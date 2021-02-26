Современные художники лучше многих осознают возможности социальных сетей. Рассказываем о том, какие из важнейших деятелей совриска показывают в Instagram свои картины, скульптуры и… котиков.

Бэнкси

Для анонимного уличного художника Бэнкси инстаграм — способ общаться с миром. Уже около 30 лет его работы на актуальные и злободневные темы появляются в самых разных уголках нашей планеты, а он тщательно скрывает свою личность. На страничке стрит-артер выкладывает фотографии своих последних работ — именно так мир узнает, что очередной рисунок, который люди обнаружили на улицах города, принадлежит именно ему. К тому же работы Бэнкси часто уничтожают и закрашивают (могут даже выпилить с куском стены и продать на аукционе). Поэтому стрит-артеру важно, чтобы его рисунки сохранились хотя бы на фото. Так было, например, с работой, которую Бэнкси посвятил Брекзиту. В 2017 году он нарисовал на стене рабочего, который откалывает одну из звезд с флага Евросоюза. Спустя два года рисунок замазали белой краской, но Бэнкси и это превратил в искусство. Плюс инстаграм для Бэнкси — возможность показать, как создавались его проекты, и еще раз подчеркнуть свою неуловимость. Например, совсем недавно стрит-артер посвятил работу коронавирусу и нарисовал несколько крыс прямо в вагоне метро. А на страничке в инстаграме выложил видео о том, как он набедокурил в лондонской подземке и снова остался незамеченным.

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Американский скульптор Джефф Кунс знаменит своими стальными скульптурами, будто бы сделанными из огромных воздушных шариков. Он превращает товары массового производства и образы из рекламы в искусство и штампует работы на собственной «фабрике» — поэтому часто его сравнивают с Энди Уорхолом. В 2019 году Кунс стал самым дорогим из ныне живущих художников после того, как его скульптура «Кролик» была продана на аукционе Christie’s за рекордный 91 миллион долларов. Страничка художника в инстаграме напоминает каталог с его работами: он постит не только новые арты, но и те, что уже стали классикой. Так что если хотите познакомиться с творчеством короля китча — заглядывайте. Шепард Фейри

Американский уличный художник Шепард Фейри известен своими плакатами с Бараком Обамой и надписью «Hope» («Надежда»), которые он сделал во время предвыборной кампании будущего президента, и наклейками с изображением французского рестлера Андре Гиганта. Шепард подписал его портреты словом «Obey» («повинуйся»), а потом стал использовать словосочетание «Obey Giant»(«повинуйся Гиганту») как ник в инстаграме. Свои постеры он называет пропагандой и говорит в работах о политике, социальных и экологических проблемах и войнах. В инстаграме художника вы найдете фото плакатов и граффити, интервью и видео с процессом создания изображений.

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Дэмиен Херст

Вы точно видели хотя бы одну работу этого британского художника-провокатора. В 1992 году Херст выставил в галерее метровую тушу тигровой акулы в формальдегиде и назвал экспонат «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Еще в юности он думал о смерти и, надеясь на то, что метод «посмотри своим страхам в лицо» сработает, часто бывал в морге, где делал анатомические зарисовки. Однажды ему даже удалось сфотографироваться с отчлененной головой трупа. А теперь весь мир знает о его бриллиантовых черепах, трупах бабочек, картинах с точками (таблетками) и «замаринованных» животных. В инстаграме Херста можно поразмышлять о бренности человеческой жизни, посмотреть на фотографии работ и на самого художника — пока живого. Такаси Мураками

Улыбающиеся цветочки, глазастые черепа, грибки с рожицами — герои картин японского художника Такаси Мураками давно стали феноменом массовой культуры не только в Японии, но и во всем мире: их печатают на кошельках, сумках и помещают на место логотипа Google. Мураками, как когда‑то Энди Уорхол, стал брендом, символом массовой культуры: он сотрудничает с Louis Vuitton, создал свою корпорацию по производству современного искусства, захватил масс-маркеты музеев, галерей и модных домов. В своем инстаграме Мураками постит фотографии работ, снимки с мероприятий, а еще показывает мерч с фирменными рисунками: купить можно даже сковородку для панкейков с цветочками.

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Ай Вэйвэй

Он сравнил коронавирус с макаронами, разбил вазу времен неолита для парочки фото и завалил пол музея семечками подсолнуха. Это все Ай Вэйвэй — китайский художник и активист, который отстаивает свободу слова и борется с произволом властей. За политическое искусство Вэйвэя избивали, сажали в тюрьму, запрещали ему покидать страну. Сейчас он живет в Европе. В 2008 году в Китае произошло мощное землетрясение: обрушились здания школ, погибли около 18 тысяч детей. Правительство Китая не хотело озвучивать имена погибших и детали катастрофы. Вэйвэй провел собственное расследование и выяснил, что власти экономили на материалах и строили школы без соблюдения норм безопасности для таких сейсмоопасных регионов. Официальную статистику жертв и сведения о коррупции в строительном бизнесе он публиковал в блоге. Позже, в Доме искусств в Мюнхене, появилась инсталляция художника: к фасаду музея он прикрепил школьные ранцы с надписью «Она прожила на этой земле 7 счастливых лет». Такую эпитафию написала на могиле своей дочери мать, потерявшая девочку во время землетрясения. Блог художника быстро закрыли, и Вэйвэй ушел в твиттер, а потом и в инстаграм. Там он публикует фотографии своих остросоциальных работ. 100 млн семечек из фарфора на полу галереи символизируют жителей Китая, которые трудятся на заводах в тяжелых условиях за гроши, а надувная лодка с беженцами — протест художника против методов, которыми власти пытаются бороться с мигрантами. Кстати, Вэйвэй — настоящий пользователь соцсетей. Он обожает кошечек и часто постит фотографии в их компании. Говорят, в его студии в Китае было 40 кошек, а одна из них даже умела открывать дверь. Так что, даже если вам не близко его искусство, можете просто позалипать на котиков. Йоко Оно