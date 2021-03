Убедиться в феномене ностальгии на ютьюбе можно самому, если открыть комментарии под любым популярным клипом любого десятилетия. «Эта песня для меня больше, чем просто музыка. Это мое детство: часы за компьютером с Windows 98, забытое домашнее задание, водные бои с друзьями, покемоны, MTV, пикники», — рассказывают под хаус-треком «Lady (Hear Me Tonight)», вышедшей в 2000 году. «Большой поклонник этой песни с тех пор, как она попала в чарты в 1983-м», — пишут под диско-хитом группы KC & The Sunshine Band. Ностальгических комментариев так много, что их хватит на целый паблик в фейсбуке.

Конечно, ностальгия на ютьюбе не существует сама по себе — она связана с любовью к музыке своей юности, которая со временем начинает казаться лучшим, что когда‑либо было написано человеком. И не важно, это «Машина времени», The Prodigy или Jane Air. Существует довольно много исследований о том, почему люди так любят музыку времен своего подросткового периода.

Автор книги «This Is Your Brain on Music» Дэниел Левитин связывал любовь к музыке юности с общественной жизнью, которую человек начинает вести примерно в то же время: он слушает ту же музыку, что и его друзья, и через нее причисляет себя к какой‑то группе. Также существует предположение, что привязанность к музыке подросткового периода имеет отношение к становлению личности, которое тоже происходит в это время.