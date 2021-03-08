«Афиша Daily» попросила девушек из самых разных творческих индустрий — блоги, стримы, журналистика, музыка — рассказать о любимых играх или о тех, которые впечатлили их в последнее время.
@nixelpixel, блогерка, играет на PS4 и компьютерах
Я обычно играю на компьютере либо на PS4 — причем ставлю монитор на раскладывающийся столик и играю в кровати. Мне нравится и старенькое типа Beyond Good And Evil, и новенькое типа The Last Of Us Part II.
Ori and the Will of the Wisps
Во второй части Ori мне понравилось абсолютно все: мир, персонажи, геймплей, разные детали, явно сделанные с большой любовью к своему проекту. Я помню, как постоянно прерывалась, чтобы позвать парня посмотреть на что‑то или просто подержать голову в руках в попытках осознать, что это настоящая игра, которую сделали настоящие люди.
Nier: Automata
Она понравилась тяжелым сюжетом, а больше всего меня, наверное, вдохновила музыка.
Night In The Woods и A Short Hike
Night In The Woods
A Short Hike
В них просто офигенные диалоги и приятные политические кивки. A Short Hike поддержала меня во время депрессивного состояния. Там про родителей, детей, доверие и любовь. Меня это очень тронуло и как будто обняло. Я не знаю, есть ли у этой игры перевод на русский язык — так что, видимо, советую ее всем, кто понимает английский.
Для меня игры — скорее отдушина, возможность отвлечься от дел. Например, в Red Dead Redemption 2 я садилась играть, чтобы немного забыть о творческих делах и неспешно покататься на лошади. Только один раз она отправила меня за секвенсор: во время игры я внезапно вспомнила, что с ней связана песня Lil Nas X «Old Town Road». У меня сработал триггер: «О, музыка!», и я побежала писать треки.
Red Dead Redemption 2
Я прошла ее зимой, и она меня очень зацепила. Потом еще играла в ремейк Mafia, в последний Resident Evil, еще что‑то, но на фоне RDR 2 все забылось. Игра поглотила меня полностью и целиком: помимо основной сюжетной линии, я прошла почти все дополнительные задания, прониклась историей и судьбой персонажей. А кроме продуманных героев, мне понравился открытый мир: добраться в нем можно куда угодно.
Игра может понравиться тем, кто с одной стороны любит захватывающие сюжеты, а с другой — неспешное прохождение. Можно, конечно, гнать по основной линии, но я бы рекомендовала погрузиться в мир со всеми побочными заданиями и не торопиться. И еще она понравится любителям вестернов, конечно же, но это довольно очевидно.
Minecraft
Люблю играть на компе с друзьями. В ней был забавный случай: один игрок все время взрывал мой дом, а я не успевала накидывать защиту. Он постоянно меня убивал, воровал мой лут и целенаправленно давил. Как‑то после небольшой ругани мы разговорились в чате и оказалось, что это художник концепт-артов для игры World of Warplanes. Я-то этого угнетателя совсем по-другому представляла.
@iambridge, модель, блогерка, играет на PS4, Nintendo Switch и компьютере
Я начала активно играть не так давно и многое упустила, поэтому хочу пройти всю старую классику и только потом пробовать новое.
Spore
Старая игра, которую все проходили лет десять назад. Тогда у меня еще не было компьютера и возможности играть, поэтому я ее упустила. Недавно мой парень предложил пройти ее и познакомиться с его детством. В ней управляешь развитием существа от клетки до высокоразвитой цивилизации. Хоть графика и детализация на достаточно простом уровне, это не помешало насладиться процессом. Обычно в видеоиграх для меня важен сюжет, персонажи и графика, но вот Spore — полная этому противоположность. Зацепил скорее общий вайб, идея.
Assassins Creed Odyssey
Своими сюжетом, квестами и механиками она отдаленно напоминает «Ведьмака», хотя место и окружение абсолютно разные. Тут погружаешься в мир Древней Греции с ее мифами, выполняешь задания как на уровне простых крестьян, так и на уровне политической элиты. В обоих случаях сюжет поражает детальностью и одинаково интригует. Для меня стало открытием, насколько огромен мир Древней Греции, сколько в нем островов и какие они все разные по ландшафту, климату и людям.
Игра могла бы понравиться тем, кто в детстве зачитывался мифами и интересовался греческой культурой. Хотя на самом деле может заинтересовать абсолютно любого. Даже моя бабушка, которая обожает путешествовать, но не любит игры, удивилась, как красиво прорисован мир в этой части «Ассасина».
@adagiagame, архитекторка, гейм-дизайнерка, основательница студии разработки Adagia, играет на PS3, PSP и PS4 Pro
У меня есть несколько любимчиков из юношеской поры, но все же я с любопытством слежу за свежими релизами. Индустрия стремительно развивается, как ребенок на пике формирования новых нейронных связей, поэтому особенно интересно наблюдать за новыми проектами и переменами, которые происходят среди игрового комьюнити.
Afterpatry
Моя недавняя любовь — яркая и ироничная история о паре друзей, которые случайно попали в ад и пытаются из него выбраться. Вся прелесть в том, что ад — это не мрачная Дантевская бездна, а дикая неоновая вечеринка, поэтому и путешествие по аду — сплошной бар-хоппинг. Цель героев — перепить самого Сатану, но прежде, чем удостоиться этой чести, нужно сперва перепить его приспешников. Этим вы и занимаетесь: бродите по барам, пытаетесь попасть на закрытые вечеринки и тусуетесь в компании демонов и серийных убийц.
Мне запали в душу главные герои. В процессе вы переключаетесь между сильной и дерзкой девушкой Лолой и ее робким приятелем Мило. У всех персонажей классно прописаны характеры и диалоги (кстати, 18+) — общаться с обитателями ада одно удовольствие, как бы крипово это не звучало. Думаю, игра пришлась бы по вкусу любителям неона, черного юмора, мистических триллеров и нетфликсовских сериалов из категории Young Adult.
До Afterparty я играла в Oxenfree, прошлый проект той же студии Night School, и тоже была впечатлена. Удивила не столько игра, сколько ее создатели — меня, в целом, больше интересует процесс разработки, а не конечный продукт. Всегда приятно наблюдать за творческим процессом небольших независимых студий — это вдохновляет заниматься и своим делом.
С играми связана огромная часть моей жизни. В моей семье все были и остаются геймерами — в этом мире я с детства. Сейчас, когда стриминг стал моим основным видом деятельности, историй, связанных с играми накопилось много. Например, почти к каждому стриму я готовлю косплей и как‑то пять с половиной часов сидела в настоящих 20-килограммовых рыцарских доспехах, играя в Demon’s Souls. Это крутое воспоминание о челлендже и в игре, и в реальной жизни.
Bloodborne
Назову ее своей любимой. Это Souls-like (геймплей такой игры похож на механики Demon’s Souls, Dark Souls и других игр студии From Software. — Прим. ред.), созданный под руководством гениального японского геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки. Считается, что у нее высокий уровень сложности и не совсем ясный лор (история игрового мира. — Прим. ред.). В двух словах: мы играем за охотника, который попадает в мир, населенный различными чудовищами, которых он должен истреблять.
Так сложилось, что меня многое связывает с Японией и я люблю японские видеоигры, в частности, работы From Software, директором которой и является вышеупомянутый Миядзаки. В случае с Bloodborne, мы погружаемся в японскую фантазию о мрачном готическом мире, наполненным множеством деталей и историй, которые хочется изучать: читать все описания предметов, хвататься за каждый кусочек новой информации. Он как мрачная сказка, наполненная существами из мира Говарда Лавкрафта, в которой ты лишь маленькая песчинка, потерявшаяся в попытках понять смысл происходящего и своей экзистенции.
Игра невероятно стильная, красивая. Бои прекрасны и эстетичны. Музыкальное сопровождение и озвучка доставляют массу удовольствия. И плюсом ко всему этому идет сложность, которую ценю в играх — люблю устраивать себе испытания. На одном боссе можно спокойно просидеть пять часов, знаю и таких людей, которые не могли пройти босса несколько недель.
@eiritel, cтримерка, комментаторка Dota 2 в RuHub Studio, играет на PS4, Nintendo Switch и компьютере
Hollow Knight
Последняя игра, в которую я играла и которая мне понравилась. Она далеко не новая, просто раньше как‑то руки не доходили. Это типичная метроидвания: фактически, мир открытый, и ты можешь гулять по всей карте, но многие места доступны только только с определенными ключами или способностями. В игре присутствует интересный сюжет и захватывающие боссфайты, а понравилась она атмосферой и эстетикой. Люблю подобные платформеры, а в этой игре есть что‑то особенное.
Transistor
Помню, она по-настоящему творчески меня вдохновила. Увидев внутриигровые иллюстрации, мне сразу захотелось сесть и нарисовать что‑то в похожем стиле. А еще в Transistor талантливый саундтрек.
@dashaostro, журналистка, ведущая ютьюб-канала «Игромании», играет на PS4 и PS VR
Мне, как человеку который давно работает в игровой индустрии, сложно выделить одну игру. Когда следишь за проектами со дня анонса, каждый воспринимаешь как особенный. По-настоящему обожаемые остались в детском и подростковом возрасте: тогда игры казались магией, никто даже не слышал о повсеместном сегодня дефиците внимания, а потому можно было неделями не вылезать из одной вселенной.
Люди мечтают работать в нашей индустрии, думая, что мы каждый день только и делаем, что играем. Но это далеко не так. Зачастую игрожуры — люди, обделенные временем для нормальной размеренной игры. Но в прошлом году пандемия подарила нам много возможностей, в том числе и время.
The Witcher 3: Wild Hunt
Мою самоизоляцию прошлой весной скрасил третий «Ведьмак». Прекрасная история, запоминающиеся персонажи, кинематографичная картинка — кат-сцены (внутреигровые видео, которые рассказывают сюжет, но не дают управлять персонажами. — Прим. ред.) будто бы поставил крутой режиссер. А еще приемлемый уровень вызова — мне удавалось играть на высокой сложности, вышагивая на эллиптическом тренажере. Обычно это скучно, но компания «Ведьмака» меня настолько увлекала, что спокойно выдерживала по два часа. Теперь для меня хит CD Projekt RED — лучший проект, чтобы поддерживать фигуру в форме.
The Last Of Us Part II
Но я не всегда слоупок. В прошлом году, как и для многих игроков, открытием стала новая The Last Of Us, в первую очередь — «зубастыми» ситуациями, в которые помещают хитрые создатели. Например, нападает пес — да, он плохой, и ты стреляешь, чтобы он тебя не убил. А потом видишь, как к поверженной машине для убийства подходит хозяин и теряется! Вместо того, чтобы встать в нападающую позицию, он искренне жалеет животное, ведь для него пес — друг, самый хороший и преданный. Играть в таких ситуациях становилось чертовски дискомфортно, а моменты вызывали бурю разных эмоций: настоящих, настолько ярких, что я не выдерживала и бросала, чтобы посидеть и подумать.
Современным играм подобного часто не хватает. Игра должна увлекать настолько, чтобы за сюжетом было следить не менее интересно, чем за хорошим фильмом или сериалом. Мне важно верить в игру, чтобы максимально вовлечься и не отвлекаться на телефон, книгу или тот же фильм.
@mila_alieva, стримерка, комментаторка Dota 2 в RuHub Studio, играет на компьютере
Игры я прохожу на компьютере, а PlayStation хочу хотя бы ради таких шедевров как Marvel’s Spider-Man и God of War (2018). В скором времени собираюсь пройти Red Dead Redemption 2: открытый мир и сильная сюжетка — лично для меня это является приоритетом в выборе игр. И конечно, Cyberpunk 2077, но немного позже, когда CD Projekt RED доведут ее до ума. У меня слишком от нее высокие ожидания, я до сих пор считаю, что лучше бы они отложили релиз на год, но сделали игру уровня «Ведьмака», который для меня лично остается в топ-1 мира сингл-игр.
Horizon Zero Dawn
Прошла совсем недавно, и среди сингл-игр она стала для меня в один ряд с «Ведьмаком» и Detroit: Become Human. В ней сильная сюжетная линия, невероятная графика и интересный геймплей. Она определенно стоит своей высокой цены, а особенно подойдет игрокам, которые любят открытый мир. Кстати, скоро выходит продолжение, но, к сожалению для меня, только PS5, а у меня ее нет.
Серия Far Cry
Из моих любимых игр хочу отметить эту серию. Отличная графика, но, возможно, для некоторых геймплей покажется скучным — в новых играх он не очень сильно менялся. Кстати, вот-вот должна выйти шестая часть.
@effy_shat, шеф-редакторка раздела «Красота» в «Афише Daily», играет на компьютере и телефоне
What Remains Of Edith Finch
Меня пугают игры, в которых можно проиграть, или те, что нужно проходить несколько дней — сразу чувствую какой‑то вес ответственности, а когда играешь, хочется скорее расслабиться. Поэтому, если и берусь играть, то выбираю визуальные новеллы или игры, больше напоминающие сериалы, где я лишь помогаю главному герою делать то, что он должен.
Последняя игра такого плана, которая мне понравилась, это What Remains of Edith Finch. Детализированная — разглядывать хочется каждый фрагмент экрана — история одной большой семьи с трагедиями и тайнами. Идеальный для меня пример игры, в которую достаточно погружаешься, но не испытываешь при этом никаких неприятных переживаний.
Cube Escape
Я играла в What Remains of Edith Finch на PS4 у друга, но у меня самой нет консолей, так что в обычной жизни я скорее залипну в телефон. Из телефонных игр с похожим настроением я проходила Cube Escape — и всем советую. Пусть и банальное сравнение, но, как мне кажется, это «Твин Пикс», если бы он был мобильным квестом. Осторожно, иногда может быть страшновато.
Я люблю, когда игры погружают меня в свою атмосферу, а геймплей не отвлекает от визуала. Не могу утверждать точно, но кажется, что в последнее время таких историй становятся больше: разработчики уделяют больше внимания деталям — от пейзажей, которые настраивают на нужный лад, до реальных брендов одежды на персонажах.