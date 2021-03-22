С 24 по 28 марта в Гостином Дворе пройдет ярмарка non/fiction, в программе которой — десятки презентаций, семинаров и встреч. Часто интересные мероприятия проходят одновременно, и успеть всюду невозможно. Егор Михайлов предлагает, как можно провести эти дни на ярмарке (и даже оставить время на покупку книг).
Среда, 24 марта
Презентация романа «Рана»
Зона семинаров № 1
Денис Ларионов обсуждает с поэтессой Оксаной Васякиной ее роман о прощании с матерью и с собой, который уже сравнивают с прозой не только Марии Степановой, но и Карла Уве Кнаусгора.
«Собакистан и не только: как заработать на независимых русских комиксах, когда бумага умирает»
Виталий Терлецкий, автор и издатель современных русских комиксов, рассказывает, чем самиздат в 2021 году лучше сотрудничества с большими издательствами.
Презентация сборника «Работа горя»
Амфитеатр
Вера Полозкова представляет новый сборник стихов, написанных за восемь лет.
Круглый стол «Как издавать и продавать комиксы российских авторов?»
Bubble, «Комильфо/Комфедерация», «Терлецки комикс», «Бумкнига», «Комикс Паблишер» и магазин комиксов «Чук и Гик»: все звезды отечественного комикса рассказывают о том, как некогда «низкий» жанр наконец стал в России уважаемым.
Четверг, 25 марта
Презентация книги «Сто текстов о русском языке»
Зона семинаров № 3
Основатели «Тотального диктанта» и главред gramota.ru рассказывают, что происходит с русским языком и что будет происходить в будущем.
Презентация книги «Бесполезная классика: почему художественная литература лучше учебников по управлению»
Зона семинаров № 1
Филолог Леонид Клейн показывает, почему хорошие художественные книги могут служить учебниками по менеджменту, а лобовая пропаганда, наоборот, превращает роман в скучное назидание.
Презентация книги «Безлюдное место»
Зона семинаров № 2
Журналистка Саша Сулим — о книге про то, как в России ловят маньяков и почему часто не ловят вовсе.
«Труд во время чумы: что и с каким терапевтическим эффектом мы переводили в карантин»
Зона семинаров № 2
Переводчики «Фантом Пресс» рассказывают о книгах, над которыми работали в период пандемии — и как изменилась эта работа.
Пятница, 26 марта
Постлитература — автофикшн, theory fiction, minor fiction и другие текстовые стратегии современности
Зона семинаров № 1
Почему автофикшн и другие гибридные жанры захватили современную литературу.
Книжный клуб Политеха
Амфитеатр
Пять отличных научпоп-новинок за час: презентация новинок серии «Книги Политеха».
Презентация книги «Плейлист волонтера»
Зона семинаров № 2
Авторы рассказывают о книге про волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт».
Суббота, 27 марта
Презентация романа «Зима в Лиссабоне»
Зона семинаров № 2
Онлайн-встреча с испанским писателем Антонио Муньос Молиной и его русской переводчицей Александрой Горбовой.
Презентация книги «Все свободны»
Амфитеатр
Михаил Зыгарь рассказывает о своей книге про «Россию за секунду до Путина».
Презентация романа «Риф»
Авторский зал
Алексей Поляринов представляет роман «Риф» — о сектах, памяти и свободе.
Презентация книги «Лытдыбр»
Лекторий
Создатели собрания текстов Антона Носика рассказывают об одном из людей, придумавших Рунет, каким мы его знаем.
Воскресенье, 28 марта
«От Франкенштейна до людей среди деревьев: куда подевались ученые в современной литературе?»
Лекторий
Галина Юзефович пытается понять, почему из литературы исчезает романтизированный образ ученого.
Презентация сборника «Человек из Подольска»
Авторский зал
Дмитрий Данилов, главный хитмейкер современного российского театра, рассказывает о новом сборнике своих пьес.
«Что не так с литературным поэтическим каноном и куда подевались женские голоса?»
Литературные кафе
Дарья Серенко, Анна Нижник, Елена Фанайлова и Оксана Васякина — о том, как сделать так, чтобы в каноне оказались не только Цветаева и Ахматова.
Презентация книги «Злой мальчик»
Зона семинаров № 3
Драматург Валерий Печейкин рассказывает о своем сборнике миниатюр.
Презентация романа «Эшелон на Самарканд»
Амфитеатр
Гузель Яхина представляет свой новый роман, который, не успев выйти, оказался в центре скандала.