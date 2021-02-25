О чем говорят мужчины? Конечно, и о технике. Мы попросили Николая Турубара, эксперта в области технологий, создателя Nomobile.ru и основателя первого в мире гаджет-ресторана Gadget Studio, рассказать, чем уникальна пара Apple Watch Series 6 и AirPods Pro.

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Представьте, что вы вышли из дома и поняли, что забыли и бумажник, и телефон, а у вас есть возможность вернуться только за одним из этих предметов. Что бы вы взяли? 15 лет назад такой вопрос задали респондентам британские ученые. 82% из 10 тысяч опрошенных выбрали бы бумажник с проездными билетами, кредитными картами и фотографиями любимых. 5 лет назад настойчивые британские ученые получили почти противоположный результат: 74% вернулись бы уже за телефоном, потому что теперь в нем хранятся и деньги, и фотографии. Зная настырность британских ученых, думаем, в этом году они снова проведут аналогичный опрос среди той же самой аудитории, и мы готовы поставить iPhone на то, что как минимум половина опрошенных вообще не будет возвращаться домой, потому что им хватит для комфортного существования пары носимых гаджетов, например умных часов и блютус-наушников. Apple Watch Series 6

Когда‑то я считал умные часы бесполезной игрушкой: мне казалось, что технобренды придумали их исключительно для увеличения продаж. Просто нацепили людям на руку еще один смартфон, только дороже и бестолковее. Мое отношение изменилось спустя несколько лет, когда рынок двинулся в сторону здоровья. Первые умные часы были способны только считать количество шагов, пройденных пользователем за день. Но это уже был грандиозный прорыв: человек без использования датчиков мог ежедневно получать отчет о своей физической активности. Сейчас умные часы научились многому, и когда меня спрашивают, какие смарт-часы покупать, я всегда отвечаю:

Берите не те, где циферблат ярче или памяти больше, а те, в которых больше всего функций, связанных со здоровьем.

Что нового? Самая свежая модель Apple Watch представлена осенью прошлого года. Внешне часы почти не отличаются от предыдущей версии, что и неудивительно: в таком устоявшемся формате сложно придумать что‑то новое, да и зачем уходить от дизайна, который многие считают идеальным? Главная фишка И все же есть одно внешнее изменение — на тыльной стороне часов. Именно там можно увидеть новый датчик, который нужен для измерения уровня кислорода в крови. Пульсоксиметры приобрели особую значимость в период пандемии, когда по снижению сатурации (степень насыщения крови кислородом) можно судить о быстро развивающейся болезни. Это и есть главная фишка модели, выводящая Apple Watch в моем личном рейтинге на первое место по количеству функций категории «Здоровье» . Кстати, уровень кислорода в крови измеряется автоматически с определенной периодичностью и в фоновом режиме, для этого не надо совершать никаких действий. Но не стоит забывать, что Apple Watch не медицинский прибор, и в случае развития заболевания полагаться исключительно на его данные не стоит. Что еще? Высотомер, который нужен в первую очередь любителям активного отдыха, появился еще в Apple Watch Series 3. Изменение состоит в том, что в Apple Watch Series 6 он всегда включен. Есть возможность обнаружения падения: если вы жестко упали, часы предложат сделать вызов SOS. Если же вы неподвижны в течение минуты, они 30 секунд будут подавать звуковой сигнал, а потом вызовут службу экстренной помощи. А функция отслеживания шума сообщает, сколько в конкретном месте можно провести без вреда для слуха. Отдельного внимания заслуживает приложение «Пульс», которое контролирует частоту сердечных сокращений и шлет «алармы» при слишком низком и высоком пульсе или нерегулярном ритме сердца. Если учесть еще и функцию ЭКГ, то здоровье под контролем. Ну и еще один важный тренд, который не упустили создатели Apple Watch: мониторинг сна. Это крайне полезная функция показывает не только длительность сна, но и его качество. AirPods Pro

Много лет назад я был амбассадором технологии блютус в России и получал любые блютус-наушники одним из первых. Среди них регулярно встречались «уши» с функцией активного шумодава. Но сама технология, как и протокол блютуса, работала настолько криво и нестабильно, что я не верил в нее до тех пор, пока в прошлом году не протестировал малюсенькие прошки от Apple. Просто ушам своим не поверил. AirPods Pro выдают просто идеальную фоновую тишину. Это полное отключение от внешнего мира, отсутствие давления на перепонки, никаких посторонних шумов, ну и басы… просто послушайте эти басы! Не зря первым эйрподсам принадлежит уникальный рекорд:

Рейтинг удовлетворенности пользователей этими наушниками составляет 98%.

Что нового? Пусть «прошка» и появилась на волне популярности AirPods, но эти наушники драматически отличаются от младшей модели, как внешне, так и внутренне. Небольшое увеличение габаритов настраивает на серьезный лад: понятно, что AirPods Pro — крайне технологичный продукт, но все же ради каких внутренних компонентов увеличили корпус?

Главная фишка Все это ради функции активного шумоподавления, призванной максимально заглушить все внешние звуки. Как это работает: наушники захватывают шум внешней среды и генерируют точно такой же шум, но инвертированный, с обратной амплитудой. В результате две одинаковые волны «зеркалятся» и при наложении подавляют друг друга, так что до уха доходит нулевой шум внешней среды, именно поэтому музыка звучит волшебно и чисто даже в вагоне метро. Что еще? Еще раз, но другими словами: шумоподавление активное, а значит, чипы в AirPods Pro постоянно работают, электроника опрашивает внешнюю среду 200 раз (!!!) в секунду, чтобы найти звуки, отличные от тишины, и подстроить работу шумодава. Здесь нет никаких настроек, все происходит автоматически. Важный нюанс: «уши» имеют уникальную фишку — прозрачный режим, когда фоновый шум не подавляется, а наоборот, направляется вовнутрь, что очень важно, когда, например, переходишь оживленный перекресток. AirPods Pro плюс Apple Watch

Зачем так подробно описывать два никак не связанных носимых гаджета? Разумеется, чтобы рассказать про их синергию в экосистеме. Синергия — это когда гаджеты вступают в резонанс друг с другом и многократно увеличивают пользу каждого из них. Конечно, многие носимые гаджеты могут связываться друг с другом, но, во-первых, они делают это без уважения, а во-вторых, им почти всегда нужен третий. Обычно это смартфон — центральный хаб, через который проходят все информационные потоки, он же связующее звено. Понятно, что смартфоны давно стали центром любой аппаратно-программной экосистемы, это наиболее часто используемый гаджет, жизнь без которого немыслима. Но все же бывает так, что смартфон может мешать , и хорошо бы использовать такую экосистему, из которой его можно безболезненно изъять хотя бы на время. Устройства Apple мгновенно узнают друг друга, потому что связаны в экосистеме через Apple ID, и так быстро, как они, коннектиться не могут никакие другие устройства в мире. Что еще

Выходя на пробежку или в спортзал, можно запускать музыку прямо с часов. Чтобы уменьшить или увеличить громкость наушников, просто покрутите колесико на часах. Чтобы ответить на звонок, нажмите зеленую иконку на часах, для окончания разговора нажмите красную кнопку отбоя, и музыка продолжит играть с того места, где остановилась. Чтобы узнать уровень заряда наушников, нажмите на иконку батареи на экране часов. Управлять воспроизведением и входящими звонками можно прикосновением к наушнику.

Экосистема re:Store Экосистема Apple считается эталонной: в ней взаимосвязаны все сервисы и устройства, объединенные дизайном, ИТ-платформой, процессами. Важным дополнением для этой экосистемы становится ретейлер. В России это компания re:Store — крупнейшая сеть магазинов и сервисных центров техники Apple, лидер рынка вот уже 15 лет. В re:Store знают все тонкости синергии устройств и обучат им покупателя. Кроме того, re:Store развивает собственную уникальную систему, в которую входит 85 монобрендовых магазинов по всей стране, а также образовательные проекты re:Store Academy и re:Store блог. Они помогают, обучают и объясняют, как пользоваться техникой Apple. Такой развитой собственной экосистемы, как в re:Store, пожалуй, нет на нашем рынке.