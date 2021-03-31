В основе любой игры лежит увлекательное приключение — герои вместе с игроком проводят десятки игровых часов, чтобы найти новых друзей, защитить свой дом или раскрыть тайну своего прошлого. А как выглядит приключение вашей мечты? Сконструируйте его с помощью теста и узнайте, какая игра на PlayStation подойдет вам больше всего.