Ельцин в реке, Пушкин в самоизоляции, Боуи в каждом из нас: Егор Михайлов рассказывает, что нужно купить на ярмарке non/fiction, которая пройдет в Гостином Дворе с 24 по 28 марта.

«Человек из Подольска» Дмитрия Данилова

«Сережа очень тупой», «Человек из Подольска» — и еще кое‑что: шесть пьес главного театрального хитмейкера последних лет.

Издательство «Городец»
«Падение Ельцина с моста» Виталия Терлецкого

Загадочное происшествие с будущим президентом: неожиданный подход к ельциниане от автора «Собакистана».

Издательство «Терлецки комикс»
«Моя темная Ванесса» Кейт Элизабет Расселл

Самая удачная из новых «Лолит» — главная книга весны.

Издательство «Синдбад», перевод Любови Карцивадзе
«Нахалки» Мишель Дин

Ода десяти интеллектуалкам XX века — женщинам, имевшим наглость открыто выражать собственное мнение.

Издательство «Лайвбук», перевод Иделии Айзятуловой
«Вопль. Кадиш» Аллена Гинзберга

«Я видел, как цвет моего поколения пожирало безумие»: два главных сборника главного поэта-битника в одном томе.

Издательство «Подписные издания», перевод Дмитрия Машина
«125 лет кинодраматургии» Камилла Ахметова

От Аристотеля до Балагова: по каким законам строится кинодраматургия и как эти законы нарушать.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«Pioner Talks»

30 человек говорят с Сергеем Сдобновым о времени и о себе.

Издательство «Бомбора»
«Мойра Морта мертва» Линор Горалик

Учебник по уголовному праву как учебник жизни в России — и еще немного довольно короткой прозы о том, как же нам всем быть.

Издательство Центр Вознесенского
«Владимир Лагранж. 1960–1990»

Монография самого человечного из советских фотографов.

Издательство Центр фотографии им. братьев Люмьер
«Пушкин. Болдино. Карантин» Михаила Визеля

Очередное напоминание о том, что за двести лет в России не меняется ничего — даже самоизоляция.

Издательство «Бослен»
«Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации» Оливии Лэнг

Хроника тревожного десятилетия от авторки «Одинокого города».

Издательство Ad Marginem, перевод Натальи Решетовой
«Русские травести в истории, культуре и повседневности» Ольги Хорошиловой

Мужчины в платьях, женщины в брюках — книга о квир-истории России как колыбели травести-культуры.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
«Неожиданная правда о животных» Люси Кук

Все, что вы знаете о животных, — неправда (а правда гораздо страннее мифов).

Издательство «КоЛибри», перевод Натальи Жуковой
«Полубоги» Джеймза Стивенза

Первый после Джойса: третий том сочинений ирландского классика на русском языке.

Издательство «Фантом Пресс»/«Додо Пресс», перевод Шаши Мартыновой
«Почему Боуи важен» Уилла Брукера

Философское исследование личности Боуи, неотличимое от признания в любви.

Издательство Individuum, перевод Сергея Афонина и Виолетты Бойлер
«Наркокапитализм. Жизнь в эпоху анестезии» Лорана де Суттера

Как прозак и торговые центры усыпили нашу бдительность и изменили нашу жизнь.

Издательство «Рипол-классик», перевод М.Леоновича
«Другая материя» Аллы Горбуновой

От прозы Горбуновой в прошлом году было никуда не деться — не скроетесь и в этом.

Издательство АСТ, «Редакция Елены Шубиной»
«Искусство кройки и житья» Киры Долининой

Сборник «коммерсантовских» статей об искусстве за 25 лет: собранные под одной обложкой тексты Долининой превращаются в микроучебник истории искусства.

Издательство Новое литературное обозрение