Иногда хочется планировать свои дела и собирать идеи по-новому. Предлагаем 12 свежих, красивых и не самых очевидных календарей, to-do-листов, блокнотов, скетчбуков, которыми можно пользоваться вместо более популярных Todoist, Fantastical и Notion.

Walling

Гибкий инструмент и красивый аналог Trello. В нем создают доски с заметками, референсами и таймлайнами, чтобы потом посмотреть на весь проект целиком.

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Bear

Мощное приложение для заметок и альтернатива Notion, которой намного удобнее пользоваться с телефона.

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Confetti

Наглядный календарь, с которым формируют новые привычки: пить стакан воды, читать вечером и т. п.

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Dawn

Самый красивый список дел. В нем планы складываются в понятный таймлайн на ближайшее будущее, а не сваливаются в беспорядочную кучу забытых идей.

Скачать iOS, альтернатива для Android — Actions
Milanote

Как чистый лист бумаги, на котором можно начертить схему великих планов, но в интернете. В Milanote можно создать карту идей со множеством уровней и связей.

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Paper

Цифровой скетчбук для тех, кому нужно не записывать свои планы и идеи, а рисовать или набрасывать их. У Paper для этого есть быстрый и приятный интерфейс.

Скачать iOS, альтернатива для Android — SketchBook
Pocket

Классическое приложение для тех, кто постоянно откладывает интересные статьи на потом. С Paper действительно появится шанс когда‑нибудь их прочитать.

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Priori

Минималистичное to-do-приложение, которое предлагает воспользоваться матрицей Эйзенхауэра: разделить дела на четыре группы по срочности и важности.

Скачать iOS, альтернатива для Android — Microsoft To Do
Slash

Еще один список дел, который предлагает разделить планы на несколько частей: их распределяют по колонкам «Неделя» и «День» и вычеркивают. Очень приятно.

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Sunsama

Этот ультимативный календарь умеет буквально все: объединит Google Calendar и другие сервисы, а также представит план на день и неделю на одном экране.

Скачать Windows, веб, iOS и Android — позже
‎Timepage by Moleskine Studio

Необычный мобильный календарь, созданный производителем известных блокнотов. Он настолько красивый, что захотите проверять его каждый день.

Скачать iOS, альтернатива для Android — Google Calendar
TomoNow 2

Удачный pomodoro-таймер для iOS, который поможет не отвлекаться от дела. Для этого есть приятный интерфейс и таймер, который возобновляется сам собой.

Скачать iOS, альтернатива для Android — Focus To-Do