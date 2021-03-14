12 марта стало известно о ликвидации «Седьмой студии» — театральной труппы режиссера Кирилла Серебренникова, выросшей из экспериментального актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. Рассказываем, чем запомнилась эта организация за 9 лет её существования.
2008
Кирилл Серебренников по приглашению Олега Табакова и Анатолия Смелянского набирает собственный экспериментальный актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ. Для него разрабатывается авторская программа широкого профиля, нацеленная на воспитание универсальных артистов, владеющих современным танцем, музыкально образованных, знающих тонкости работы как в театре, так и в киноиндустрии.
2009
Со своими студентами Кирилл Серебренников выпускает пластическую постановку по пьесе Байрона — «CAIN/Каин». Ее играют в пространстве Винзавода в Цехе красного.
2010
В Цехе белого на Винзоводе Серебренников показывает спектакль-инсталляцию «Герой нашего времени» по роману Лермонтова, поставленный со студентами собственной мастерской. Позже работа войдёт в репертуар «Седьмой студии».
2011
На встрече президента России Дмитрия Медведева с деятелями культуры в марте Кирилл Серебренников предлагает создать проект «Платформа» — зону для эксперимента, поиска нового языка и новых способов коммуникации с публикой, место развития современного искусства и соединения танца, музыки, новых медиа и театра.
В Мае Серебренников ставит со своими студентами спектакль «Отморозки» по мотивам романа Захара Прилепина «Санькя». Позже постановка войдёт в репертуар «Седьмой студии». А через год — получит «Золотую Маску» в номинации «лучший спектакль в драме, малая форма».
В июле на базе курса Серебренникова создаётся и официально регистрируется независимая труппа «Седьмая студия» (название вписывает проект в студийную историю МХАТа: первая студия была создана Станиславским ровно за 100 лет до открытия Седьмой). Студенты играют спектакли на Новой сцене МХТ им. Чехова и в пространстве современного искусства «Винзавод».
Деятельность «Платформы» развивается при финансовой поддержке Министерства культуры. При этом не предназначенный для проката спектаклей и проведения концертов «Цех белого» на Винзаводе оснащается необходимым оборудованием (часто арендованным). Государственное финансирование проекта поступает на счет АНО «Седьмая студия».
В октябре 2011 года проект «Платформа» открывается перформативным концертом «Арии», в котором 12 арий от Шуберта до Джона Кейджа представлены в виде инсталляций. Постановщиками выступают хореографы contemporary dance, современные художники и режиссёры драматического театра (среди них — Давид Бобе, Галя Солодовникова, Владимир Панков, Кирилл Серебренников), в числе участников — артисты «Седьмой студии».
2012
В марте «Седьмая студия» показывает на «Платформе» премьеру а-капелла оперы студента курса Серебренникова Юрия Лобикова «Охота на Снарка» по агонии в восьми воплях Льюиса Кэрролла. Режиссер постановки — Кирилл Серебренников.
В августе Кирилл Серебренников сменяет Сергея Яшина на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени Гоголя. Он сразу начинает радикальную реформацию театра, превращая его в современное мультикультурное пространство «Гоголь-центр».
В октябре Серебренников и французский режиссёр Давид Бобе ставят с артистами «Седьмой студии» спектакль «Метаморфозы» по Овидию, чью поэму адаптировал для сцены Валерий Печейкин. Постановка выпущена на «Платформе», в Цехе белого.
В ноябре в рамках фестиваля NET на «Платформе» проходит премьера спектакля Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» «Сон в летнюю ночь» — осовремененной и эпатажной версии пьесы Шекспира в масштабной декорации Кати Бочавар. В 2014 году постановка будет номинирована на премию «Золотая Маска» в категориях «лучший спектакль в драме, малая форма» и «лучшая работа режиссера».
2013
Открывается «Гоголь-центр» — модернизированная площадка, предназначенная не только для показа спектаклей, но и для проведения концертов, лекций и мастер-классов. Чтобы привлечь большую аудиторию, в течение всего дня в пространстве театра работают книжный магазин и кафе. Одним из четырех резидентов театра становится «Седьмая студия». С этого момента спектакли с выпускниками Серебренникова входят в репертуар «Гоголь-центра».
2015
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными «Седьмой студии» на проект «Платформа». В течение двух лет следствие допрашивает свидетелей и не выдвигает обвинений.
2017
Следствие по делу о мошенничестве на «Платформе» проводит обыски в квартирах сотрудников АНО «Седьмая студия», задерживает бывшего гендиректора организации Юрия Итина и экс-главбуха Нину Масляеву. Масляева признает вину и начинает сотрудничать со следствием. Также объявлено, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен, а деньги на него похищены. По этому обвинению арестован бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский.
В августе Кирилл Серебренников из свидетеля по делу «Седьмой студии» переходит в статус обвиняемого. Несмотря на многочисленные поручительства от крупных деятелей российского театрального и киноискусства, Серебренников помещен под домашний арест.
В октябре — по обвинению в сговоре с фигурантами дела «Седьмой студии» задержана и отправлена под домашний арест бывшая глава департамента господдержки искусства Министерства культуры Софья Апфельбаум. В годы работы проекта «Платформа» Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, выделенных Министерством культуры.
2018
Начинаются судебные разбирательстве по делу «Седьмой студии». Все фигуранты дела, за исключением сотрудничающей со следствием Нины Масляевой, отрицают свою вину. На суд представлены три комплексных экспертизы, первая из которых подтвердила версию обвинения, вторая не выявила нарушений деятельности АНО, а третья снова поддержала сторону следствия, однако ее качество вызвало серьезные вопросы у театрального сообщества.
2020
Суд выносит обвинительный приговор по делу «Седьмой студии». Обвиняемые получают условные сроки и штрафы. В декабре АНО «Седьмая студия» прекращает свою деятельность по решению учредителей.
2021
Департамент культуры Москвы не продлевает договор с Кириллом Серебренниковым, и режиссер покидает пост художественного руководителя созданного им «Гоголь-центра». Новым худруком назначен Алексей Агранович.
Какие спектакли «Седьмой студии» можно увидеть сейчас
«(М)ученик»
Пьеса немецкого драматурга Майенбурга перенесена режиссёром Кириллом Серебренниковым в российские реалии. Главного героя — радикального религиозного фанатика — играет Никита Кукушкин.
«Озеро»
Спектакль Сергея Виноградова по пьесе Михаила Дурненкова про обыкновенных людей среднего возраста, отправившихся на пикник и вышедших в разговорах на не самые удобные темы.