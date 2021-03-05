В последнее время одни критики все чаще враждуют с другими: Антона Долина обвиняют в коррупции, Зинаиду Пронченко — в том, что она презентует ЛГБТ-фильм, будучи гетеросексуальной. Эти междусобойные разборки становятся все более важной частью критического процесса. Трифон Бебутов рассказывает, чем его не устраивает сложившаяся ситуация.

Трифон Бебутов Главный редактор «Афиши Daily»

Российская культурная критика критикует российскую культурную критику за недостаточную критичность. Все это напоминает старинный мем «повар спрашивает повара: какова твоя профессия, повар?». Обвинения в коррумпированности, в убыточности, в зависимости, в непринадлежности к определенным социальным группам предъявляются с пафосом, достойным Нобелевских лекций. Формальным обоснованием для таких обвинений становится якобы отсутствие экспертизы и наличие привилегий. С высоты своего морального превосходства (а как иначе?) одни критики безапелляционно навязывают коллегам новое мышление. Диалог сторон сводится к фразе «ок, бумер» (или «зумер» — в зависимости от тех, кто говорит). И это довольно бессмысленно. Подобная риторика сейчас выглядит крайне неуместной. Критики критиков видят себя воспитателями детского сада, а тех, про кого они пишут, — неразумными детьми. Это моральный диктат. Он подвергает сомнению всех, кроме его последователей. В этом смысле хочется всем этим критикам предложить заняться собой.

С ними душно, нелепо и стыдно. Они кричат из узких форточек, которые выходят на улицы, где кипит жизнь, носителям которой просто не до них.

Регулярно сталкиваясь с такой системой отношений, хочется поговорить с ее авторами, которые, призывая к новому взгляду на оценку искусства, походя давят других. Часто они видят проблему в конкретных персоналиях, но не пытаются смотреть шире — говорить не о том, что, на их взгляд, есть определенные мудаки, а о том, что нас окружает культура мужской силы, культура насилия и ненависти, которые не исследованы и с которыми никто не пытается ничего делать. Как мы будем решать эти проблемы? Как и когда мы перейдем от частного к общему? На ресурсе Kimkibabaduk появляется обвинение критиков Андрея Плахова и Алексея Медведева в культурной колонизации регионов — мол, с одной стороны, они затмевают собой местных коллег, а с другой, не занимаются их просвещением. Такая логика ведет к эмбарго на культурное знание из центров. Защищая местных и их самостоятельность, в итоге они сами же говорят за них. Поэтому дискуссия развивается вообще не в ту сторону: сами «местные критики» не борются за свои права, но ждут, когда за них кто‑то напишет или попросит, — забота о регионах превращается в карго-культ. Вышедшие некогда из больших медиа, сторонники новых каналов коммуникации с аудиторией говорят о коррумпированности критиков и их зависимости от героев. По их мнению, издания завалены хвалебными рецензиями. Однако рядом с такими публикациями стоит критика, из‑за которой авторов и редакторов осаждают ее герои с гневными сообщениями. Знают ли о подобных столкновениях борцы за справедливость? Уверены ли они, что авторы куплены? Почему они транслируют этот тезис, чаще всего без всяких доказательств? Говоря, что свободной прессы нет, критики критиков утверждают, что бенефициаром авторских рецензий является бизнес, а не читатели. Но уверены ли они в этом?

Жизнеспособно ли издание, которое обслуживает исключительно бизнес? Не кажется ли им, что грош цена медиа, работающему на тусовку, бессмысленно бродящую от премьеры до бара и обратно?