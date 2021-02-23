Стартапер Витя живет в Москве, создает крутые проекты (правда, пока только на бумаге) и раскрывает секреты своего невероятного успеха в тиктоке. «Афиша Daily» поговорила с Витей, чтобы узнать, чем же живет возможно самый успешный московский стартапер.

— Кто такой стартапер Витя? Есть люди, за которыми хочется идти, и есть люди, как кость в горле. Я отношусь к первым. Мне 45 и я открываю стартапы в Москве. Представь себе самые дерзкие идеи, то, о чем боятся подумать другие. Это и есть мои проекты. — Расскажите о подробнее о проектах. Наверняка, вы наслышаны о них: навигатор по заброшкам «GoЛесом», генератор названий крафтового пива «БухName» и френдшэринговый сервис «АйUDA». И это далеко не полный список. У меня полно идей. Каждый день — десятки идей. Я все их выписываю на листочек, этакий to do list, и делюсь идеями со своими родными и знакомыми, которые не понимают всей моей масштабности как стартапера. Те идеи, над которыми мои знакомые начинают смеяться и крутить мне пальцем у виска, достойны наибольшего успеха. Они обладают самым мощным потенциалом. — О чем люди боятся подумать? Люди боятся показаться смешными и глупыми. Поэтому они подвергают свои идеи цензуре. Если ты подключишься к моей голове, то будешь в шоке от нецензурного потока моих идей.

Я — Моргенштерн стартапов.

— Как бы вы охарактеризовали себя в двух словах? В двух словах можно охарактеризовать только простого человека. Я не совсем прост, поэтому опишу себя тремя словами . Умный, энергичный и удачливый. Если ты умен и энергичен, удача настигнет тебя в любом случае.

Об успехе — Какая у вас главная цель? Цели есть только у стрелков — один выстрел и все. Либо попал, либо нет. Если ты ставишь перед собой цели, то ты либо герой одного дня, либо лузер, который боится выстрелить. — И кто вы? Я не стрелок, я марафонец, [бегун на длинные дистанции] Хайле Гебреселассие бизнеса. Я не соревнуюсь с другими бизнесменами. Они просто задают мне нужный темп. Мои так называемые конкуренты все равно сойдут с дистанции на 30-м километре. Сойдут потому, что желают чего‑то достичь. — А это плохо? Конечно. Желания — самый главный ограничитель для людей. А я просто бегу, то есть запускаю свои бизнес-проекты. Бегу потому, что не могу не бежать. Бегу по дороге успеха, наслаждаясь приятным бизнес-климатом и видом вспотевших «конкурентов». — Как проходит ваш день? Есть очень крутое мобильное приложение «Выйди из зоны», которое мы запустили (приложение выдумано. — Прим. Ред.). Оно определяет фазы сна: глубокий сон, поверхностный сон. Есть фазы сна, когда человеку комфортно просыпаться. Но наше приложение будит тогда, когда просыпаться максимально некомфортно. — Почему? Потому что стартапер должен выйти из зоны комфорта. Обычно я просыпаюсь в 6 утра и в 9 утра я провожу свою первую встречу. — Где, если не секрет? Конечно же, это «Кофемания». Это почти то же самое, что и «Старбакс», но для людей у которых есть кэш. Все самые важные сделки заключаются именно там. То, что задумывается в «Старбаксе», реализуется в кэш именно в «Кофемании» . Днем я еду в свой коворкинг взбодрить ребят, посмотреть на наши успехи. Ну а вечер я обычно встречаю с близким другом у камина за разговорами о жизни.

О ценностях — Синица в руках или журавль в небе? То есть миллион сегодня или через неделю? Однозначно синица и миллион сегодня. Миллион через неделю я вам могу принести, а вы мне лучше дайте его сегодня. — Что вас вдохновляет? Меня вдохновляют московские помойки и московские старушки. Помойка — это место, которым люди брезгуют, но там можно найти много интересного.

Это именно стартаперская хватка — найти в куче грязи свой алмаз.

— Что интересного вы уже нашли на помойке? Конечно же, я не копаюсь в помойках. Помойка вдохновляет меня как идея. Это место, куда никто не пойдет за чем‑то стоящим. Именно поэтому гениальную идею надо искать там, где ее никто не ищет. Ты можешь услышать ее в разговоре с бомжом, проституткой или сумасшедшим… Вот я и приоткрыл свои секреты. — А старушки? Московские старушки прожили в Москве всю жизнь. Видели Ленина, Сталина, Путина. Они повидали все и при этом не спеша переходят дорогу своей жизни. Сменяются поколения и стили правления, а бабушки стабильны. — В одном интервью на своем канале вы говорили, что настоящий бизнесмен должен читать в день три-четыре книги. А какие у вас самые любимые? Да, это моя цитата. Любимые — конечно же, success-сториз успешных предпринимателей: Ричарда Брэнсона, Олега Тинькова. Я читаю их книги и впитываю каждое слово, чтобы потом ни в коем случае не делать того, что делали они. — Почему? Я никогда не буду номером два. Я ищу только свой уникальный путь. И еще меня вдохновляют инструкции к бытовой технике на японском. Они загадочны и технологичны.