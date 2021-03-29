Фестиваль «Золотая маска» набирает обороты: часть конкурсной программы уже показали в Москве, но прошедшие спектакли по-прежнему можно посмотреть в регионах. Вместе со Сбером собрали пять отличных постановок, ради которых стоит выехать из Москвы, а некоторые из них еще можно успеть посмотреть на фестивале в столице.

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«Лавр» Где смотреть: театр «На Литейном» в Санкт-Петербурге

© Сергей Рыбежский/Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»

Режиссер Борис Павлович ставит и классику, и экспериментальные тексты вроде философских работ обэриутов, а сам текст воспринимает как «ускоритель сознания». Для театра «На Литейном» Павлович инсценировал «Лавр» — роман Евгения Водолазкина, который сам автор называет неисторическим. В центре сюжета — история средневекового врача Арсения, который ездит по миру в поисках ответов на вопросы о судьбах человечества и индивидуальном пути. В версии Павловича действие охватывает не только средневековую историю, но также советскую и современную. В итоге получается гипнотическая летопись, где одно время просвечивает сквозь другое, а человек обнаруживается в своем предельном воплощении .

«Серебряное копытце» Где смотреть: Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске

© Юлия Сухачева/Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»

Музыкальная сказка «Серебряное копытце» идеальна для семейного просмотра. Чтобы перенести на сцену известный текст фольклориста Бажова, создатели постановки перечитали гору инсценировок, но в итоге решили написать собственную сценическую версию — чтобы точнее передать ощущение Урала и самого автора. В итоге получилась теплая и уютная притча-мистерия с разномастьем народной музыки (она звучит акапельно), обрядовыми танцами, эффектной сценографией в лубочном стиле и, конечно, обаятельными уральскими персонажами. Впрочем, актуальные темы в спектакле тоже затронуты: например, авторы рефлексируют по поводу буллинга и безнаказанности воровства.



«Капитанская дочка» Где смотреть: Алтайский музыкальный театр в Барнауле

© Виктория Белоусова/Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»

«Капитанская дочка» — это мюзикл по мотивам хрестоматийного романа Пушкина. Его специально для Алтайского музыкального театра написали поэт и драматург Карен Кавалерян и композитор Евгений Загот. Действие постановки происходит в XVIII веке, а музыка вдохновлена старинными казацкими песнями и работами Гарика Сукачева. Отдельное внимание авторы уделили характерам героев. «Спектакль возник из идеи, что Пугачев погубил многие жизни, но устроил судьбу двоих, — рассказывает Евгений Загот. — Для меня все в нашем мюзикле посвящено этой двойственности. Люди противоречивы, жизнь и смерть — рядом. Я не оправдываю Пугачева, но мы относимся к нему как минимум с пониманием».

«Фома» Где смотреть: Музыкальный театр в Новосибирске; 7 апреля — на фестивале «Золотая маска» в Москве

© Дарья Жбанова/Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»

Фома — прозвище Юрия Шевчука, лидера группы «ДДТ» и одного из главных героев русской музыки. Именно его биография вдохновила либреттиста Константина Рубинского и режиссера Филиппа Разенкова на создание рок-мюзикла. В «Фоме» авторы постановки осмысляют несколько исторических эпох страны, собирают биографию всего русского рока, а еще рассказывают пронзительную историю любви Шевчука и его жены Эльмиры . Все — через ставшие классикой песни, стихи и выразительные визуальные образы.



Уже несколько лет Сбер делает театр доступным для незрячих и слабовидящих людей. С помощью приложения «Искусство. Вслух» любой желающий может воспользоваться тифлокомментированием в театре — для этого достаточно запустить приложение и надеть наушники. В этом году Сбер сделал тифлокомментарии для пяти постановок из конкурсной программы «Золотой маски»: «Лавра», «Серебряного копытца», «Фомы», «Капитанской дочки» и «Садко». Кроме того, искусство становится доступнее и в регионах — впервые посмотреть первые четыре спектакля можно не только в Москве, но и на показах в родных театрах. Вот как устроен процесс тифлокомментирования:

Михаил Корнеев тифлокомментатор

— Процесс тифлокомментирования похож на работу переводчика. Только вместо языка носителя мы переводим визуальную составляющую спектакля в звук. Мы должны понять суть произведения, выбрать самое основное и рассказать об этом так, чтобы у зрителя сложилось целостное впечатление о постановке. В спектаклях всегда много невербального — мимика, которая несет дополнительные смыслы, определенные жесты. Вспомните, как у Чехова актер вешает ружье на стену. Такие моменты важно улавливать и их описывать. При этом нужно описывать действие нейтрально, а не скатываться в поэтизирование. В тифлокомментировании нельзя становиться соавтором — мы просто должны создать все условия, чтобы зритель сам мог сформулировать идею. Платформа «Искусство. Вслух» — это новая модель передачи комментария. Раньше прямо во время спектакля специальный человек сидел в будке с листочком и читал комментарий в микрофон. Теперь диктор заранее озвучивает комментарий в профессиональной студии, а зритель без труда может послушать его во время действия на своем смартфоне. Каждый спектакль требует особого подхода. Для комментирования «Лавра» мы много работали с литературной основой, во время работы над «Серебряным копытцем» консультировались с детским драматургом, а для комментирования оперы «Садко» даже изучали старославянский язык . Важно максимально погрузиться в тему — только так можно понять, какие визуальные детали значимы для развития сюжета.



«Я нанял убийцу» Где смотреть: Драматический театр в Шарыпово; 13 и 14 апреля — на фестивале «Золотая маска» в Москве

© Пресс-служба фестиваля «Золотая маска»