В январе пользователи реддита разогнали акции магазина GameSpot и оставили с носом хедж-фонды, которые на них играли. И это не первый раз, когда флешмоб или твит приводит к потере миллионов долларов. Предлагаем сыграть на нашей интернет-бирже и угадать, как случайные слова знаменитостей и челленджи в тиктоке позволяли заработать или все потерять.
sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018
Сколько за сутки потеряла Snapchat после твита Кайли Дженнер о том, что ей не понравился новый дизайн приложения?
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@karimhemdan12
Go invest in Dogecoin, make me rich #fyp #foryou♬ Lets get rich tiktok - James G
Насколько выросла за месяц стоимость криптовалюты Dogecoin благодаря челленджу в тиктоке?
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Насколько выросла за год капитализация компании, которой руководил отец корейского певца PSY, после успеха песни «Gangnam Style»?
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Use Signal— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
Насколько выросла за сутки стоимость акций техасской медкомпании Signal Advance после твита Илона Маска с призывом пользоваться мессенджером Signal вместо WhatsApp?
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Насколько упали акции фастфуда за два дня Chipotle после того, как актер сериала «Супергерл» Джереми Джордан рассказал в твиттере, что отравился в одном из ресторанов сети?
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Насколько выросли акции компании Weight Watchers за сутки после заключения контракта с DJ Khaled?
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Насколько упали акции Pepsi за сутки после раскритикованной рекламы с Кендалл Дженнер, где она предлагает газировку полицейскому?
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Насколько выросли акции американского гейм-ретейлера GameStop благодаря инвесторам с реддита, которые решили ими закупиться?
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