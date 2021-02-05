Иногда хочется планировать свои дела и собирать идеи по-новому. Предлагаем 12 свежих, красивых и не самых очевидных календарей, to-do-листов, блокнотов, скетчбуков, которыми можно пользоваться вместо более популярных Todoist, Fantastical и Notion.
Гибкий инструмент и красивый аналог Trello. В нем создают доски с заметками, референсами и таймлайнами, чтобы потом посмотреть на весь проект целиком.
Мощное приложение для заметок и альтернатива Notion, которой намного удобнее пользоваться с телефона.
Как чистый лист бумаги, на котором можно начертить схему великих планов, но в интернете. В Milanote можно создать карту идей со множеством уровней и связей.
Цифровой скетчбук для тех, кому нужно не записывать свои планы и идеи, а рисовать или набрасывать их. У Paper для этого есть быстрый и приятный интерфейс.
Минималистичное to-do-приложение, которое предлагает воспользоваться матрицей Эйзенхауэра: разделить дела на четыре группы по срочности и важности.
Еще один список дел, который предлагает разделить планы на несколько частей: их распределяют по колонкам «Неделя» и «День» и вычеркивают. Очень приятно.
Необычный мобильный календарь, созданный производителем известных блокнотов. Он настолько красивый, что захотите проверять его каждый день.
Удачный pomodoro-таймер для iOS, который поможет не отвлекаться от дела. Для этого есть приятный интерфейс и таймер, который возобновляется сам собой.