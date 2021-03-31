Игра Loop Hero небольшой российской студии внезапно стала одним из первых игровых феноменов 2021 года. За неделю в Steam ее купили 500 тыс. человек, она не раз оказывалась в топе Twitch по просмотрам, игроки отмечают ее аддиктивность. «Афиша Daily» разбирается, что же такого привлекательного оказалось в игре, где герой просто ходит по кругу.

Loop Hero приручила банальность. Ее герой — «маленький человек» — бесконечно идет по закольцованной тропе и каждый круг буквально делает одно и то же: дерется с монстрами и пытается вспомнить, каким был его мир. Все это происходит из‑за того, что скелет с посохом, напоминающий Лича из «Времени приключений», отправил мир в антипространство и не оставил от него ничего — даже памяти, — только одну тропу. Вместе с артефактами, которые остаются после монстров, скелетов и сгустков слизи, выпадают и отрывочные воспоминания о мире — о его горах, рощах и деревнях, — которыми герой заново выстраивает карту местности. Таким образом, он с каждым кругом не только становится сильнее, но и по кусочкам вспоминает, каким мир был до катастрофы. Вместе с ним этот мир изучает и игрок — он точно так же не знает об этом мире вообще ничего.

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Игра за выходные Игру придумали четверо разработчиков и художников из российской студии Four Quarters. В ее портфолио — больше десятка небольших игр для джемов игровых разработчиков Ludum Dare, на которых игру придумывают и заканчивают за выходные. Например, на одном из таких джемов они придумали свой прошлый хит Don’t Touch Anything. В ней игрок, несмотря на просьбу в названии, нажимает кнопки и всячески ломает некую промышленную панель, чтобы выяснить все ее секреты (порой абсурдные и фантастические). Loop Hero придумали на одном из таких джемов с темой «Начни с нуля». Разработчики вспомнили свою старую идею для игры, в которой герой ходит по кругу, и решили, что она отлично подходит для джема. «Герой действительно начал с нуля», — рассказывал Александр Гореславец, в студии отвечающий за музыку. Но реализовать идею за выходные не получилось. Разработчики признавались, что первая версия была неиграбельной: в ней герой просто ходил по кругу и даже ни с кем не сражался. Но Four Quarters продолжили работу и через год показали обновленную версию издателю независимых игр Devolver Digital. На этот раз их ждал успех: в издательстве прочитали короткое описание, сыграли в демо и довольно быстро согласились выпустить игру.

Пиксельная археология В чем‑то Loop Hero напоминает Returnal, предстоящий эксклюзив для PS5. Там тоже — хоть и с более реалистичной графикой — героиня барахтается во временной петле и каждый раз повторяет пройденное. Но Loop Hero вряд ли можно назвать игрой, которую тянет локомотив сюжета: нарратива в ней не слишком много. Вместе с тем всего одна деталь — обреченный на забытье мир — подталкивает прочитать ее в культурных терминах. В некоторой степени она продолжает искания меморативной литературы, начавшейся семитомником Пруста, продолжившейся Набоковым и достигнувшей апогея в публикации «Аустерлица» Зебальда. Последний констатировал: мир страдает от меморицида, соскальзывания историй целых наций, городов и катастроф на территорию забвения. Loop Hero работает в еще более готических терминах — тут в глухую пустоту ушел целый мир. У этой трактовки может быть и обратная сторона: в каком‑то смысле и игрок, и герой выполняют археологическую функцию. Они вместе откапывает ушедший мир и эксгумируют прошлое. Это можно сравнить с новым, чрезвычайно популярным дискурсом о возвращении к прошлому и коллективной памяти о нем. Как говорила поэт Мария Степанова: «Прошлое становится чем‑то вроде новой религии».

На поздних стадиях карта в Loop Hero заполняется и начинает выглядеть как полноценная карта в ролевой игре

Игрок как родитель В игре не так много способов контролировать самого героя. Например, сражения происходят автоматически: и герой, и противники бьют друг друга без участия игрока. Это сделали специально — когда разработчики придумывали идею Loop Hero, то вдохновлялись так называемыми Zero Player Games, концептуальными играми, в которых игрок почти никак не влияет на происходящее или вообще не нужен. «Не то что такое решение [убрать контроль боевой системы] было когда‑то принято, но это было своего рода ядром самой идеи игры, — рассказывали разработчики в интервью DTF. — Как сделать интересной игру, в которой у пользователя нет контроля над персонажем? Попытки ответить на этот вопрос и привели к идее игры». Но зато остается множество возможностей обустроить своему герою мир: выдать ему арсенал и распланировать количество противников на круге таким образом, чтобы их не стало чересчур много — тогда его попросту прибьют, — но и не было слишком мало, иначе не получится получить ценные ресурсы. Например, воспоминание об особняке вампиров призовет на тропу сильных противников, а память о дорожных фонарях поможет в пути и разгонит нечисть. Идея обустроить для своего героя игровой мир таким образом, чтобы не убить его, но подготовить к серьезным испытаниям, напомнила журналисту издания Polygon Бену Кучере процесс воспитания детей. «Я хочу, чтобы мои дети чувствовали себя в безопасности, и поддерживать их, но не хочу устранять все проблемы, чтобы они были готовы к первому испытанию своих умений», — писал он.