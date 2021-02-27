Больше двух лет журналисты подкаста Down the Hill пытаются пролить свет на убийство двух подростков в Дельфи. Благодаря шоу расследователи получили более 40 тыс. звонков с зацепками, а в феврале этого года подкаст попал на телевидение. «Афиша Daily» послушала все выпуски и пересказывает содержание запутанного дела.

Дельфи был типичным спокойным городком, затерянным в лесах штата Индиана: главная улица, несколько забегаловок, школа и тесно стоящие дома. Все изменилось 13 февраля 2017 года, когда две школьные подруги отправились на прогулку по его окрестностям. На следующий день 13-летняя Эбигейл Уильямс и 14-летняя Либерти Герман были найдены мертвыми. Хладнокровное двойное убийство потрясло жителей Дельфи. Однако спустя четыре года дело все еще не раскрыто.

© Google

Заброшенный мост Эбби и Либби ничем не отличались от своих сверстников. Лучшие подруги вместе учились в восьмом классе средней школы Дельфи. Эбби играла на саксофоне в школьном оркестре, состояла в волейбольной команде и любила кататься на квадроциклах с семьей во время походов к озерам Мичигана. Либби играла в волейбол и футбол, рисовала и занималась рукоделием. Она была отличницей и готовилась принять участие в школьной викторине Academic Bowl. Утром 13 февраля 2017 года девочки решили пройтись по лесной тропе Дельфи, местной достопримечательности. Ничто не предвещало беды: в выходной день там всегда было много людей, да и сам городок считался безопасным — самым страшным преступлением за последние пару лет была кража из местного магазина. «Я подвезла девочек до прогулочной тропы, убедилась, что обе взяли теплые свитшоты, и попрощалась с ними, — вспоминала Келси Герман, старшая сестра Либерти Герман. — Я сказала Либби, что люблю ее. Они вышли из машины, и это был последний раз, когда я видела их живыми».

Участок прогулочной тропы © Google

Спустя несколько часов девочек должен был забрать отец Либерти. Однако они так и не вышли на связь. Местные жители организовали поиски пропавших школьниц. 18 часов спустя тела Либби и Эбби были найдены в лесу, недалеко от заброшенного железнодорожного моста, который они сфотографировали во время прогулки по историческим тропам Дельфи. Поскольку поиски закончились на месте преступления, реальность произошедшего оказалась намного хуже, чем кто‑либо мог представить. К расследованию самого жуткого преступления за всю историю Дельфи присоединилась полиция штата Индиана. «Я работаю уже 35 лет, но ни разу не сталкивался с таким ужасным преступлением, — признавался руководитель расследования, шериф Тобе Лизенби. — Каждый раз, когда закрываю глаза, кажется, что я вижу их. Они шли оттуда. Смеялись и болтали, как все тринадцатилетние девочки-подростки. А потом повернули налево, и их жизнь перевернулась навсегда. Если бы только они повернули направо. Боже».

Пролет над мостом, около которого было совершено убийство

Засекреченное расследование Расследование преступления во многом засекречено, полиция скрывает как орудие преступления, так и мотив убийцы и возможных подозреваемых. По словам ведущих подкаста, неизвестно даже, как именно были убиты девочки. Однако время от времени полиция делится важными уликами с обществом. Так, через неделю после убийств полиция провела пресс-конференцию, на которой показала фотографию и видео, сделанные девочками в день убийства. На фотографии изображена Эбби, стоящая на железнодорожном мосту, и, судя по всему, этот снимок был сделан незадолго до преступления. А в двухсекундном ролике с того же моста запечатлен неопознанный мужчина. Качество видео довольно плохое, и видно, что оно было сделано в спешке. Расследователи посчитали, что, скорее всего, на видео запечатлен убийца. Однако разглядеть его лицо невозможно. Спустя пять месяцев полиция опубликовала портрет предполагаемого преступника: это светлокожий мужчина за сорок, среднего роста, у него темные торчащие волосы и темные глаза. Информация быстро разлетелась по СМИ, и в участок начали поступать десятки звонков от людей, которые были в районе моста примерно в то же время, что и девочки. Однако эти звонки лишь усложнили расследование и накалили ситуацию в городе. Местные жители стали подозревать друг друга, а полицию — заваливать сообщениями о предполагаемых преступниках.

Сюжет о расследовании в программе Inside Edition

Кроме того, вскоре выяснилось, что, помимо видео убийцы, девочки смогли записать его голос. В телефоне Эбби была найдена аудиозапись, на которой неопознанный мужчина говорит им идти вниз по холму («Down the hill» — именно эти слова стали названием подкаста). «Это большая редкость, когда в деле есть сразу три ключевые зацепки: у нас есть видео идущего по мосту убийцы, его фоторобот и даже запись голоса, — говорил шериф Тобе Лизенби. — Однако мы все еще не можем опознать преступника». Спустя три года после трагических событий убийца остается на свободе. Полиция считает, что, скорее всего, он живет в Дельфи, ходит по улицам вместе с родственниками погибших, работает и прячется у всех на виду .

Down the Hill В 2020 году к освещению дела дельфийского убийцы присоединился подкаст Down the Hill. Его ведущие Барбара Макдональд, Эндрю Иден и Сьюзан Хендрикс сосредотачились не на расследовании преступления, а на распространении информации об убийстве Эбигейл Уильямс и Либерти Герман и сборе зацепок от очевидцев. В каждой серии ведущие общаются с жителями города и родственниками погибших, пытаясь восстановить то, что они пережили во время трагических событий 2017 года.

«Шел дождь. Я подошла к началу моста и заметила, что кто‑то нарисовал на нем радугу и написал что‑то о девочках, — рассказывала Керри Тимидс, мать Либерти Герман, о том, как она первый раз после убийства дочери пришла на тот самый мост. — Я рыдала и не могла прийти в себя. Дождь прекратился, и ненадолго показалось солнце. Совсем чуть-чуть выглянуло из‑за облака. И я подумала: „Окей, я смогу сделать это. Я пройду по этому мосту“. Я сделала три шага, но мне стало невыносимо плохо. Мне было физически плохо от того, что я не могу перейти этот мост. Я так и не смогла его перейти». В каждой главе авторы призывают всех, у кого есть информация, поделиться ею со следствием. После запуска подкаста дело получило широкую общественную огласку, и на службу горячей линии расследования поступило более 40 тыс. обращений. Подкаст был загружен более 10 млн раз и стал одним из «Лучших новых шоу 2020 года» на Apple Podcasts. А в этом году по телеканалу HLN показали двухсерийный фильм по его мотивам, чтобы привлечь больше внимания к делу дельфийского убийцы. «Нам поступают сотни звонков и писем, — рассказывал прокурор Ник Маккилан. — Многие говорят, что следствие должно опубликовать больше информации. Но мы не можем брать на себя такую ответственность, пока расследование не окончено. Чтобы сделать информацию публичной, мы должны быть на сто процентов уверены в том, что произошло. Конечно же, после того, как дело попадет в суд, вся информация по нему будет рассекречена. Но сейчас расследование продолжается, следователи ежедневно работают над делом, проверяя поступающие зацепки». Он считает, что даже «самая незначительная или даже глупая деталь» может помочь раскрыть это преступление.

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