«Афиша Daily» советует самые интересные выставки, на которые стоит сходить в Москве.

«Босх. Профессор кошмаров» в Artplay до 14 февраля

© Artplay

Иероним Босх был живописцем, несостоявшимся священнослужителем, выходцем из творческой семьи, которому современники приписывали знание алхимии, оккультизма, магии и множественные психические расстройства. В своем творчестве Босх смог полностью передать страхи средневекового времени, соединяя религиозные сюжеты, фольклор, демонические образы и сатиру в серии работ, обличающих человеческие пороки. Центр мультимедийной выставки — триптих «Сад земных наслаждений», где грех сладострастия скрывается за образами невиданных животных, растений и обнаженных людских фигур.

«Роб Вудкокс. Природные связи» в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 21 февраля

© Центр фотографии им. братьев Люмьер

Первая в Москве выставка молодого фотографа, публикующегося в Vogue и Vanity Fair и выставляющегося в галереях США и Европы. Вдохновляясь культурами разных стран, красотой геометрической архитектуры и природных ландшафтов, Роб создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, таким образом переосмысливая гармоничное сосуществование людей и природы. Автор работает с танцорами, находя в застывших в движении человеческих телах идеальную геометрию. Самые яркие работы фотографа будут представлены наряду с новой серией, созданной в период пандемии-2020: «Вирус может распространяться быстро, но также быстро могут распространяться любовь, доброта или знание. Я знаю, что для многих это пугающие времена… но давайте не забывать, что у нас есть возможность выбора каждый день», — рассказывает Роб.

«Москва Наума Грановского 1920–1980» в Центре фотографии им. братьев Люмьер до 23 февраля

© Центр фотографии им. братьев Люмьер

Новая выставка приурочена к 110-летию главного архитектурного фотографа столицы. Более ста фотографий старой Москвы, включая менее известные работы, созданные Грановским в эпоху советского модернизма, позволят проследить за тем, как менялся город на протяжении шестидесяти лет. Многое из того, что попало в объектив фотографа — бассейн «Москва», гостиницы «Интурист» и «Россия», любимое всеми советскими детьми колесо обозрения в парке Горького, — уже исчезло с карты Москвы, но навсегда осталось в работах «московского летописца».

«Хранители. Братство ключа» в главном здании Пушкинского музея до 14 марта

© ГМИИ им. Пушкина

Благодаря труду многих поколений музейных хранителей и ученых — членов своеобразного «братства ключа» отдел нумизматики Пушкинского музея собрал внушительную коллекцию монет, медалей, банкнот, орденов, печатей и других экспонатов, поступивших в музей с 1945 по 2020 год. Три раздела экспозиции — «Хранители», «Сокровища» и «Дорога в XXI век» — рассказывают о членах «братства», их вкладе в развитие и популяризацию нумизматической науки, об отдельных шедеврах и целых коллекциях и о современной жизни отдела, вышедшего на новую ступень развития благодаря современным технологиям, активной внутренней и международной деятельности.

«История ГУЛАГа в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа Новая постоянная экспозиция

© Музей истории ГУЛАГа

Окунуться в историю мрачного периода репрессивной системы в СССР в период 1920–1950 годов, начиная с создания первых концлагерей и до ликвидации ГУЛАГа после смерти Сталина, можно на постоянной экспозиции, открывшей свои двери с 11 декабря. Экспозиция, открывшаяся в декабре, рассказывает об истории советской репрессивной системы: от создания первых концлагерей до ликвидации ГУЛАГа после смерти Сталина. С помощью технологий виртуальной реальности гости могут перенестись в сохранившиеся до наших дней лагеря, а рассказы шестнадцати репрессированных озвучены голосами актеров Театра Наций — Чулпан Хаматовой, Максима Виторгана, Евгения Миронова и других.

«Чжан Хуань. Любовь как мудрость» в ГУМ-Red-Line до 8 апреля

© ГУМ-Red-Line

Серия картин, созданных в условиях изоляции и собравших в себе личные переживания автора, связанные с пандемией в Китае и мире, возвращается в Москву с 9 февраля. Чжан Хуань сочетает западные художественные приемы и традиционную китайскую культуру: большинство масштабных работ художника написаны пеплом от благовоний из буддистских храмов, а некоторые представляют из себя смешение фотографии и резьбы по дереву. В своих творениях Чжан умудряется сохранить идентичность китайского художника, оставаясь в рамках буддизма и китайской культуры, он переосмысливает модернистские техники абстракции минимализма, таким образом раскрывая темы религии, политики, семьи, бедности с новой стороны.

«ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда» в Музее Москвы до 11 апреля

© Музей Москвы

На выставке, посвященной столетнему юбилею главного института дизайна ранней советской эпохи, представлены артефакты, созданные в его стенах и определившие не только визуальные тренды эпохи, но и проекты, далеко опередившие свое время. В центре экспозиции — «Летающий город» Георгия Крутикова, но значительная ее часть отведена факультетам, дисциплинам и дальнейшей судьбе вуза, ставшего прародителем московских архитектурного, полиграфического, художественно-промышленного, текстильного и других институтов.

«Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» в Новой Третьяковке до 10 мая

© Государственная Третьяковская галерея

Крупнейшая выставка современного искусства в Третьяковской галерее прослеживает историю кинетического искусства от авангардистских экспериментов начала XX века до художественных практик современности. Более 400 произведений, включая видеопроекции, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты, мобили и самонапряженные конструкции, раскрывают идею трансформации как художественной формы, так и процесса восприятия. Именно подвижность, изменчивость, нестабильность — определяющие качества кинетического искусства, ставшего не только еще одним творческим направлением, но и своеобразной лабораторией, где художники генерировали альтернативные версии реальности и того будущего, в котором мы сегодня оказались.

«Роберт Фальк» в Новой Третьяковке до 23 мая

© Государственная Третьяковская галерея