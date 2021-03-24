С 25 марта (позже — в more.tv и Wink) в прокат выходит документальный фильм «Navi. Рожденные побеждать» — об украинской команде Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive, их поражениях и последующем доминировании в игре. «Афиша Daily» поговорила с создателями фильма о том, как снять спортивную драму про онлайн-шутер.

Лина Комкова Генеральный продюсер фильма, глава агентства киберспортивного маркетинга Winstrike Agency Алексей Устинов Исполнительный продюсер фильма Лейла Недорослева Режиссер-документалист, лауреат Лос-Анджелесского кинофестиваля (фильм о баскетболистах «Two Four Six»)

— Как вы пришли к мысли, что нужно снять фильм про киберспортивную команду? Лина Комкова: Нужно понимать специфику нашей деятельности. Winstrike — это [киберспортивный] холдинг с заметным фокусом на медиаправа, конкретнее — права на соревновательный контент. Мы сотрудничаем с датскими организаторами одного из крупнейших турниров BLAST Premier по CS:GO, обладаем эксклюзивными правами на трансляцию этого турнира в России. Когда в начале 2020 года мы работали над сублицензированием этих прав для [онлайн-кинотеатров] и телевидения, то поняли, что многие не готовы технически провести трансляцию киберспортивного события такого масштаба. Ведь на нем может быть более 300 тыс. зрителей, смотрящих эфир единовременно. Что еще важнее — у крупных игроков рынка не было стратегии, как удерживать киберспортивную, геймерскую аудиторию у себя на ресурсе. Тогда мы поняли, что начать стоит с чего‑то смежного и более привычного для онлайн-кинотеатров — с документального фильма. Идея пришла в голову Ярославу Комкову, основателю холдинга Winstrike. Он умеет мыслить слоганами, яркими заголовками — ему хотелось создать что‑то для широкого зрителя, наполненное драмой , коих в киберспорте предостаточно.

О съемках киберспорта — Тогда расскажите немного о внутренней драматургии. Например, что стало кульминацией в сюжете фильма? Лейла Недорослева: В документальном кино важно показать ретроспективу. Поэтому мы поднимали записи 2009 года, когда пять парней впервые собрались в Киеве, чтобы играть в CS:GO профессионально — самое начало Natus Vincere. Так мы впроброс показываем взлеты и падения, провалы и успехи — постарались охватить все, что позволяет такой хронометраж. Комкова: Основное повествование охватывает период с середины 2019 года по весну 2020-го — непростой в жизни Navi, когда после череды поражений на важных турнирах команду покинул ее многолетний капитан Даниил Zeus Тесленко. На прощальном для него турнире BLAST в Москве они не выиграли ни одного матча. Недорослева: Кульминация — это всегда сильное эмоциональное событие. В нашем фильме это поражение на московском турнире BLAST, поворотный момент, когда на соревновании в домашнем регионе команда оказывается на последнем месте. Это шок, который стал началом кардинальных перемен. Комкова: А заканчивается все долгожданной победой на турнире в Катовице в 2020 году. Яркий момент — игроки долго к нему шли, и это настоящая драматургия.

— Над чем пришлось работать, кроме сценария? Недорослева: Мы начали работу в апреле 2020 года, в первый месяц жесткого карантина, и нам пришлось думать не только о сценарии, но и о том, как построить съемочный процесс. Мы хотели перевести все в онлайн: команда находится в одной локации, режиссер — в другой, оператор выставляет кадр удаленно. Это получился бы абсолютно новый формат, но, пока шли подготовительные работы, карантин ослабили. И все же двоих игроков нам удалось снять только удаленно: съемочная группа снимала их в Киеве, а я только общалась с ними через Zoom. Алексей Устинов: Сама ситуация пандемии вынудила придумывать фильм заново шесть раз : переделывать сценарий, прорабатывать схему подключения камер. У нас была возможность снять вживую в Москве нескольких героев и установить живой контакт с режиссером и командой, а в Киеве — собирать отдельную группу для съемок. Так получилось, что операторы на обеих локациях работали ранее вместе, то есть уже были классно подогнаны друг под друга, чтобы снять все в едином стиле. — Вы интересовались документальными фильмами о спорте, когда готовились к съемкам? Какие отметили для себя? Недорослева: «Олимпия» Лени Рифеншталь (фильм о летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине. — Прим. ред.). Устинов: Фильм Лейлы «Two Four Six» про баскетболистов на Гаити, сериал «Дрифт изнутри» Анатолия Зарубина. Комкова: В целом мы ориентировались на фильмы, в которых рассказываются истории людей, например, недавний «The Last Dance» (документальный фильм о Майкле Джордане и команде Chicago Bulls в 1997 году. — Прим. ред.). Я также вдохновляюсь художественными лентами о спорте — «Легендой № 17», «Ford против Ferrari».

На фото: Александр S1mple Костылев

Недорослева: И наша история — это история про ребят. Перед началом съемок я постаралась максимально изучить их, чем они живут, — вплоть до того, что просматривала их матчи, ролики на ютьюбе, где видны их квартиры, чтобы потом правильно выстроить свет в кадре. Устинов: Мы хотели не столько рассказать об игре, сколько раскрыть героев. В фильме много общечеловеческих моментов, которые будут понятны не только поклонникам Counter-Strike. А Лейла, как человек, ранее далекий от киберспорта, погрузилась в тему и смогла эту человечность передать. Мы заметили это еще в ее фильме про баскетбол, поэтому и выбрали режиссером нашей документалки. — Киберспортсмены же бывают не особо разговорчивыми. Как вы мотивировали их рассказывать истории и говорить об эмоциях, которые они испытывали? Недорослева: У меня были опасения, потому что при личном разговоре легче установить контакт, прочувствовать собеседника, нежели через Zoom. Я была далека от индустрии киберспорта до съемок и воспринимала наших героев специфически: думала, что они скорее погружены в игру и оторваны от реальности. Для меня было открытием, как они ценят живое общение. Устинов: Со стороны продюсирования мы не испытывали никаких проблем. А с точки зрения режиссуры у Лейлы есть определенный талант разговорить людей. Я был искренне шокирован, когда Александр S1mple Костылев, довольно-таки жестковатый, судя по предыдущим интервью, парень, признался, что он часто летает во сне. Это было откровением.

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О киберспорте в кино — Вам не кажется, что и в России, и в мире не особо много документальных фильмов о киберспорте? Устинов: Мы отсматривали фильмы про киберспорт: в основном их снимают сами издатели — взять тот же фильм [«True Sight»] про Dota 2 от Valve (в его эпизодах каждый год рассказывается о победителе крупнейшего турнира The International. — Прим. ред.). Многое по уровню напоминало фильмы телеканала Discovery из 2010-х годов. В целом мы поняли, что ниша незанятая, особенно в сравнении с другими индустриями, например, музыкальной, где, например, есть прекрасный многосерийный фильм о Юрии Бардаше «Поток» от сервиса Premier. Наш фильм мы хотели вывести на такой же высокий уровень и привлекали заслуженных профессионалов — например, звуком занимался Андрей Дергачев, который сотрудничает с Андреем Звягинцевым. — Может, еще все дело в том, что довольно сложно объяснить киберспорт человеку со стороны? Комкова: Чуть ли не религиозной идеей фильма было передать киберспорт глазами, рассказать о нем словами человека, у которого точка зрения не искажена. Было важно, чтобы нас не только посмотрели, но и поняли люди, которые, возможно, никогда сами не играли и ничего не знают об игре. — А как еще можно сделать киберспорт популярнее? Может, нужно какое‑то большое поп-культурное событие вроде сериала «Ход королевы»? Устинов: Когда я начал работать над фильмом про Navi, все понимали, о чем я говорю. Киберспорт — очень массовая история, нельзя говорить, что это непопулярно. Недорослева: В фильме тренер Андрей B1ad3 Городецкий говорит, что сейчас нужно выводить игроков-самородков «из подвалов», погружать их в профессиональный тренировочный процесс.

Это интеллектуальный вид спорта, но пока об этом никто не говорит.

Мы попали в самое правильное время, когда уже есть сформированная база фанатов. И нужно дать игрокам знание, «вывести их из подвала», из клубов на сцену . Фанат увидит закулисье, а более широкий зритель познакомится и, возможно, заинтересуется этим уже массовым явлением. Комкова: Мы стараемся интегрировать популярную культуру в киберспорт во всем, что делаем. Тем самым мы расширяем горизонт нашей индустрии и находим точки пересечения с другими сегментами — большим спортом, музыкой, кинотеатральным прокатом. Хороший пример — международный турнир BLAST Pro Series Moscow, который мы организовывали в 2019 году: ведущим на нем был [футбольный комментатор] Женя Савин, а открывал событие Федук. — Думаете снять фильм еще про какую‑то команду? Комкова: Этот фильм — первый продукт Winstrike Media, направления, которое занимается производством контента. Мы готовим серию фильмов под названием «Player Spotlight», где в каждом из эпизодов будем рассказывать о конкретном игроке, профессиональном спортсмене, его уникальном пути. Другой цикл с заделом на многосерийность — фильмы «How It Works», посвященных отдельным аспектам киберспортивной индустрии: на чем зарабатывать, как сформировать организацию, один день из жизни киберспортивного клуба и так далее.