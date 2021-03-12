Писательницу Гузель Яхину, астора романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» обвинили в плагиате. Рассказываем о том, в чем состоит обвинение, что на это отвечает Яхина и как реагируют критики и писатели.

10 марта самарский краевед Григорий Циденков рассказал, что, посмотрев презентацию романа Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд», пришел к выводу, «что весь роман состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями публикаций» блога Циденкова в ЖЖ. По мнению историка, чтобы «уйти от обвинений в плагиате, Яхина меняет некоторые детали и добавляет воды в виде собственных вымыслов». Гузель Яхина отвергает обвинения в плагиате и уже пообещала подготовить комментарий об исторических источниках своего романа. Большинство писателей и критиков, высказавшихся по теме, выступает в защиту писательницы, отмечая, что архивные исторические документы не являются объектом авторского права, а также обращая внимание на то, что Циденков выдвинул обвинения, не ознакомившись с текстом романа.

Гузель Яхина Писательница

«Я — добросовестный исследователь. Приглашаю всех заинтересованных ознакомиться с „Комментариями автора“ в конце книги (стр.499-501). Там перечислены основные источники, которые тем или иным образом помогли мне создать романный текст: 10 мемуарных книг, 4 сборника архивных документов, 1 докторская диссертация по истории, 1 книга по психологии аутизма и годовые подшивки „Красной Татарии“ за 1920-е годы. Многие другие мои консультанты (а их было немало за 2,5 года создания романа) с благодарностью упомянуты в разделе „Благодарности“ (стр.507-508). В ближайшее время я препарирую текст „Эшелона на Самарканд“ — подготовлю развернутые комментарии по тем моментам, которые брала из источников. То есть покажу, „из какого сора“ растет исторический роман. А от Григория Циденкова ожидаю конкретных фактов — по литературным моментам, то есть обвинению в плагиате: 1) Какие именно заимствования из созданного им наброска сценария он увидел в романе „Эшелон“? Какие именно эпизоды, сцены, диалоги, фразы были „украдены“? 2) В чем именно выражается „кража героя“? Какие именно характеристики, поступки, фразы, мысли героя были „украдены“? 3) В чем именно выражается „кража детских имен“? В романе „Эшелон на Самарканд“ имеется более пяти сотен детских кличек-прозвищ (две клички я взяла из мемуарных книг, остальные выдумала сама). Какие именно из этих пяти сотен были „украдены“ и из каких публикаций Григория Циденкова? До тех пор, пока ответы на данные вопросы не будут получены и не появится предмета обсуждения, считаю обвинения в плагиате огульными и бессодержательными». (Источник)

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Анна Наринская Литературный критик, куратор

«Я внимательно прочла посты историка, с которых — говорят — ее роман „Эшелон на Самарканд“ „списан“. Я еще не читала этот роман Яхиной (кроме опубликованного в „Новой“ отрывка). Но по моему уверенному мнению с этих постов „списать“ никакой роман нельзя. Если два человека ищут в архивах материалы на одну и ту же тему — очевидно, что они напарываются на одни и те же сюжеты. Как вообще можно объявлять авторское право на историю?»

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Константин Мильчин Литературный критик

«Самый важный (на мой взгляд) момент — Яхину упорно подозревают в то, что она пишет исторические романы, реалистичную прозу. Меж тем все ее книги, и „Эшелон на Самарканд“ особенно, это нашпигованные метафорами притчи. Она и Циденков играют в разные виды спорта».

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Галина Юзефович Литературный критик

«Я очень сочувствую Григорию Циденкову по-человечески, но если ты историк-архивист, если тебе важно застолбить за собой какую‑то тему (а особенно если помимо чисто научных, ты имеешь еще и какие‑то литературные амбиции), не стоит выкладывать в открытый доступ свои находки до публикации твоей собственной книги. С другой стороны, сейчас благодаря выходу романа Гузель Яхиной (а я уверена, что несмотря ни на что его ждет успех и народная любовь) маргинальная, в общем, на сегодня тема голода в Поволжье окажется на какое‑то время в фокусе общественного внимания. А это значит, что собственная книга Григория Циденкова, когда он ее все же допишет и выпустит, выйдет в свет на волне интереса к этой проблематике и прозвучит куда громче, чем если бы „Эшелона на Самарканд“ вовсе не было. Я по крайней мере куплю и прочту ее с интересом — в том числе и для того, чтобы понять, в чем же была неточна Яхина».

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Майя Кучерская Писательница

«В истории с „Эшелоном на Самарканд“ Гузель Яхиной меня, пожалуй, особенно изумляют два обстоятельства. Григорий Циденков — историк, учёный! — обвинил роман в плагиате, романа НЕ ПРОЧИТАВ. Второе: писательский цех затаился и молчит. Никто, ни один не поднимает (пока?) голос в защиту не столько романа (его, вероятно, не успели ещё прочитать, он только явился в свет), сколько искусства, свободного творчества. И литературного труда».

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Дмитрий Захаров Писатель

«Я, может, живу в несколько другой системе координат, но мне по-прежнему кажется, что обвинения так вызывающе вздорны, что на них реагировать не следует. Я увидел упомянутые обвинения, мы с Шамилем Идиатуллиным коротко обсудили, что стыдно людям, считающим себя литераторами, это всерьез комментировать, и пошел дальше».

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Арсений Гончуков Писатель, режиссер