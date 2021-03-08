«Афиша Daily» попросила девушек из самых разных творческих индустрий — блоги, стримы, журналистика, музыка — рассказать о любимых играх или о тех, которые впечатлили их в последнее время.

Ника Водвуд @nixelpixel, блогерка, играет на PS4 и компьютерах

Я обычно играю на компьютере либо на PS4 — причем ставлю монитор на раскладывающийся столик и играю в кровати. Мне нравится и старенькое типа Beyond Good And Evil, и новенькое типа The Last Of Us Part II. Ori and the Will of the Wisps

Во второй части Ori мне понравилось абсолютно все: мир, персонажи, геймплей, разные детали, явно сделанные с большой любовью к своему проекту. Я помню, как постоянно прерывалась, чтобы позвать парня посмотреть на что‑то или просто подержать голову в руках в попытках осознать, что это настоящая игра, которую сделали настоящие люди.

Nier: Automata

© Square Enix

Она понравилась тяжелым сюжетом, а больше всего меня, наверное, вдохновила музыка.

Night In The Woods и A Short Hike

Night In The Woods © Finji 1 из 2 A Short Hike © Adamgryu 2 из 2

В них просто офигенные диалоги и приятные политические кивки. A Short Hike поддержала меня во время депрессивного состояния. Там про родителей, детей, доверие и любовь. Меня это очень тронуло и как будто обняло . Я не знаю, есть ли у этой игры перевод на русский язык — так что, видимо, советую ее всем, кто понимает английский.

Подробности по теме Ника «nixelpixel» Водвуд — о том, как стать профеминистом и за что банить людей Ника «nixelpixel» Водвуд — о том, как стать профеминистом и за что банить людей

Саша Монтаг @foilar, музыкантка, создательница проекта Foilar, видеоблогерка, играет на компьютере

Для меня игры — скорее отдушина, возможность отвлечься от дел. Например, в Red Dead Redemption 2 я садилась играть, чтобы немного забыть о творческих делах и неспешно покататься на лошади. Только один раз она отправила меня за секвенсор: во время игры я внезапно вспомнила, что с ней связана песня Lil Nas X «Old Town Road». У меня сработал триггер: «О, музыка!», и я побежала писать треки. Red Dead Redemption 2

Я прошла ее зимой, и она меня очень зацепила. Потом еще играла в ремейк Mafia, в последний Resident Evil, еще что‑то, но на фоне RDR 2 все забылось. Игра поглотила меня полностью и целиком: помимо основной сюжетной линии, я прошла почти все дополнительные задания, прониклась историей и судьбой персонажей. А кроме продуманных героев, мне понравился открытый мир: добраться в нем можно куда угодно. Игра может понравиться тем, кто с одной стороны любит захватывающие сюжеты, а с другой — неспешное прохождение. Можно, конечно, гнать по основной линии, но я бы рекомендовала погрузиться в мир со всеми побочными заданиями и не торопиться. И еще она понравится любителям вестернов, конечно же, но это довольно очевидно. Minecraft

Люблю играть на компе с друзьями. В ней был забавный случай: один игрок все время взрывал мой дом, а я не успевала накидывать защиту. Он постоянно меня убивал, воровал мой лут и целенаправленно давил. Как‑то после небольшой ругани мы разговорились в чате и оказалось, что это художник концепт-артов для игры World of Warplanes. Я-то этого угнетателя совсем по-другому представляла.

Подробности по теме Foilar — среди музыкантов, за которыми стоит следить, в выпуске от весны 2020 года Foilar — среди музыкантов, за которыми стоит следить, в выпуске от весны 2020 года

Аля Бридж @iambridge, модель, блогерка, играет на PS4, Nintendo Switch и компьютере

Я начала активно играть не так давно и многое упустила, поэтому хочу пройти всю старую классику и только потом пробовать новое. Spore

Старая игра, которую все проходили лет десять назад. Тогда у меня еще не было компьютера и возможности играть, поэтому я ее упустила. Недавно мой парень предложил пройти ее и познакомиться с его детством. В ней управляешь развитием существа от клетки до высокоразвитой цивилизации. Хоть графика и детализация на достаточно простом уровне, это не помешало насладиться процессом. Обычно в видеоиграх для меня важен сюжет, персонажи и графика, но вот Spore — полная этому противоположность. Зацепил скорее общий вайб, идея. Assassins Creed Odyssey

© Ubisoft

Своими сюжетом, квестами и механиками она отдаленно напоминает «Ведьмака», хотя место и окружение абсолютно разные. Тут погружаешься в мир Древней Греции с ее мифами, выполняешь задания как на уровне простых крестьян, так и на уровне политической элиты. В обоих случаях сюжет поражает детальностью и одинаково интригует. Для меня стало открытием, насколько огромен мир Древней Греции, сколько в нем островов и какие они все разные по ландшафту, климату и людям. Игра могла бы понравиться тем, кто в детстве зачитывался мифами и интересовался греческой культурой. Хотя на самом деле может заинтересовать абсолютно любого. Даже моя бабушка, которая обожает путешествовать, но не любит игры, удивилась, как красиво прорисован мир в этой части «Ассасина».

Даша Насонова @adagiagame, архитекторка, гейм-дизайнерка, основательница студии разработки Adagia, играет на PS3, PSP и PS4 Pro

У меня есть несколько любимчиков из юношеской поры, но все же я с любопытством слежу за свежими релизами. Индустрия стремительно развивается, как ребенок на пике формирования новых нейронных связей, поэтому особенно интересно наблюдать за новыми проектами и переменами, которые происходят среди игрового комьюнити. Afterpatry

Моя недавняя любовь — яркая и ироничная история о паре друзей, которые случайно попали в ад и пытаются из него выбраться. Вся прелесть в том, что ад — это не мрачная Дантевская бездна, а дикая неоновая вечеринка, поэтому и путешествие по аду — сплошной бар-хоппинг . Цель героев — перепить самого Сатану, но прежде, чем удостоиться этой чести, нужно сперва перепить его приспешников. Этим вы и занимаетесь: бродите по барам, пытаетесь попасть на закрытые вечеринки и тусуетесь в компании демонов и серийных убийц. Мне запали в душу главные герои. В процессе вы переключаетесь между сильной и дерзкой девушкой Лолой и ее робким приятелем Мило. У всех персонажей классно прописаны характеры и диалоги (кстати, 18+) — общаться с обитателями ада одно удовольствие, как бы крипово это не звучало. Думаю, игра пришлась бы по вкусу любителям неона, черного юмора, мистических триллеров и нетфликсовских сериалов из категории Young Adult. До Afterparty я играла в Oxenfree, прошлый проект той же студии Night School, и тоже была впечатлена. Удивила не столько игра, сколько ее создатели — меня, в целом, больше интересует процесс разработки, а не конечный продукт. Всегда приятно наблюдать за творческим процессом небольших независимых студий — это вдохновляет заниматься и своим делом.

Подробности по теме Даша Насонова — о том, как видеоигры влияют на урбанистику Даша Насонова — о том, как видеоигры влияют на урбанистику

Алина Рин @alinarin, cтример, играет на PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch и PS4 Pro

С играми связана огромная часть моей жизни. В моей семье все были и остаются геймерами — в этом мире я с детства. Сейчас, когда стриминг стал моим основным видом деятельности, историй, связанных с играми накопилось много. Например, почти к каждому стриму я готовлю косплей и как‑то пять с половиной часов сидела в настоящих 20-килограммовых рыцарских доспехах, играя в Demon’s Souls. Это крутое воспоминание о челлендже и в игре, и в реальной жизни. Bloodborne

Назову ее своей любимой. Это Souls-like (геймплей такой игры похож на механики Demon’s Souls, Dark Souls и других игр студии From Software. — Прим. ред.), созданный под руководством гениального японского геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки. Считается, что у нее высокий уровень сложности и не совсем ясный лор (история игрового мира. — Прим. ред.). В двух словах: мы играем за охотника, который попадает в мир, населенный различными чудовищами, которых он должен истреблять. Так сложилось, что меня многое связывает с Японией и я люблю японские видеоигры, в частности, работы From Software, директором которой и является вышеупомянутый Миядзаки. В случае с Bloodborne, мы погружаемся в японскую фантазию о мрачном готическом мире, наполненным множеством деталей и историй, которые хочется изучать: читать все описания предметов, хвататься за каждый кусочек новой информации. Он как мрачная сказка, наполненная существами из мира Говарда Лавкрафта, в которой ты лишь маленькая песчинка, потерявшаяся в попытках понять смысл происходящего и своей экзистенции. Игра невероятно стильная, красивая. Бои прекрасны и эстетичны. Музыкальное сопровождение и озвучка доставляют массу удовольствия. И плюсом ко всему этому идет сложность, которую ценю в играх — люблю устраивать себе испытания. На одном боссе можно спокойно просидеть пять часов, знаю и таких людей, которые не могли пройти босса несколько недель.

Дария Морозова @eiritel, cтримерка, комментаторка Dota 2 в RuHub Studio, играет на PS4, Nintendo Switch и компьютере

Hollow Knight

© Team Cherry

Последняя игра, в которую я играла и которая мне понравилась. Она далеко не новая, просто раньше как‑то руки не доходили. Это типичная метроидвания: фактически, мир открытый, и ты можешь гулять по всей карте, но многие места доступны только только с определенными ключами или способностями. В игре присутствует интересный сюжет и захватывающие боссфайты, а понравилась она атмосферой и эстетикой. Люблю подобные платформеры, а в этой игре есть что‑то особенное. Transistor

© Supergiant Games

Помню, она по-настоящему творчески меня вдохновила. Увидев внутриигровые иллюстрации, мне сразу захотелось сесть и нарисовать что‑то в похожем стиле. А еще в Transistor талантливый саундтрек.

Дарья Островская @dashaostro, журналистка, ведущая ютьюб-канала «Игромании», играет на PS4 и PS VR

Мне, как человеку который давно работает в игровой индустрии, сложно выделить одну игру. Когда следишь за проектами со дня анонса, каждый воспринимаешь как особенный. По-настоящему обожаемые остались в детском и подростковом возрасте: тогда игры казались магией, никто даже не слышал о повсеместном сегодня дефиците внимания, а потому можно было неделями не вылезать из одной вселенной. Люди мечтают работать в нашей индустрии, думая, что мы каждый день только и делаем, что играем. Но это далеко не так. Зачастую игрожуры — люди, обделенные временем для нормальной размеренной игры. Но в прошлом году пандемия подарила нам много возможностей, в том числе и время. The Witcher 3: Wild Hunt

© CD Projekt RED

Мою самоизоляцию прошлой весной скрасил третий «Ведьмак». Прекрасная история, запоминающиеся персонажи, кинематографичная картинка — кат-сцены (внутреигровые видео, которые рассказывают сюжет, но не дают управлять персонажами. — Прим. ред.) будто бы поставил крутой режиссер. А еще приемлемый уровень вызова — мне удавалось играть на высокой сложности, вышагивая на эллиптическом тренажере . Обычно это скучно, но компания «Ведьмака» меня настолько увлекала, что спокойно выдерживала по два часа. Теперь для меня хит CD Projekt RED — лучший проект, чтобы поддерживать фигуру в форме. The Last Of Us Part II

Но я не всегда слоупок. В прошлом году, как и для многих игроков, открытием стала новая The Last Of Us, в первую очередь — «зубастыми» ситуациями, в которые помещают хитрые создатели. Например, нападает пес — да, он плохой, и ты стреляешь, чтобы он тебя не убил. А потом видишь, как к поверженной машине для убийства подходит хозяин и теряется! Вместо того, чтобы встать в нападающую позицию, он искренне жалеет животное, ведь для него пес — друг, самый хороший и преданный. Играть в таких ситуациях становилось чертовски дискомфортно, а моменты вызывали бурю разных эмоций: настоящих, настолько ярких, что я не выдерживала и бросала, чтобы посидеть и подумать. Современным играм подобного часто не хватает. Игра должна увлекать настолько, чтобы за сюжетом было следить не менее интересно, чем за хорошим фильмом или сериалом. Мне важно верить в игру, чтобы максимально вовлечься и не отвлекаться на телефон, книгу или тот же фильм.

Мила Алиева @mila_alieva, стримерка, комментаторка Dota 2 в RuHub Studio, играет на компьютере

Игры я прохожу на компьютере, а PlayStation хочу хотя бы ради таких шедевров как Marvel’s Spider-Man и God of War (2018). В скором времени собираюсь пройти Red Dead Redemption 2: открытый мир и сильная сюжетка — лично для меня это является приоритетом в выборе игр. И конечно, Cyberpunk 2077, но немного позже, когда CD Projekt RED доведут ее до ума. У меня слишком от нее высокие ожидания, я до сих пор считаю, что лучше бы они отложили релиз на год, но сделали игру уровня «Ведьмака», который для меня лично остается в топ-1 мира сингл-игр. Horizon Zero Dawn

Прошла совсем недавно, и среди сингл-игр она стала для меня в один ряд с «Ведьмаком» и Detroit: Become Human. В ней сильная сюжетная линия, невероятная графика и интересный геймплей. Она определенно стоит своей высокой цены, а особенно подойдет игрокам, которые любят открытый мир. Кстати, скоро выходит продолжение, но, к сожалению для меня, только PS5, а у меня ее нет. Серия Far Cry

© Ubisoft

Из моих любимых игр хочу отметить эту серию. Отличная графика, но, возможно, для некоторых геймплей покажется скучным — в новых играх он не очень сильно менялся. Кстати, вот-вот должна выйти шестая часть.

Подробности по теме Мила Алиева, спортсменки и разработчицы — о девушках в индустрии видеоигр Мила Алиева, спортсменки и разработчицы — о девушках в индустрии видеоигр

Лизавета Шатурова @effy_shat, шеф-редакторка раздела «Красота» в «Афише Daily», играет на компьютере и телефоне

What Remains Of Edith Finch

Меня пугают игры, в которых можно проиграть, или те, что нужно проходить несколько дней — сразу чувствую какой‑то вес ответственности, а когда играешь, хочется скорее расслабиться. Поэтому, если и берусь играть, то выбираю визуальные новеллы или игры, больше напоминающие сериалы, где я лишь помогаю главному герою делать то, что он должен. Последняя игра такого плана, которая мне понравилась, это What Remains of Edith Finch. Детализированная — разглядывать хочется каждый фрагмент экрана — история одной большой семьи с трагедиями и тайнами. Идеальный для меня пример игры, в которую достаточно погружаешься, но не испытываешь при этом никаких неприятных переживаний. Cube Escape

Я играла в What Remains of Edith Finch на PS4 у друга, но у меня самой нет консолей, так что в обычной жизни я скорее залипну в телефон. Из телефонных игр с похожим настроением я проходила Cube Escape — и всем советую. Пусть и банальное сравнение, но, как мне кажется, это «Твин Пикс», если бы он был мобильным квестом . Осторожно, иногда может быть страшновато. Я люблю, когда игры погружают меня в свою атмосферу, а геймплей не отвлекает от визуала. Не могу утверждать точно, но кажется, что в последнее время таких историй становятся больше: разработчики уделяют больше внимания деталям — от пейзажей, которые настраивают на нужный лад, до реальных брендов одежды на персонажах.