В российском твиттере обсуждают Twibe — вероятно, российский клон Twitter, который, как обещают создатели, может стать альтернативой для тех, кто не может пользоваться оригиналом из‑за замедления Роскомнадзора. «Афиша Daily» зарегистрировалась в новой соцсети и пытается разобраться, кто за ней стоит.

Что такое Twibe Интерфейс сайта копирует Twitter. В нем можно публиковать текст и фото, есть хештеги и репосты, доступна даже темная тема. Разработчикам Twibe удалось даже скопировать флиты — аналог сторис, который недавно запустили в Twitter. В соцсети-клоне флиты называются свифты. Тем не менее отличия от оригинала все же есть: в Twibe можно выложить текст длинной до 10 тыс. символов, тогда как в Twitter есть ограничение на 280 символов. Новые пользователи подписываются друг на друга, поэтому у некоторых за 14 часов с публикации первого сообщения накопилось уже 1500 подписчиков. Судя по топу хештегов, пользователи рассказывают о себе и просят верифицировать их аккаунт голубой галочкой. По хештегу #админдайгалочку скопилось уже 3000 сообщений, и, судя по лентам других хэштегов, галочки раздают буквально всем желающим.

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Что еще интересного есть в Twibe Старое пользовательское соглашение сайта оставляло за его администрацией право «создавать, изменять, удалять» информацию, опубликованную на twibe.co, а также ограничивать доступ к любой информации на сайте по своему усмотрению. Пользователей администрация просила указывать авторов контента, если они копируют их произведения на других сайтах. Позже «Правила» сайта обновили: теперь в них просят просто не спамить и не постить запрещенный законом контент. Кроме того, администрация предупреждает, что собирает данные пользователей — почту, имя, номер телефона, если эти данные указали сами пользователи, — но уверяет, что не передает данные третьим лицам «ни в каком случае». Twibe оставляет за собой право использовать личные данные пользователей, которые они сами внесли на сайт, чтобы отправлять им «уведомления о новых продуктах и услугах». Также доступную о пользователях информацию могут передать государственном органам, если это предполагается законом. Законодательство обязывает делать это все российские интернет-сервисы.

Кто стоит за созданием Twibe На сайте нет никакой информации о его создателях, но в контактах можно обнаружить почтовый адрес beon.vip@mail.ru. Такой же адрес можно найти на сайте beon.vip, который является клоном популярной в 2000-х платформы для блогов beon.ru. Последний был закрыт (или продан) в декабре 2019 года, тогда же, 22 декабря, был зарегистрирован адрес beon.vip. На новом сайте, который, как утверждают создатели, не имеет никакого отношения к beon.ru, скопировали дизайн и функциональность оригинальной платформы. «Этот новый беон создан для того, чтобы пользователи могли снова вести уютный дневник», — отмечают создатели в описании. О запуске Twibe почти нет упоминаний в медиа. В «Яндекс.Новостях» можно найти две заметки — от информационного агентства Regnum и газеты «Деловой Петербург». «Миграция после облавы: пользователи Twitter нашли соцсеть на замену», — озаглавлен материал о запуске Twibe на сайте последней.

«Оригинальный твиттер замедлили и многие не могут им пользоваться в полной мере. Мы хотим, чтобы люди не теряли привычное место общения и продолжали писать записи, как и раньше. Это аналог твиттера, но не зеркало, здесь нужно регистрироваться заново». Описание сайта Twibe

Но, на самом деле, мы ничего не знаем о создателях сайта Twibe зарегистрировали 15 марта, через пять дней после того, как Роскомнадзор объявил, что начнет замедлять скорость доступа к Twitter. В сервисах, которые предоставляют информацию о доменах, о twibe.co почти нет информации, но известно только, что сайт зарегистрировали на хостинге Namecheap, а в качестве физического адреса регистратора указана Панама. Вероятно, данные о регистраторе twibe.co аномизированы с помощью специальной услуги, которую предоставляют хостинги, — в 2012 году на форуме Web Hosting Talk отмечали, что Namecheap анонимизирует регистраторов именно через адреса в Панаме. Адрес регистратора, указанный в данных twibe.co, можно встретить на множестве форумах, где обсуждают фишинг. Это вид мошенничества, для которого злоумышленники создают копию известного сайта, чтобы получить логины и пароли пользователей, а потом взломать их электронную почту. Например, этот адрес можно найти в судебном решении окружного суда в Колумбии, запрещающее ответчикам использовать фишинговые сайты, чтобы собирать данные о клиентах Microsoft. В 2013 году участник кавер-групп из Техаса жаловался, что некие люди с адресом в Панаме создали копию его сайта, заменив .org на .com. Тем не менее, поскольку данные анонимизированы, нельзя сказать, что создатели twibe.co занимаются фишингом. Администрация сайта не смогла оперативно ответить на вопросы «Афиши Daily».