Специально для «Афиши Daily» создательница телеграм-канала «Женщина пишет» и книжная обозревательница Мария Бурова составила список новинок с профеминистской повесткой.

«Я так не хотела» Кэрри Голдберг

Даже самый хороший парень может без особых на то причин стать ночным кошмаром своей бывшей: опубликует интимное фото в интернете, будет сотнями слать угрозы в директ и караулить возле подъезда. Кэрри Голдберг пережила такое несколько раз — теперь она известный адвокат и эксперт по порномести. Ее книга — путеводитель по миру интернет-насилия , наполненный реальными историями и, главное, проверенными стратегиями, помогающими остановить преступника. Планом действий, подходящим для российской действительности, в предисловии делится правозащитница Алена Попова.

«Мужчины учат меня жить» Ребекки Солнит

Если мужчины хоть раз перебивали вас, чтобы объяснить что‑то и без того вам очевидное, то вы точно знаете, что такое менсплейнинг. Ребекка Солнит не придумала этот термин, но именно в ходе обсуждения ее эссе 2008 года «Мужчины учат меня жить» он и появился. В одноименную книгу вошли обновленная версия того самого текста и еще восемь эссе о насилии, мизогинии и невидимости женщин в истории . В конце концов, снисходительные мужские речи она называет лишь верхушкой могучего и уродливого айсберга — и вот об этом действительно стоит поговорить.

«Нахалки» Мишель Дин

Пока текстовый редактор упорно предлагает заменить «интеллектуалок» на «интеллектуалов», Мишель Дин пишет их биографии. Дороти Паркер и Ребекка Уэст, Ханна Арендт и Сьюзен Зонтаг, Джоан Дидион и Нора Эфрон — они писали о политике, материнстве, фотографии, литературе, за что их чаще всего называли именно нахалками . И это еще самое безобидное определение для женщин, которые смели высказывать свое мнение в XX веке — во времена, когда их только начали массово воспринимать всерьез.

«Гендер в советском неофициальном искусстве» Олеси Авраменко

В книге культуролога и гендерной исследовательницы Олеси Авраменко под оптикой гендерных исследований впервые оказалось неподцензурное искусство . Она анализирует картины, инсталляции и скульптуры, читает дневники, мемуары и самиздат, а еще берет интервью у очевидцев процесса — Иосифа Бакштейна, Ирины Наховой, Елены Елагиной, Игоря Макаревича и других художников, критиков и искусствоведов.

«Бестужевки» Анны Русиновой, Дмитрия Гусева и Татьяны Цырлиной

Единственный в своем роде комикс о женском движении и женском образовании в Российской империи . Полтора столетия назад Мария Трубникова, Надежда Стасова и Анна Философова боролись за право женщин учиться. Их главная победа случилась в 1878 году. Тогда в Санкт-Петербурге наконец открылось первое высшее учебное заведение для женщин — Бестужевские курсы. В тот же год туда поступили 814 выпускниц гимназий. Могло быть и больше, но им требовалось разрешение от мужа или отца.

Издательство «Самокат» Дата выхода Март

«Чувства принца Чарльза» Лив Стремквист

Новый графический нон-фикшен шведской художницы Лив Стремквист про гетеронормативную любовь. В «Чувствах принца Чарльза» она исследует судьбы реальных пар, что когда‑то друг друга любили, но в итоге так и не познали совместного счастья . А возможно ли оно вообще? Искать ответ Стремквист будет в самом удачном из возможных форматов — соединяя фем-оптику, социокультурные теории и сокрушающий любые табу юмор.

Издательство No Kidding Press , перевод В.Козловской Дата выхода Апрель

Подробности по теме «Феминизм сегодня стал продуктом»: Лив Стремквист — о деле Цветковой, менструации и любви «Феминизм сегодня стал продуктом»: Лив Стремквист — о деле Цветковой, менструации и любви

«Что бы сказали знаменитые феминистки?» Таби Джексон Джи и Фрейи Роуз

Эммелин Панкхерст, Клара Цеткин, Анджела Дэвис, Мария Алехина, Глория Стайнем — зачем выбирать одну известную феминистку, если можно устроить воображаемую конференцию международного уровня сразу со всеми. Как участие в выборах изменит мою жизнь, кто должен идти в декрет, почему я зарабатываю меньше коллег-мужчин, может ли мой парень быть феминистом — вопросы из зала только приветствуются. Этот сборник советов отлично подойдет для первого знакомства с теорией, неотделимой от обычной жизни.

«Три женщины» Лизы Таддео

В традиционном обществе женщина — лишь объект мужского желания, которое постоянно надо поддерживать. Лизе Таддео эта схема показалась весьма тривиальной, так что восемь лет своей жизни она провела за разговорами о женском желании. Ее собеседницы, чьи рассказы вы и найдете в книге, — это вчерашняя школьница Мэгги, домохозяйка Лина и предпринимательница Слоун. Их истории лишены умолчаний и стеснения — все тайные страсти, разочарования и травмы становятся явными . «Пылающее жало женского желания», что так хотела зафиксировать Таддео, предстает перед читателями во всей красе.

Издательство «Бомбора» , перевод Т.Новиковой Дата выхода Апрель