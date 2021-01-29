Тимур Хабиров родился в Ташкенте, запускал проекты в Калининграде, а теперь в США делает фотоприложение Prequel. Оно попадало в топ App Store и пользовалось успехом у знаменитостей — например, у Беллы Хадид и Билли Айлиш. Тимур не раз говорил: «Секрет успеха — в сарафанном радио». «Афиша Daily» попросила его заполнить анкету из 15 вопросов.

Самый первый проект С 17 лет работаю на себя, никогда ни на кого не работал. Я всегда хотел в IT, но был далек от этого, в Калининграде в то время все были далеки от этого. Моим первым серьезным проектом была транспортно-логистическая компания в Калининграде, которая занималась перевозкой в основном грузовых автомобилей. Я всегда старался оптимизировать любые процессы и действовать поэтапно, поэтому выбрал то, с чего было несложно начать. И каждый следующий бизнес строил на успехах предыдущего. Однажды понял: «Пора», — собрал чемоданы, попрощался с мамой, одним днем переехал в Америку и уже начал строить бизнес в IT. Звонок, который все поменял Это был звонок от моего друга Сержа. Он спросил, знаю ли я что‑то про технологию трекинга лица. Он поделился ощущением, что это перспективно, эту волну надо поймать. Я был рад — я думал о том же, искал того же, и у меня уже были какие‑то наработки. Он сказал: «Давай вместе». Я ответил: «Давай». И с того звонка я ни разу не пожалел об этом решении — так появился Prequel. Главная ошибка в карьере Неправильный выбор людей. Это самообман, что лучше делать с кем угодно, чем не делать вообще. Самообман — самая страшная беда в бизнесе. Если постоянно уговариваешь себя, что что‑то нормально, перестаешь себя слушать, ищешь с собой компромисс — это знак, что срочно надо что‑то менять. Плохо, когда ты идешь за людьми, которые навязывают свое мнение, а ты не можешь разобрать, правда это или зависть. Слушать себя — мой, наверное, самый главный совет самому себе. Главное заблуждение о жизни предпринимателя в США Все американские компании очень богатые. Слышат, что ты строишь бизнес в Америке и начинают просить зарплаты как в Америке, не находясь в Америке. И это как с сотрудниками, так и с подрядчиками. Просят зарплаты, а как работать по-американски и отвечать за свои действия по-американски, не знают. Никто не хочет играть по американским правилам: платить высокие налоги, следовать регламенту, давать тот уровень, который требуется на западных рынках. Ваше рабочее место

Кабинет и рабочее место для меня имеют особый смысл, историю. Мой папа — ученый, я много времени проводил в его кабинете, в окружении книг. Вместо детской комнаты у меня было рабочее пространство родителей. С тех пор я уделяю этому много внимания. Мой рабочий стол — это минимализм, эстетика и продуктивность. Всегда под рукой блокнот (несмотря на диджитализацию, люблю писать от руки), зарядка для телефона, бокал с водой, а череп — это смысловое напоминание: «Пока ты жив — действуй».

Кладбище для многих — печальное место, а я там вдохновляюсь людьми, которые достигли чего‑то, жили полной жизнью, не растеряли потенциал и не упустили момент.



Жаворонок или сова? Зависит от проекта и возраста: расписание меняется из года в год, от ситуации к ситуации. Но если нужно выбрать, то точно жаворонок. Ты встаешь с другим настроением, уделяешь время самому себе, не надо срочно влетать в огромное количество дел, заставлять не разогретый мозг думать. Самое необычное место для работы Сидя прямо на полу Колизея и слушая Ханса Циммера, моего любимого композитора. Главный рабочий лайфхак Стремлюсь к самым простым и иногда прямолинейным примерам. Они должны быть всем понятны. Давно заметил: когда начинаешь умничать, использовать только профессиональную лексику, часто теряешь время и результат получаешь не тот, о котором просил. Это и есть элементарный лайфхак — формулировать мысли настолько просто и доходчиво, чтобы даже 7-летний ребенок понял, зачем мне нужна монетизация в продукте. Я на его же игрушках могу это объяснить. Домашний экран вашего телефона

Первый экран — это все, что нужно для работы: папка с социальными сетями, мессенджерами и почтой, банками. Все развлечения — на отдельном экране, чтобы не отвлекали. Но в последнее время я как‑то перестал заниматься организацией экранов — скачано огромное количество аппов, и я все чаще пользуюсь поиском. История из детства, которая сильно на вас повлияла Моя мама волновалась за мое здоровье и не разрешала заниматься никакими физическими упражнениями. Вследствие этого я был пухлым ребенком. Однажды в школе была сдача нормативов по бегу, и я прибежал самый последний, надо мной смеялись все одноклассники. Это был переломный момент. Я начал заниматься тайно: бежал сколько мог, мой старший друг учил отжиматься. Первый раз отжался два раза — чуть не умер. Я сделал свое тело сам, спорт со мной с того дня. Хобби, о котором мало кто знает Астрофизика. Обожаю наблюдать за ночным небом, вообще обожаю космос, фильм «Интерстеллар». На балконе нью-йоркской квартиры у меня есть телескоп, в ясные дни наблюдение за звездами лучше любых медитаций. Знаете такие айс-брейкинг-игры, где тебя спрашивают про твои самые заветные мечты? Вот моя — жизнь на Марсе. Лучшее место в интернете в 2021 году Zoom. Это определенно слово 2020–2021 годов! Если говорить серьезно, то они большие молодцы: сделали успешный продукт в нише, в которой, казалось бы, конкуренция уже невозможна. Ну и одно из моих самых любимых приложений — Netflix: эргономичный, нативный, юзерфрендли-продукт. Любимая визуальная эстетика, которую открыли в Prequel