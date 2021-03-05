Рассказываем о лучших спектаклях, которые можно увидеть в марте на сценах и улицах Москвы и Петербурга.

Москва «Сверчок» в «Электротеатре Станиславский»

Спектакль режиссера Марфы Горвиц, драматурга Михаила Чевеги и художницы Марии Трегубовой по мотивам абсурдистских сказок голландского писателя Тоона Теллегена полон причудливых, сюрреалистических образов — болеющие антропоморфные звери потеряли свое предназначение. Так на первый план выходит разговор об одной из главнейших проблем современного мира — депрессии.

«Последняя лента Крэппа» в МТЮЗе

Пьеса «Последняя лента Крэппа» — излюбленный материал для моноспектаклей возрастных актеров. На этот раз историю о подведении итогов и осмыслении прожитой жизни ставит Кама Гинкас, а играет Игорь Ясулович. Этот тандем — веский повод поспешить на премьеру.

«Балаган» в Театре Российской армии

Консервативный Театр армии отличился неожиданным для себя выбором режиссера и пригласил ироничного экспериментатора Данила Чащина поставить пьесу Чарльза Мори о нищем провинциальном театре и его бесконечном стремлении к выживанию.

«Эмигранты» на сценах Театра им. Маяковского и Театра им. Пушкина

Юрий Муравицкий выпускает спектакль по пьесе Славомира Мрожека. На сцене — двое мужчин с диаметрально противоположными взглядами на жизнь. Непростой двухчасовой диалог эмигрантов в этой постановке ведут Юрий Чурсин и Игорь Скляр.

«Благоволительницы» во Дворце на Яузе

© Александр Андриевич

Многообещающий дебют молодого режиссера Микиты Ильинчика на большой сцене и первая в России постановка по роману Джонатана Литтелла — одному из самых обсуждаемых текстов о Второй мировой войне. Попасть на спектакль можно по билетам или по бесплатной заявке в порядке очереди.

Подробности по теме Домашний Орест: спектакль «Благоволительницы» по роману Литтелла Домашний Орест: спектакль «Благоволительницы» по роману Литтелла

«Доктор Живаго» в «Мастерской Петра Фоменко»

Пятичасовая постановка по духовной автобиографии Пастернака вышла с подзаголовком «игра в людей, состоящая из прозы, стихов и всякой всячины, внушенная сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно что разыгрывает». Так Евгений Каменькович после долгого перерыва на пьесы возвращается к инсценировкам крупной прозы.

«Распад» в Музее русского импрессионизма Елена Ненашева перенесла в пространство Музея русского импрессионизма пьесу Олжаса Жанайдарова о постепенном разрушении личности и семьи: женщина сходит с ума, что провоцирует агрессивную реакцию мужа. Роли супругов исполняют Виталий Коваленко и Юлия Волкова, а в сценографии используется «Дышащее полотно» американо-французского фотографа и кинодокументалиста Жана-Кристофа Куэ.

«Король Лир» в Театре им. Вахтангова

Спустя 15 лет Юрий Бутусов снова ставит «Короля Лира». На этот раз — совершенно по-новому. Если спектакль с Константином Райкиным показывал драму отца, то в новой постановке режиссер обращается к поколению безотцовщины (что тематически продолжает размышления, начатые в «Сыне», — недавней премьере Бутусова в РАМТе).



«Короче» в Боярских палатах

© Пресс-служба Мастерской Виктора Рыжакова

«Июльансамбль» и Мастерская Виктора Рыжакова осваивают азы сторителлинга под руководством Алексея Розина и Ильи Барабанова. В проекте «Короче» артисты пересказывают известные книги в свободном формате — без пиетета, зато с максимальным количеством спойлеров.



«Зимние заметки о летних впечатлениях» в Театре наций

Фельетон Достоевского о путешествии по Европе XIX века впервые переносится на сцену театра. В период закрытых границ этот текст о жизни как о глобальном путешествии кажется особенно актуальным. Главные роли в постановке Елены Невежиной исполняют Илья Исаев и Лиза Арзамасова.

Билеты Театр наций

«Горе от ума» в РАМТе

Новый спектакль Алексея Бородина — пример классической постановки по хрестоматийной пьесе. Тем интереснее, как остро и актуально сегодня звучат рассуждения героев Грибоедова об обществе и политике, — будто бы и не разделяют его с нами целых 200 лет. Придя на спектакль, не забудьте взять буклет — он того стоит!

«Маршрут перестроен»

© Таня Сушенкова

Режиссер Елена Смородинова и драматург Юрий Клавдиев выпустили аудиоспектакль-экскурсию по Новому Арбату. В его основе — интервью реальной пары, чья любовь зародилась под занавес перестройки и столкнулась с испытаниями девяностых — нищетой и крупными деньгами, аферистскими схемами и вооруженными бандитами. Для участия нужны телефон с установленным приложением Stereo Story, наушники и паспорт — создатели обещают угощать зрителей алкогольными напитками.

Приложение Stereo Story

Петербург «Мама» в Театре им. Ленсовета

Пьесы Флориана Зеллера в России ставят активно: только столичный репертуар в 2020-м пополнили «Папа» Евгения Арье и «Сын» Юрия Бутусова. Теперь, уже в Петербурге, Илья Мощицкий выпускает «Маму» — спектакль о женщине в глубокой депрессии, исследующий истоки одиночества.

«Дети солнца» в Александринском театре

Николай Рощин впервые обратился к драматургии Максима Горького и поставил спектакль о непреодолимой пропасти между народом и интеллигенцией. Режиссер приговаривает инфантильное и чрезмерно эмоциональное общество потребителей: в мире, где бушует холера и бунтует народ, их судьбы предрешены.

«Честная женщина» в Александринском театре

Высшие эшелоны власти спорят о пандемии, экологическом кризисе, террористических угрозах, религиозном фанатизме, цинизме и идеализме — Валерий Фокин отмечает 75-летие выпуском политического триллера по пьесе своего сына.

«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» в БДТ имени Товстоногова

© Стас Левшин/БДТ им. Товстоногова