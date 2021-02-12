IKEA представила коллекцию мебели и аксессуаров для геймеров. Пока предметы, разработанные в коллаборации с брендом ноутбуков Asus ROG, продаются только в Китае, в остальном мире они появятся в октябре 2021 года. Это не первая попытка компании выпустить игровые аксессуары: летом 2019 года она показывала коллекцию футуристических держателей.

Коллекция Uppspel. Игровой стол меняет высоту стола и наклон столешницы с помощью специального пульта управления. Кроме стола, в этой коллекции можно найти ящик на колесиках.

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Коллекция Matchspel. Минималистичный игровой стул с сетчатой спинкой и прорезиненными роликами, которые не скользят по полу.

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Коллекция Lånespelare. Теплое одеяло, которое можно свернуть в подушку или превратить в комбинезон.

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