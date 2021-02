Каждый раз говорю себе, что после следующего романа возьму перерыв, но этого никогда не происходит — так что я перестал обманывать себя: я никогда не перестану писать романы. С тех пор как я стал романистом, я написал только одно нехудожественное произведение «I Am the Body of All the Conquistadors» — это воспоминания об отце и моем пребывании в Мексике. Фикшен — моя первая любовь. Роман, над которым я сейчас работаю, называется «Dance Away the Heartache», и он мне приснился, кажется: он о танцах и цифрах, о доме и об удаленном видении, так мне пока что кажется. Мне нравится выяснять, о чем будет мой следующий роман — с самого «For the Good Times»For the Good TimesВторой роман Кинана я никогда не знал, что будет дальше. Как я говорю, к счастью, у меня на данный момент совершенно не осталось идей, поэтому теперь я пишу книги, которых никогда бы не мог представить.