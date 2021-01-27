«Афиша Daily» советует 10 музеев всего мира, на которые стоит подписаться в инстаграме, чтобы следить за ними — и в эпоху закрытых границ, и в мирное время.

Музей Ван Гога Париж

В 1887 году парижанин Этьен-Люсьен Мартин разрешил Ван Гогу организовать выставку в своем ресторане. Винсент заполнил ресторан картинами — своими и своих друзей-художников. Но вскоре после открытия выставки Мартин попросил Винсента прийти и забрать работы. Почему? Мартин сказал, что картины портят аппетит гостей. Такие истории из жизни Ван Гога публикуют в инстаграме музея художника в Амстердаме. Сотрудники называют посты ежедневной порцией вдохновения. Вот вы знали, что Ван Гог был большим поклонником японского искусства, читал Чарлза Диккенса и рисовал рабочих и прачек из его рассказов, а еще любил кофе и ел сухой хлеб? МоМА Нью-Йорк

На страничке нью-йоркского музея современного искусства MoMA рассказывают как о работах наших современников, так и о произведениях из постоянной коллекции: цветах Джорджии ОʼКифф и портретах Фриды Кало, «банках с супом» Энди Уорхола, минималистичных «ящиках» Дональда Джадда и «готовых» объектах Марселя Дюшана. А еще в аккаунте MoMA публикуют отрывки лекций от кураторов и искусствоведов, фотографии с приемов со знаменитостями и посты с посетителями на фоне произведений: один парень даже сделал предложение девушке перед «Звездной ночью» Ван Гога.

Лувр Париж

Любителям классического искусства — в инстаграм Лувра. Читать придется на французском, но оно того стоит. Здесь детально разбирают работы из постоянной экспозиции. И рассказывают о древних календарях, гравюрах, статуях и, конечно же, картинах. Плюс показывают богатые интерьеры дворца-музея и вид снаружи. Поездку в Париж, конечно, не заменит, но на время карантина немного утолит голод. Галерея Tate Лондон

В лондонской галерее современного искусства Tate выставлялись Аниш Капур, Тино Сегал, Ай Вэйвэй, Дэмиен Херст и Йоко Оно. А еще в коллекции музея есть работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Марка Шагала. В инстаграме публикуют истории о произведениях, короткие видео о закулисной жизни музея, а еще ходят в студии современных художников и берут у них интервью. А на время карантина галерея запустила в инстаграме проект #TatePostcard: сотрудники просят присылать им истории о расставании с близкими и друзьями и отправляют героям историй открытки с известными работами. Недавно открытку с «Семенами подсолнечника» Ай Вэйвэя получила подруга подписчицы, которая на первую их встречу принесла подсолнух. Дом-музей Фриды Кало Мехико

В аккаунте Дома-музея Фриды Кало фотографии не только знаменитых картин художницы, но и вещей из ее гардероба: платьев, больничных рубашек и даже респиратора, который Диего Ривера использовал, работая над фресками. А еще там публикуют снимки из личного альбома Фриды Кало и фотоотчеты с выставок и фестивалей в музее. The Walled Off Hotel Вифлеем

The Walled Off Hotel — бутик-отель уличного художника Бэнкси. Его он построил в 2017 году в Палестинской автономии на границе с Израилем, прямо у бетонного разделительного барьера, который израильтяне строят, чтобы оградиться от палестинцев. Палестино-израильский конфликт продолжается с 1948 года. Бэнкси поддерживает палестинцев и привлекает к проблеме внимание международного сообщества, приглашая дипломатов из ООН погостить в отеле, посмотреть на бетонный забор вблизи и лично увидеть то, что там происходит. В отеле всего 10 комнат, которые оформлены работами Бэнкси и других современных художников. А еще там есть Музей истории Палестины и галерея с картинами местных и европейских коллег стрит-артера. В общем, буквально каждый метр этого здания — искусство. Фотографии и видео работ и публикуют в инстаграме отеля. Так что это отличный выход для тех, кто хочет посмотреть эти работы Бэнкси, но в горячую точку ехать не собирается. Музей Гуггенхайма Нью-Йорк

Музей Соломона Гуггенхайма в США — один из самых известных музеев современного искусства в мире. В его собрании есть работы Кандинского, Шагала, Пикассо, Уорхола, Ван Гога, Гогена и других художников XIX–XX веков. Однако в инстаграм к ним стоит идти за произведениями не таких популярных, но тоже крутых мастеров. Например, в аккаунте музея есть рубрика #WorkoftheWeek: каждую неделю они выбирают один малоизвестный арт из своей коллекции и рассказывают о работе. Так что если всегда хотели понять, почему «вы так не сможете», заглядывайте. Музей Орсе Париж

Музей Орсе в Париже знаменит своей коллекцией работ импрессионистов. Поэтому в инстаграме найдете фотографии и рассказы об «Олимпии» Мане, пейзажах Моне, а еще там можно посмотреть видеозаписи концертов классической музыки, которые проходят в Орсе, и полюбоваться красивыми интерьерами: музей находится в здании старого вокзала. Кстати, в отличие от Лувра или Тейт, на этой страничке не прочь пошутить и разбавить ленту мемами. А на время карантина сотрудники нарекли инстаграм своей резиденцией и каждую неделю приглашают современных иллюстраторов рисовать карикатуры о жизни музея и художниках, чьи картины «сидят» на карантине. Музей Пикассо Париж

Сотрудники музея креативно подходят к ведению странички в инстаграме. Там вы увидите не только истории из жизни художника и интересные факты о нем, но и кучу интерактива: будете искать работу Пабло в комиксе или отвечать на вопросы викторин (для тех, кто знает французский). Музей исламского искусства Доха

В этом музее находится одна из самых больших коллекций предметов исламского искусства: ее собирали с конца 1980-х годов в Испании, Египте, Иране, Ираке, Турции, Индии и Центральной Азии. На страничке в инстаграме сотрудники публикуют фотографии ковров, мумий, керамики, картин и других предметов, найденных или переданных в дар музею. Кроме прочего, в музее выставлены вещи из коллекции катарского шейха Сауда — бывшего министра культуры и покровителя музея. Он увлекался фотографией и собирал фотоаппараты. Все тексты постов дублируются на английском языке.