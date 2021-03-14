2008

Кирилл Серебренников по приглашению Олега Табакова и Анатолия Смелянского набирает собственный экспериментальный актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ. Для него разрабатывается авторская программа широкого профиля, нацеленная на воспитание универсальных артистов, владеющих современным танцем, музыкально образованных, знающих тонкости работы как в театре, так и в киноиндустрии.

2009

Со своими студентами Кирилл Серебренников выпускает пластическую постановку по пьесе Байрона — «CAIN/Каин». Ее играют в пространстве Винзавода в Цехе красного.

2010

В Цехе белого на Винзоводе Серебренников показывает спектакль-инсталляцию «Герой нашего времени» по роману Лермонтова, поставленный со студентами собственной мастерской. Позже работа войдёт в репертуар «Седьмой студии».

2011

На встрече президента России Дмитрия Медведева с деятелями культуры в марте Кирилл Серебренников предлагает создать проект «Платформа» — зону для эксперимента, поиска нового языка и новых способов коммуникации с публикой, место развития современного искусства и соединения танца, музыки, новых медиа и театра.

В Мае Серебренников ставит со своими студентами спектакль «Отморозки» по мотивам романа Захара Прилепина «Санькя». Позже постановка войдёт в репертуар «Седьмой студии». А через год — получит «Золотую Маску» в номинации «лучший спектакль в драме, малая форма».

В июле на базе курса Серебренникова создаётся и официально регистрируется независимая труппа «Седьмая студия» (название вписывает проект в студийную историю МХАТа: первая студия была создана Станиславским ровно за 100 лет до открытия Седьмой). Студенты играют спектакли на Новой сцене МХТ им. Чехова и в пространстве современного искусства «Винзавод».

Деятельность «Платформы» развивается при финансовой поддержке Министерства культуры. При этом не предназначенный для проката спектаклей и проведения концертов «Цех белого» на Винзаводе оснащается необходимым оборудованием (часто арендованным). Государственное финансирование проекта поступает на счет АНО «Седьмая студия».

В октябре 2011 года проект «Платформа» открывается перформативным концертом «Арии», в котором 12 арий от Шуберта до Джона Кейджа представлены в виде инсталляций. Постановщиками выступают хореографы contemporary dance, современные художники и режиссёры драматического театра (среди них — Давид Бобе, Галя Солодовникова, Владимир Панков, Кирилл Серебренников), в числе участников — артисты «Седьмой студии».

2012

В марте «Седьмая студия» показывает на «Платформе» премьеру а-капелла оперы студента курса Серебренникова Юрия Лобикова «Охота на Снарка» по агонии в восьми воплях Льюиса Кэрролла. Режиссер постановки — Кирилл Серебренников.

В августе Кирилл Серебренников сменяет Сергея Яшина на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени Гоголя. Он сразу начинает радикальную реформацию театра, превращая его в современное мультикультурное пространство «Гоголь-центр».

В октябре Серебренников и французский режиссёр Давид Бобе ставят с артистами «Седьмой студии» спектакль «Метаморфозы» по Овидию, чью поэму адаптировал для сцены Валерий Печейкин. Постановка выпущена на «Платформе», в Цехе белого.

В ноябре в рамках фестиваля NET на «Платформе» проходит премьера спектакля Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» «Сон в летнюю ночь» — осовремененной и эпатажной версии пьесы Шекспира в масштабной декорации Кати Бочавар. В 2014 году постановка будет номинирована на премию «Золотая Маска» в категориях «лучший спектакль в драме, малая форма» и «лучшая работа режиссера».

2013

Открывается «Гоголь-центр» — модернизированная площадка, предназначенная не только для показа спектаклей, но и для проведения концертов, лекций и мастер-классов. Чтобы привлечь большую аудиторию, в течение всего дня в пространстве театра работают книжный магазин и кафе. Одним из четырех резидентов театра становится «Седьмая студия». С этого момента спектакли с выпускниками Серебренникова входят в репертуар «Гоголь-центра».

2015

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными «Седьмой студии» на проект «Платформа». В течение двух лет следствие допрашивает свидетелей и не выдвигает обвинений.

