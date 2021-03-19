Ельцин в реке, Пушкин в самоизоляции, Боуи в каждом из нас: Егор Михайлов рассказывает, что нужно купить на ярмарке non/fiction, которая пройдет в Гостином Дворе с 24 по 28 марта.
«Сережа очень тупой», «Человек из Подольска» — и еще кое‑что: шесть пьес главного театрального хитмейкера последних лет.
Загадочное происшествие с будущим президентом: неожиданный подход к ельциниане от автора «Собакистана».
Самая удачная из новых «Лолит» — главная книга весны.
Ода десяти интеллектуалкам XX века — женщинам, имевшим наглость открыто выражать собственное мнение.
«Я видел, как цвет моего поколения пожирало безумие»: два главных сборника главного поэта-битника в одном томе.
От Аристотеля до Балагова: по каким законам строится кинодраматургия и как эти законы нарушать.
30 человек говорят с Сергеем Сдобновым о времени и о себе.
Учебник по уголовному праву как учебник жизни в России — и еще немного довольно короткой прозы о том, как же нам всем быть.
Монография самого человечного из советских фотографов.
Очередное напоминание о том, что за двести лет в России не меняется ничего — даже самоизоляция.
Хроника тревожного десятилетия от авторки «Одинокого города».
Мужчины в платьях, женщины в брюках — книга о квир-истории России как колыбели травести-культуры.
Все, что вы знаете о животных, — неправда (а правда гораздо страннее мифов).
Первый после Джойса: третий том сочинений ирландского классика на русском языке.
Философское исследование личности Боуи, неотличимое от признания в любви.
Как прозак и торговые центры усыпили нашу бдительность и изменили нашу жизнь.
От прозы Горбуновой в прошлом году было никуда не деться — не скроетесь и в этом.
Сборник «коммерсантовских» статей об искусстве за 25 лет: собранные под одной обложкой тексты Долининой превращаются в микроучебник истории искусства.