18.00–19.00

«Собакистан и не только: как заработать на независимых русских комиксах, когда бумага умирает»

Виталий Терлецкий, автор и издатель современных русских комиксов, рассказывает, чем самиздат в 2021 году лучше сотрудничества с большими издательствами.