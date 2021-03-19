Три года назад 28-летний Кирилл Диденок, который ранее снимал звезд на мероприятиях, вместе с друзьями открыл селебрити-агентство Didenok Team. Сейчас с ним сотрудничает множество интернет-знаменитостей: от Марьяны Ро до артистов ТНТ. Мы попросили Кирилла в 14 ответах на вопросы рассказать о работе с современными знаменитостями.

Самое сложное в работе с блогерами и знаменитостями Работа никогда не заканчивается в офисе — нет разделения на рабочие и нерабочие вопросы. Артист — это человек со своими эмоциями, проблемами и комплексами. С ним предстоит идти по одному пути, иногда терпеть эмоциональные качели и учиться спокойно реагировать на негатив. Артист может устать, а ты — нет. Нужно быть всегда готовым пообщаться с подопечным или поддержать его новую идею. И мне подходит этот формат — не люблю долго оставаться в тишине и одиночестве. Главное заблуждение о жизни человека, который работает со знаменитостями «Карьера в шоу-бизнесе — это бесконечные вечеринки, съемки и веселье». Никогда, ни разу. На деле мы частенько работаем в офисе по 13–14 часов, и даже ночью приходится быть на связи. Если и отправили приглашение на мероприятие, значит, в конце рабочего дня нужно собрать силы в кулак, принять дома душ, переодеться, а на локации сиять и радоваться жизни, как гости, которые встали в полдень, спокойно выбрали лук и настроились на общение. Так что вечеринки больше напоминают обязанность.

Настоящая работа со знаменитостями происходит в офисе: это документооборот, стратегии, расчет рекламных бюджетов.

Первая работа, о которой мало кто знает Это гостиница «Ренессанс» в Самаре. Мне было 13, и я чистил постояльцам обувь. Признаться, довольно странная работа, потому что тогда мало кто из соотечественников, даже состоятельных, мог себе позволить усесться на высокий трон, чтобы ему отполировали ботинки. Чаще всего услугой пользовались иностранные гости и те, кто сопереживал молодому пареньку в форме, жаждущему заработать. Первые деньги я потратил на уроки английского. Мне хотелось догнать уровень учеников гимназии, где я учился. Все получилось как было запланировано, и через три месяца на уроках почувствовал себя более комфортно. Коронный аргумент в споре Прозвучит неоднозначно, но моя работа отдаленно напоминает мне переговоры с террористами . Когда, как в кино, какой‑то скромный человек подъезжает к команде полицейских и спецназа и спасает ситуацию: договаривается с преступниками, властями и прессой. Универсального совета по укрощению сложного клиента или артиста не будет. Моя команда старается избегать манипуляций. Предпочитаем долго и аргументированно доносить свою точку зрения до каждой из сторон. Мы некий амортизатор между молотом и наковальней и должны всегда все диалоги строить в пользу всех сторон. Поэтому у всех в команде пятерка по дипломатии. Фотография своего рабочего места

На моем столе всегда есть карандаши, фломастеры, ручки и блокнот, потому что я все время что‑то пишу от руки. Компьютер и вода. Много воды. Иногда свежие журналы: Esquire, Forbes, GQ. Молодой, перспективный блогер, с которым вы бы хотели поработать Это секрет. В инфлюэнс-маркетинге и шоу-бизнесе есть правила рынка, поэтому мы стремимся со своими коллегами-конкурентами быть максимально этичными. Нельзя переманить к себе звезду . Сперва артист сам должен захотеть работать вместе, затем мы начинаем общение с его бывшим менеджментом. Главное, чему научила работа со знаменитостями Учит прощать и на многое закрывать глаза. Агентство — невидимый механизм, у нас роль второго плана, поэтому не очень важно, что мы думаем об артисте. Да и некогда — работаем. Когда мы выбираем, с кем будем сотрудничать, включается жесткий фильтр: интересны ли мы персоне? Интересна ли она нам? Есть неадекватные персонажи на хайпе: даже если они востребованы сейчас, связываться с ними небезопасно. Домашний экран телефона

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На главном экране у меня все самое нужное: календарь, почта, навигатор, приложения для паркинга, блокнот и браузер. На втором мессенджеры, банковские приложения, утилиты для обработки фото и видео. Для прослушивания книг пользуюсь приложением «Слушай» от «ЛитРес». С третьего экрана начинается самое интересное. Здесь есть приложения для поддержания здоровья, приложения онлайн-магазинов и ресторанов. Еще одна важная часть моей жизни — церковь. Поэтому в моем телефоне есть два приложения, связанные с Библией. В Bible.is заполняю план по ее чтению, в «Библии» читаю и слушаю Священное Писание. Из чего состоит день человека, который работает со знаменитостями График менеджера, который ведет одного артиста, отличается от графика человека, работающего в агентстве или музыкальном лейбле. Если он работает в команде, то решает задачи в офисе. Иногда бывают съемки, мероприятия и встречи. Если говорить про персонального менеджера знаменитости, то он работает дома или в кухне своего подопечного. Много зависает в WhatsApp, Telegram и Instagram. Посещает много мероприятий. А еще на этого человека могут лечь, как функции по менеджменту и пиару, так и обязанности персонального ассистента: купить продукты или одежду, сдать ее после съемки в химчистку, найти билеты на самолет. Главный лайфхак для работы и жизни Почтение. Я стараюсь проявлять уважение к людям. К тем, кто выше меня, звездам, бизнесменам, представителям власти. К тем, кто пока в чем‑то меньше разбирается, чем я, например к более молодым товарищам. К тем, кто на одном уровне со мной: коллегам, конкурентам, сотрудникам других агентств. Это заведомо хорошее отношение к человеку, когда думаешь о нем лучше, чем он есть на самом деле, и уважаешь его заслуги. Находясь в хороших отношениях, проще мириться с его проступками и проще в него верить. Дикий, странный, необычный райдер от звезды, с которым вы встречались — Окно для курения в гримерке. — 50 белых полотенец. — Одноразовые тапочки. — Тест ПЦР для всей команды. — 100 шоколадных яиц. — Ящик водки, ящик пива и стул, который группа может сломать. — Кислородный баллон. Новая карантинная привычка Впервые в жизни серьезно занялся здоровьем: похудел на 13 кг, избавился от болей в ногах, пояснице, позвоночнике и нескольких болезней. У меня всегда была склонность к заболеваниям, но на свое состояние я не обращал внимания. И вот этот момент настал. Я начал заниматься спортом, стал лучше выглядеть, лучше себя чувствовать. Процесс выздоровления продолжается до сих пор. Спорт и полезные процедуры остались в моем графике и разбивают день на несколько блоков. Это помогает ненадолго переключиться, быть более стрессоустойчивым и фокусироваться. Иногда из‑за таких пауз приходится заниматься работой ночью, но это мой стиль — так комфортно. В целом лучше, чем сейчас, я себя никогда за 31 год не чувствовал. Главное правило вашего офиса У нас запрещено групповое курение. Если я замечаю тусовку с сигаретами на крыльце или за углом офиса, руководитель нарушителей платит за них штраф 5000 рублей. Если сотрудник был пойман с поличным несколько раз, наказание доходит до увольнения. Запрету два месяца, и многие ребята уже бросили. Но курить и прокрастинировать в одиночку можно. А еще в память о школьных годах мы семь месяцев в году ходим в офис со сменкой. И не материмся в рабочее время. Ни вслух, ни в рабочих чатах. Новенькие и гости всегда замечают это, потому что музыка и реклама — самые сквернословные сферы бизнеса . Моргенштерн или Инстасамка? Моргенштерн. Мы много работали вместе, и я считаю его гением маркетинга. У него поразительное чутье на хиты. Эпатаж, шутки: все это привлекает внимание к нему, таким же талантом отличается Сергей Шнуров. Да, Алишер работает на детскую аудиторию, и дети продвигают его песни в топ чартов. Помню, мог что‑то по приколу обсуждать с ним и Владом А4, а на следующий день просыпаюсь — а Моргенштерн реализовал нашу идею. Не знаю человека, который мог бы так же без сомнений делать спорные вещи. Во многом секрет успеха Алишера в том, что он пришел с YouTube. Эта площадка учит изучать аналитику, цифры, статистику, делать прогнозы и узнавать свою аудиторию. Тренироваться делать то, что принесет успех.