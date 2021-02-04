Google Chrome остается самым популярным браузером в интернете. В это время менее известные приложения регулярно предлагают интересные функции, чтобы привлечь новых пользователей. Выбрали 9 браузеров и 9 функций, которых нет в Chrome.

Mozilla Firefox Видео на ютьюбе или твиче поверх других окон

В 2019 году в операционной системе macOS появилась функция «картинки в картинке». Она позволяет через Safari открыть любое видео из интернета, например на ютьюбе или твиче, в маленьком окошке, которое расположится поверх остального интерфейса. Так можно одновременно смотреть любимого блогера и отвечать на почту или смотреть сериал и рисовать. И все это — на одном мониторе. К сожалению, в Windows такой функции до сих пор нет, но ее отсутствие компенсирует браузер Mozilla Firefox.

Как запустить Откройте ролик, наведите на него курсор, а потом кликните по кнопке, появившейся на видео справа Для чего скачать Windows, Android macOS . Также есть на iOS

Brave Блокирование почти всей рекламы

Браузер, созданный на Chromium, открытом исходном коде Google Chrome. Это значит, что Brave загружает страницы как Chrome и поддерживает все расширения для браузера Google. Но главная особенность Brave, который создали при участии создателя языка программирования JavaScript Брендана Эйха, это блокирование вообще всей рекламы на сайтах. Браузер заменит AdBlock: он не даст загрузиться скриптам, рекламным трекерам и баннерам. Это не только позволит сайтам загружаться на несколько секунд быстрее, но и создаст неудобства, ведь вместе с рекламными скриптами иногда не загрузятся некоторые анимации и, например, тиктоки.

Как отключить блокировку Нажмите на оранжевую иконку справа от адреса сайта и переключите тумблер Для чего скачать Windows, macOS и Linux, iOS и Android

Microsoft Edge Сайты с телефона — на компьютере

Еще одна удобная функция в экосистеме Apple — возможность перекинуть на компьютер открытый в телефоне сайт. В Windows что‑то похожее можно найти в Edge, еще одном браузере, который Microsoft создала на основе Chromium. Наконец-то владельцы ноутбуков на Windows перестанут скидывать ссылки самим себе через телеграм, чтобы потом посмотреть их в десктопном браузере. У бренда Edge не самая удачная история. Прошлая версия браузера с таким же названием, которую компания создавала на собственном движке, так и не стала успешной. Но после прошлогоднего перезапуска браузера его стали хвалить: сайты загружаются быстро, а в интерфейсе — приятные анимации.

Как перекинуть Откройте сайт, нажмите на кнопку с тремя точками внизу экрана, а потом — на «Продолжить на компьютере» Для чего скачать iOS, Android, Windows и macOS

«Яндекс.Браузер» Зачитывание статей голосом Алисы

Зачитывание текстов на русском языке — довольно редкая функция. Что‑то подобное можно найти в Microsoft Edge, но только с английским языком. В «Яндекс.Браузере» такая функция появилась недавно — летом прошлого года — и реализована с помощью Алисы. Голосовая помощница читает тексты хорошо: не очень быстро, почти не делает ошибок в ударении. Какое‑нибудь длинное расследование в «Яндекс.Браузере» превращается в подкаст, который можно послушать во время готовки или уборки. Главное — чтобы весь текст открылся в специальном режиме чтения, иначе Алиса просто не сможет его прочитать.

Как зачитать Откройте статью в браузере и нажмите на иконку наушников справа от адреса сайта Для чего скачать Зачитывание текстов — на Android Windows . Также есть на iOS и macOS

Vivaldi Разделение экрана на две части

Vivaldi в 2016 году выпустили под руководством Йона Стефенсона фон Течнера, бывшего сооснователя Opera Software. Браузер позиционировали как программу для требовательных пользователей с широкими возможностями для управления вкладками. В частности, имеются настраиваемые горячие клавиши и гибкий интерфейс, в котором вкладки располагаются даже вертикально. Одна из самых необычных функций Vivaldi — разделение экрана на две части, в которых открывают два разных сайта. Это удобно для работы: например, в одной из колонок можно расположить Google Docs, а в другой — сайт, информация с которого нужна для статьи или курсовой работы. Ну или ютьюб.

Как сделать Откройте все нужные сайты, кликните по вкладкам с зажатой клавишей Shift, нажмите правую кнопку мыши и в открывшемся меню выберите «Разместить 2 вкладки» Для чего скачать Вкладки размещают на Windows, macOS и Linux . Также есть на Android

Sidekick Вкладки, которые не занимают места

Самый новый браузер в этом списке получился настоящей машиной для работы. На это намекают и сами разработчики Sidekick, когда предлагают платные функции для команд и компаний. Для профессионалов созданы множество мелких, но полезных функций, например, сессии, в которые можно сохранить все 15 вкладок по одной теме, чтобы вернуться к ним через неделю. Одна из самых необычных функций — сайты-приложения, которые реализованы намного лучше, чем в других браузерах. Сайты-приложения находятся в вертикальной колонке и не занимают место на панели вкладок. К каждому такому сайту можно прикрепить несколько аккаунтов, чтобы переключаться между ними в несколько кликов и не разлогиниваться каждый раз. Таким образом, «приложениями» в Sidekick разумно сделать сайты, в которых проводите большую часть рабочего дня: Gmail, Notion, Slack.

Как добавить Нажмите на плюсик в левой колонке, выберите сайт из списка или добавьте его из вкладки Для чего скачать Windows, macOS и Linux

Opera Бесплатный VPN

В нулевые многие пользовались браузером Opera Mini, потому что он был самым удобным способом выйти в интернет с кнопочного телефона. Сегодня у непопулярного браузера Opera есть другое важное применение — встроенный бесплатный VPN. Он обойдет многочисленные блокировки, которые мешают пользоваться интернетом в России, например зайдет на заблокированную соцсеть LinkedIn.

Как включить Нажмите на кнопку настроек справа от адреса сайта, прокрутите вниз и кликните на «Разрешить в настройках» в пункте VPN. Сам VPN включается нажатием на кнопку слева от адреса сайта Для чего скачать Android, Windows, macOS и Linux

Firefox Focus Самый простой браузер

В этом браузере нет каких‑то особых функций, поэтому его главное преимущество — простота и скорость. Focus настолько минималистичен, что в нем даже нет вкладок, — все происходит на одном экране. В приложении почти нет настроек, оно блокирует не только рекламу и трекеры, но и шрифты, которые также замедляют загрузку страниц. А вся история посещений стирается кнопкой справа от адреса сайта. Вряд ли Focus можно сделать основным браузером, но это хороший вариант для быстрых сессий.

Для чего скачать iOS и Android

Space Удобная история на айпадах

Разработчики этого браузера из Берлина тоже позиционируют его как приложение для продвинутых пользователей, но не на ноутбуке, а на айпаде. Они сосредоточились на двух проблемах: что делать со множеством вкладок и как разобраться в обширной истории поиска. Первую решают с помощью группировки по рабочим столам, которые называются spaces: например, все вкладки по курсовой работе можно открывать в красном пространстве, а по поиску новой мебели — в синем. История поиска для каждого будет своя. Она в Space представлена весьма оригинально — как визуальный таймлайн: чтобы найти сайты, на которых вы пробыли несколько секунд, таймлайн следует увеличить, а чтобы увидеть всю картину — уменьшить.