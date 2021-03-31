В основе любой игры лежит увлекательное приключение — герои вместе с игроком проводят десятки игровых часов, чтобы найти новых друзей, защитить свой дом или раскрыть тайну своего прошлого. А как выглядит приключение вашей мечты? Сконструируйте его с помощью теста и узнайте, какая игра на PlayStation подойдет вам больше всего.
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Первым делом выберем эпоху. В какое время вы бы отправились?
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Теперь определимся с целью. Почему вы решили отправиться в приключение?
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А где собираетесь бегать?
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А напарника с собою возьмете?
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Вы встретили первых врагов. Будете пользоваться оружием?
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И самое главное — как опишете свою сверхспособность?
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А в чем будет заключаться ваша главная слабость?
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Наконец, с чем будет сложнее всего справиться в приключении?
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