Рассказываем о любимых ютьюб-каналах, образовательных платформах, подкастах, инстаграм-блогах и тиктоках, которые могут исчезнуть из‑за принятия поправок в закон об образовании.

16 марта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» в части ведения просветительской деятельности. По задумке авторов, закон призван оградить российских школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности. Законом запрещается использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ». При этом уточняется, что регулировать деятельность просветителей будет государство, а порядок и условия ведения в скором времени определит правительство. Многие популяризаторы науки высказывались против принятия поправок. Открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект подписали более 600 российских деятелей культуры. Независимые российские просветительские проекты выступили с критикой проекта, а петиция астрофизика Сергея Попова собрала почти 240 тыс. подписей. «Принятие поправок откроет путь ряду ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности в нашей стране», — пишет автор, уточняя, что многие проекты могут оказаться под угрозой закрытия из‑за многочисленных бюрократических требований. Поправки, поддержанные только депутатами от «Единой России», вступят в силу 1 июня 2021 года. Тогда у самых разных просветителей — от «Арзамаса» до тиктокеров — могут появиться трудности. Мы собрали проекты, которые любим и не хотим терять. Николай Удинцев Редактор разделов «Мозг» и «Инфопорно» «История России для чайников»

Во время первого карантина я внезапно для себя увлекся лекциями об истории России. Сначала зачем‑то понадобилось узнать о расселении славян, а потом меня было уже не остановить. Многие образовательные ролики об истории России скучные — они перечисляют важные даты и готовят студентов к экзаменам, а не рассказывают об истории страны. «История гораздо интереснее, чем кажется», — утверждают создатели канала и доказывают это делом. Они рассказывают об истории коротко, с шутками и фактами, которые действительно могут заинтересовать «чайника». В результате события времен Древней Руси, которые раньше не вызывали никакого интереса, теперь воспринимаются как сюжет «Игры престолов»: князья постоянно воюют, предают друг друга, заключают мир с Хазарским каганатом.

У меня даже появились любимчики: хитрая княгиня Ольга и князь Святослав, который так много воевал, что разные захватчики предпочитали отступить, услышав одно его имя.

Цикл «Истории России для чайников» можно назвать легендарным. Он начался семь лет назад с 4-минутного видео про расселение славян, а недавно выпустили 30-минутный ролик об Отечественной войне 1812 года. «То чувство, когда сдал ЕГЭ по истории, так и не дождавшись окончания этой передачи…» — пишут в комментариях давние зрители. Redroom

Если «История России для чайников» интересно рассказывает о Древней Руси и эпохе дворцовых переворотов, то Егор Зырянов из Redroom доказывает, что мировая история не ограничивается границами Европы. В своих видео он рассказывает об исторических событиях в неочевидных для отечественного образования уголках мира, например, о диктатуре и экономических успехах Южной Кореи во второй половине XX века. К своему стыду я обнаружил, что история множества регионов оказалась для меня белым пятном. Так, я ничего не знал о средневековых государствах Средней Азии, где интересные политические события происходили задолго до вторжения монголов в Древнюю Русь, а также ничего не знал об Индии, которую, как оказалось, нельзя назвать моноэтническим государством, где живут одни индийцы. «Энциклоп»

Судя по всему, этот канал ведет человек-полиглот, который просто любит разные знания, и ему не совсем важно, к какой области они относятся. Иначе как объяснить соседство видео о македонском вопросе с роликом о затопленных городах на Волге? Но мой фаворит — цикл о языках мира. Ведущий канала Арсений объясняет, откуда взялись, например, венгерский или удмуртский языки, как они звучат, какие в них правила и необычные для носителей русского особенности. Через язык он иногда рассказывает и об истории народа, который его придумал. В результате можно узнать, почему население Норвегии до сих пор пользуется несколькими наречиями одного языка, а также трагическую судьбу носителей кабардино-черкесского языка. Аня Махорина Редакторка раздела «Красота» «Что бы мне поделать? Только бы не почитать»

Ведущие — книжный червь Касьян и просто червь Калинкин — обсуждают литературу. Одно видео — один писатель, а точнее, его биография и определенное произведение. Люблю ребят за их юмор, а также подачу: тут матное словечко, там грязное писательское бельишко.

В школе такого не расскажут — поэтому требую продолжения банкета.

Лизавета Шатурова Шеф-редакторка раздела «Красота» Блог Татьяны Никоновой Блогерша, журналистка и активистка Татьяна Никонова занимается секс- и фемпросветом: пишет посты и отвечает на вопросы аудитории. Большую часть вопросов задают взрослые семейные люди, и сразу становится ясно, что секспросвет в России нужен не только подросткам. Блог Татьяны это как раз такое безопасное место, куда можно прийти за обоснованным и непредвзятым ответом, и не хочется, чтобы оно потерялось среди тонны сексистской или антинаучной информации, которую можно нагуглить.

Подробности по теме 6 книг о сексе: выбор Татьяны Никоновой 6 книг о сексе: выбор Татьяны Никоновой

Мини-лекции ученого и популяризатора науки Ильи Колмановского — это такое шоу «Галилео» для взрослых (хотя добрая часть тем будет интересна и детям). Если вам сложно представить, что кто‑то может привлечь ваше внимание рассказами о животных, и вы уверены, что выучили все забавные научные факты еще в школе, подкаст вас переубедит. Николай Овчинников Шеф-редактор Блог XYZ Алексей Луцай и команда, раньше фигачившие тот же контент на DTF, теперь помогают школе геймдизайна и популярно рассказывают о том, как устроены все те игры, которые мы обсуждаем, за которыми проводим кучу времени после рабочего дня, а то и вместо. Идеальная точка входа для всех, кто хочет заниматься играми, но не знает, с чего начать. Также посмотреть: DTF (все то же, только с другой интонацией, но не менее интересно), Stopgame (меньше теории, больше практики). «Шум и яркость»

Лев Ганкин (ex-«Афиша», ex-«Серебряный дождь») из всех музыкальных журналистов России лучше всего умеет в короткий промежуток времени уместить огромную историю и рассказать ее тем, кто вообще ни фига не понимает. Его подкаст про киномузыку для «Кинопоиска» не исключение. Советую начать с выпусков про Нино Роту, музыку из фильмов Финчера и Вангелиса. Также послушать: «От хора до хардкора» (тот же Ганкин, только про британскую музыку), «Планетроника» (главный по электронике Ник Завриев — с историей всей неживой музыки за 70 лет). Егор Михайлов Культурный редактор «Британская литература сегодня» Одно из самых воодушевляющих литературных событий: каждый год (до пандемии) компания британских писателей и поэтов приезжает в усадьбу Льва Толстого, где рассказывает о своем ремесле, обсуждает литературу и любуется самым чистым ночным небом, что я видел в жизни. Семинар смог пережить даже закрытие Британского Совета в России — хочется верить, что и нынешний виток крестового похода против просвещения его не сокрушит. Максим Сухагузов Редактор раздела «Кино» [тут история]

Петербургский комик Константин Широков уморительно пересказывает исторические битвы, мифы и житие знаменитых личностей из учебников: от Юлия Цезаря до Жанны Д’Арк. Это выглядит так, как если бы ваш любимый учитель истории в школе вдруг стал упиваться шоу «Drunk History». Шутки вперемешку с реальными историческими событиями теперь не так скучно слушать, но все еще сложно запомнить. Конечно же, все это с вывернутыми наизнанку разгонами и шутливыми отсылками к современности, что может не понравиться занудам с законами за идеологически «правильную правду» из учебников. Алина Гринберг Редактор раздела «Еда» Блог Евгении Стрелецкой

Евгения понятным языком рассказывает о психических заболевания, особенностях развития и проблемах, с которыми регулярно сталкиваются все. Становится легко разобраться и понять свои состояния или просто узнать полезную информацию из самых разных тем психологии и психиатрии. К тому же Стрелецкая советует профессиональную литературу, которую можно почитать самому и изучить вопрос глубже. «Армен и Федор»

Автор канала Армен Захарян говорит про книги: анализирует целые произведения или отдельные главы (получается как книжный клуб — то есть зрители читают главу и раз в неделю смотрят на нее обзор). Есть классные видео про переводы: например, он сравнивал три разных перевода «Над пропастью во ржи» и на конкретных примерах показывал все различия. Здорово, что можно узнать новое о классических (и не только) произведениях — сразу хочется перечитать или прочитать, если еще не. Шоу «Подруги»

Татьяна Мингалимова, Ксюша Дукалис, Карина Истомина, Таня Старикова разговаривают с экспертами или известными людьми о феминизме, самооценке, буллинге, сексе и так далее. Открыто и на собственных примерах. У них достаточно широкий спектр тем, о которых еще не так много говорят. Проблему рассматривают с разных сторон: эксперт и четыре взгляда каждой из девушек, которые часто отличаются. Science me Просветительский проект с онлайн-лекциями. Темы самые разные: от философии до книг и искусства. Удобно, что трансляции проходят в Zoom по вечерам — можно подключиться после работы. Посмотреть расписание и записаться легко на сайте. Ника Голикова Корреспондентка «Утопия» Очень важное для России медиа о том, как бороться с насилием и как его предотвращать. Им занимается команда «Насилию.нет»*, которую не так давно внесли в список иноагентов. Журналисты «Утопии» рассказывают истории женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, говорят о проблеме гендерных ролей, феминизме и психотерапии.

В стране, где до сих пор не принят закон о домашнем насилии, такое медиа особенно необходимо.

Миша снимает классные политические (и не только) тиктоки, объясняя простым языком сложные процессы. Он рассказывает о важности мирных протестов и разных политических деятелях, пропагандирует zero waste, снимает научно-популярные видео и поддерживает феминизм. Если хочется посидеть в тиктоке и не расстраиваться из‑за бесполезно потраченного времени.