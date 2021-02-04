Google Chrome остается самым популярным браузером в интернете. В это время менее известные приложения регулярно предлагают интересные функции, чтобы привлечь новых пользователей. Выбрали 9 браузеров и 9 функций, которых нет в Chrome.
Mozilla Firefox
Видео на ютьюбе или твиче поверх других окон
В 2019 году в операционной системе macOS появилась функция «картинки в картинке». Она позволяет через Safari открыть любое видео из интернета, например на ютьюбе или твиче, в маленьком окошке, которое расположится поверх остального интерфейса. Так можно одновременно смотреть любимого блогера и отвечать на почту или смотреть сериал и рисовать. И все это — на одном мониторе. К сожалению, в Windows такой функции до сих пор нет, но ее отсутствие компенсирует браузер Mozilla Firefox.
Brave
Блокирование почти всей рекламы
Браузер, созданный на Chromium, открытом исходном коде Google Chrome. Это значит, что Brave загружает страницы как Chrome и поддерживает все расширения для браузера Google. Но главная особенность Brave, который создали при участии создателя языка программирования JavaScript Брендана Эйха, это блокирование вообще всей рекламы на сайтах. Браузер заменит AdBlock: он не даст загрузиться скриптам, рекламным трекерам и баннерам. Это не только позволит сайтам загружаться на несколько секунд быстрее, но и создаст неудобства, ведь вместе с рекламными скриптами иногда не загрузятся некоторые анимации и, например, тиктоки.
Microsoft Edge
Сайты с телефона — на компьютере
Еще одна удобная функция в экосистеме Apple — возможность перекинуть на компьютер открытый в телефоне сайт. В Windows что‑то похожее можно найти в Edge, еще одном браузере, который Microsoft создала на основе Chromium. Наконец-то владельцы ноутбуков на Windows перестанут скидывать ссылки самим себе через телеграм, чтобы потом посмотреть их в десктопном браузере.
У бренда Edge не самая удачная история. Прошлая версия браузера с таким же названием, которую компания создавала на собственном движке, так и не стала успешной. Но после прошлогоднего перезапуска браузера его стали хвалить: сайты загружаются быстро, а в интерфейсе — приятные анимации.
«Яндекс.Браузер»
Зачитывание статей голосом Алисы
Зачитывание текстов на русском языке — довольно редкая функция. Что‑то подобное можно найти в Microsoft Edge, но только с английским языком. В «Яндекс.Браузере» такая функция появилась недавно — летом прошлого года — и реализована с помощью Алисы. Голосовая помощница читает тексты хорошо: не очень быстро, почти не делает ошибок в ударении. Какое‑нибудь длинное расследование в «Яндекс.Браузере» превращается в подкаст, который можно послушать во время готовки или уборки. Главное — чтобы весь текст открылся в специальном режиме чтения, иначе Алиса просто не сможет его прочитать.
Vivaldi
Разделение экрана на две части
Vivaldi в 2016 году выпустили под руководством Йона Стефенсона фон Течнера, бывшего сооснователя Opera Software. Браузер позиционировали как программу для требовательных пользователей с широкими возможностями для управления вкладками. В частности, имеются настраиваемые горячие клавиши и гибкий интерфейс, в котором вкладки располагаются даже вертикально.
Одна из самых необычных функций Vivaldi — разделение экрана на две части, в которых открывают два разных сайта. Это удобно для работы: например, в одной из колонок можно расположить Google Docs, а в другой — сайт, информация с которого нужна для статьи или курсовой работы. Ну или ютьюб.
Sidekick
Вкладки, которые не занимают места
Самый новый браузер в этом списке получился настоящей машиной для работы. На это намекают и сами разработчики Sidekick, когда предлагают платные функции для команд и компаний. Для профессионалов созданы множество мелких, но полезных функций, например, сессии, в которые можно сохранить все 15 вкладок по одной теме, чтобы вернуться к ним через неделю.
Одна из самых необычных функций — сайты-приложения, которые реализованы намного лучше, чем в других браузерах. Сайты-приложения находятся в вертикальной колонке и не занимают место на панели вкладок. К каждому такому сайту можно прикрепить несколько аккаунтов, чтобы переключаться между ними в несколько кликов и не разлогиниваться каждый раз. Таким образом, «приложениями» в Sidekick разумно сделать сайты, в которых проводите большую часть рабочего дня: Gmail, Notion, Slack.
Opera
Бесплатный VPN
В нулевые многие пользовались браузером Opera Mini, потому что он был самым удобным способом выйти в интернет с кнопочного телефона. Сегодня у непопулярного браузера Opera есть другое важное применение — встроенный бесплатный VPN. Он обойдет многочисленные блокировки, которые мешают пользоваться интернетом в России, например зайдет на заблокированную соцсеть LinkedIn.
Firefox Focus
Самый простой браузер
В этом браузере нет каких‑то особых функций, поэтому его главное преимущество — простота и скорость. Focus настолько минималистичен, что в нем даже нет вкладок, — все происходит на одном экране. В приложении почти нет настроек, оно блокирует не только рекламу и трекеры, но и шрифты, которые также замедляют загрузку страниц. А вся история посещений стирается кнопкой справа от адреса сайта. Вряд ли Focus можно сделать основным браузером, но это хороший вариант для быстрых сессий.
Space
Удобная история на айпадах
Разработчики этого браузера из Берлина тоже позиционируют его как приложение для продвинутых пользователей, но не на ноутбуке, а на айпаде. Они сосредоточились на двух проблемах: что делать со множеством вкладок и как разобраться в обширной истории поиска.
Первую решают с помощью группировки по рабочим столам, которые называются spaces: например, все вкладки по курсовой работе можно открывать в красном пространстве, а по поиску новой мебели — в синем. История поиска для каждого будет своя. Она в Space представлена весьма оригинально — как визуальный таймлайн: чтобы найти сайты, на которых вы пробыли несколько секунд, таймлайн следует увеличить, а чтобы увидеть всю картину — уменьшить.