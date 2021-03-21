Лучшие стихи, статьи о поэзии и разговоры с поэтами, которые выходили на «Афише Daily».
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Стихотворение Набокова о Супермене — в переводе ученого, который его обнаружил
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Нужна ли в стихах рифма? Отвечаем на этот и другие неловкие вопросы о современной поэзии
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От телепатии до победы феминизма: современные поэты рассказывают, чего ждут от будущего
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Новая поэзия
«Мне дочь не скажет слова папа»: монологи трех поэтов о родителях и детях
Новая поэзия
«Слушай, они убьют меня»: три стихотворения о расизме
Новая поэзия
«По окончании войн не знаешь, что делать». Три стихотворения о войне и жизни после нее
Новая поэзия
Красный день календаря: три стихотворения о менструации
Новая поэзия
Сестры Хачатурян, виды приходов и потерянный рай: три поэта рассказывают о своих стихах
Новая поэзия
«Был человек, и нету»: еще три поэта рассказывают о своих стихах
Новая поэзия
«Я просто стоял рядом и смотрел»: поэты рассказывают, как они пишут свои стихи
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«Опыт — это костыль для тех, у кого нет воображения»: еще три поэта о своих стихах
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Из какого сора: три современных поэта комментируют свои стихи
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Вера Полозкова: «Все, что с тобой происходит, ты заслужил»
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Поэт Бахыт Кенжеев: «Я не стесняюсь выглядеть идиотом»
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Линор Горалик: «Мы живем в мире, в котором ждешь катастрофу каждый день»
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Познакомьтесь с квир-поэтом Джей Бернард — рок-звездой лондонской поэзии