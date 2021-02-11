В 2005 году Виталий Быков вместе с партнерами основал REDKEDS, креативное агентство, которое станет одним из самых узнаваемых в России. Теперь он также занимается фестивалем креативных индустрий G8. На нем профессионалы выступают с лекциями, а их молодые коллеги представляют проекты перед жюри. Мы попросили Быкова заполнить анкету из 17 вопросов.

Заблуждение о жизни рекламщика От рекламщиков все ждут результата. Выпускники после вуза думают, что есть формула успеха, по которой точно получишь «Каннского льва». Но сегодня агентство — это сложный механизм: успех зависит не только от идеи, но и от каналов продвижения. Раньше креативщики создавали продукт целиком, вплоть до того, как его продвигать. Сегодня отвечают только за скрипт. Главная ошибка в карьере Постоянно случаются фейлы. Например, свой первый большой ролик мы вместо трех месяцев делали двенадцать. Он получился нормальным, но по срокам мы обосрались по полной программе. В креативе каждая работа — это создание нового, не бывает запросов «А снимите нам ролик по тем же кадрам, что вы делали два года назад». Ты всегда сталкиваешься с новыми обстоятельствами, с которыми в другой момент не встретишься никогда, и с новыми фейлами.

Ценность агентства не в том, что оно опытное и не обсирается, а в том, что оно опытное и уже кучу раз обосралось. Ты покупаешь не опыт успехов, а опыт ошибок.

Самый странный бриф от клиента Мы работали с компанией, которая занималась казино, и они заказали нам граффити для своего детского развлекательного клуба. С Лешей Аксеновым, будущим основателем Faces & Laces, приехали в торговый центр за МКАД на встречу и объявили стоимость граффити. Но семь тысяч долларов хозяин казино платить был не готов. Навыки жестких переговоров тогда отработали хорошо — они заплатили наполовину меньше. Коронный аргумент в любых переговорах Эмоциональное и личное. Если добавляешь это в переговоры, тогда всегда будешь в выигрыше. Лучше всего его иллюстрирует эпизод из фильма «Здесь курят». Рабочее место прямо сейчас Сейчас многие работают из дома, поэтому мое рабочее место — это общий стол в опенспейсе целиком. Ребята ругаются, что я развел грязь. (Когда Виталий показывал свое рабочее место во время интервью по Zoom, камера немного затуманилась. «Да у нас в офисе есть дым-машина», — уточнил он. — Прим. автора)

Странная традиция вашего офиса Наш офис сейчас — это квартира на Патриарших прудах. За последнее время агентство уменьшилось с 80 человек до 12, и мы вполне комфортно себя чувствуем. Из традиций — в холодильнике есть красная икра и шампанское. А еще можно пожрать мороженое. Доллар за участие в фестивале — много или мало? Мы хотели стать «Убером» среди фестивалей, а за доллар в конкурсной программе фестиваля могут поучаствовать не только агентства, но и независимые талантливые ребята. Человек, чье выступление вы хотите на G8 Я бы хотел увидеть среди спикеров Джони Айва, человека, который проектировал Apple. Я бы хотел, чтобы к нам приезжали тату-мастера, независимые иллюстраторы — из‑за пандемии нам не удалось привезти графического дизайнера Джессику Уолш. Хотел бы пригласить и Вирджила Абло, и Дэвида Линча, и Дэмиена Херста. В России люди идут на известные имена. Например, два года назад к нам приезжал Кристофер Бридлав. По имени его никто не знает, но все знают, что такое Burning Man, а он участвует в подготовке этого фестиваля. Любимое выступление на G8 Меня поразило выступление Владислава Кирпичева. У него своя школа, в которой с 1978 года он обучает архитекторов, причем с детского возраста. Сегодня собственные школы запустили уже его выпускники. 15 минут выступления этого человека переворачивают мир, и ты видишь, насколько чумовые и невообразимые вещи могут создавать дети.

Момент, когда почувствовал себя бумером Фестиваль G8 как раз позволяет держать руку на пульсе. Наши клиенты даже обвиняют нас, что мы слишком модные. Сегодня рекламный рынок стал скучнее, консервативнее: энергия 2010-х пропала, когда появился диджитал как новый и менее затратный инструмент для продвижения. Никому не нужны субкультурные и креативные проекты, всем хочется попроще и попонятнее. Вещь, на которую потратили первые деньги За первый год существования нашего агентства мы заработали деньги на крутой на тот момент автомобиль — в 2006 году купили себе Mitsubishi Montero. На эту бэушную трехлетнюю тачку мы потратили 17 тыс. долларов. Так я сразу пересел с жигулей на джип без всяких кредитов, которые тогда получить было очень сложно. Любимый урок в школе Я очень плохо учился, ни один из предметов меня особо не привлекал — больше любил тусоваться с друзьями. В стенгазетах про таких лохов, как я, которые не особо любили учиться, писали: «А вот Виталик любит книжки читать». История из советского детства У меня было типичное детство в позднем Советском союзе: друзья во дворе, дома — приставка, читал научную фантастику, любил фильм «Рэмбо: Первая кровь». Еще выписывал [литературный] журнал «Пионер» — мне очень нравилось, но периодически в зону моего внимания попадал [научно-популярный] «Юный натуралист» — это издание, наверное, мне подсовывала мама, которая работала в школе. Ролики, которые просто впечатлили