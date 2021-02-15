Вместе со студенческим акселератором Сбера SberStudent мы обратились к трем успешным предпринимателям, чтобы узнать у них о полезных гаджетах для работы, неочевидных источниках вдохновения и советах для молодых стартаперов.

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Гаджеты

Александра Герасимова Глава Fitmost

CEO и соосновательница единого абонемента на спорт, развлечения и отдых Fitmost. Сейчас в нем участвуют 1500 партнеров в 13 городах России. В компании его называют крупнейшим маркетплейсом по фитнес- и оздоровительным услугам в СНГ. В 2020 году Герасимова в топ-100 русскоязычных женщин-руководителей IT-стартапов по версии Leta Capital и шорт-лист Forbes Woman Mercury Awards.

Ноутбук MacBook Pro Мой основной рабочий инструмент. В нем все: жизнь, работа, документы, общие папки, заметки, планы на день, неделю, год. Если выбирать между телефоном и ноутбуком, то я оставила бы ноутбук. Именно он — основа моей продуктивности. Никогда не экономлю на ноутбуках и выбираю самые последние и функциональные модели: во-первых, это покупки на долгосрочную перспективу, во-вторых, инвестиция в продуктивность и качество работы. Наушники Apple AirPods Недавно прожила без них два дня и не могла найти себе место. Я совершенно отвыкла разговаривать по телефону, приложив руку, ведь могу делать это, не отвлекаясь от дел. В том же заключается и минус. В погоне за многозадачностью одновременно разговариваю по телефону и, например, отвечаю в телеграме. В результате не погружена глубоко в разговор, могу упустить тонкости и не до конца уловить суть. Важный плюс — конечно, качество звука при видеозвонках. В прошлом году все мы провели много времени в созвонах, онлайн-конференциях и других выступлениях. Я поняла, что никакие другие наушники не дают такого качества звука.

Ярослав Комков Сооснователь и CEO Winstrike

В 2015 году открыл киберспортивный раздел на сайте sports.ru, который вырос в самостоятельный проект. Спустя два года стал одним из учредителей компьютерного клуба Gamer Stadium, а в 2018-м вместе с партнерами основал холдинг Winstrike. В его составе мультигейминговая команда, сеть киберспортивных арен в России и маркетинговое агентство полного цикла. В 2019 году Winstrike провел крупнейший в регионе трансфер игрока за несколько сотен тысяч долларов и выступил сопродюсером глобального турнира BLAST Pro Series, который впервые прошел в Москве в сентябре на «ВТБ Арене».

Монитор LG Ultrawide 34WN750-B На нем умещаются даже самая большая таблица в Excel, два браузера и Telegram. Не представляю уже несколько лет, как без него можно работать. Клавиатура Logitech G915 TKL У меня есть и компьютер, и «Мак», так что ее хватает на обе системы и, благодаря беспроводным протоколам Bluetooth и Lightspeed, без проводов. Планшет iPad Pro Пользуюсь им и дома, и в поездках. На нем нет мессенджеров и социальных сетей, так что, когда прихожу домой, кладу телефон на зарядку, беру айпад: одновременно смотрю сериалы и что‑то читаю.

Кирилл Родин Сооснователь «Кухни на районе»

В 2014 году с Алексеем Колесниковым и Олегом Козыревым делали «Рокетбанк», но после покупки его банком «Открытие» продали свои доли. Вместе с ними же с 2017 года занимается «Кухней на районе». В 2020 году Родин попал в рейтинг Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет», а «Кухню на районе» купило совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group.

Ноутбук MacBook Самый главный гаджет в жизни. MacOS подходит для моей работы: удобно, легко и быстро. Тем более новая модель с процессором М1 демонстрирует невероятные показатели по энергосбережению и бесшумности. Дома еще стоит компьютер для игр, на котором также могу монтировать. Приставки Apple TV и PS4 Оба позволяют хорошо отдохнуть после работы. Смотрю все, что есть в подписочных сервисах, чаще всего под прием пищи. На PS4 играю в большие тайтлы, а на компьютере — в Warzone для разгрузки.

Ноутбук MacBook Pro Монитор LG Ultrawide 34WN750-B Тренировочные штаны Приложение Notion Клавиатура Logitech G915 TKL Наушники Apple AirPods Стакан воды Мессенджер Slack Приложение Microsoft To Do

Приложения

Александра Герасимова Глава Fitmost

Приложения Airtable и Notion Примерно год мы были в Airtable, но сейчас переходим в Notion. В целом нам нравятся оба инструмента. У них отличный функционал, который не только заменяет таск-менеджеры, но и помогает полноценно вести проекты: отслеживать статусы задач и результаты, которые они приносят. Мессенджер Slack У нас много тематических каналов, они помогают систематизировать все процессы и навести порядок. Приложение Trello У меня, наверное, уже несколько десятков личных досок, где я планирую год, месяц и недели. Все время ищу какую‑то альтернативу, но пока не нахожу. Мне нравится, что к каждой задаче можно добавить описание, заполнить ее и кастомизировать. Например, есть задача прочитать 30 нон-фикшен-книг, и со временем я могу ее дополнять. Когда в разговоре кто‑то советует интересную книгу или сама натыкаюсь на нее, сразу прикрепляю все ссылки в соответствующие карточки.

Ярослав Комков Сооснователь и CEO Winstrike

Telegram и Discord Telegram — самый удобный мессенджер, Discord — на втором месте: именно там находится наш офис в условиях удаленки. Microsoft To Do Давно пользовался замечательным приложением Wunderlist, а потом как‑то потерял его из виду. И только недавно узнал, что он превратился в классный планировщик Microsoft To Do с удобным дизайном. Подписка Envato Elements Постоянно нахожу там новые идеи и шаблоны для упорядочивания мыслей. Здорово помогает в работе.

Кирилл Родин Сооснователь «Кухни на районе»

Приложения Notion, Telegram и Google Docs Они очень просты в использовании — вот и все. Программы Zoom и пакет Adobe Всегда использовал Adobe Photoshop и Premiere Pro: от монтажа до ретуши фото.

SberStudent, первый общероссийский акселератор от Сбера для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программа для акселератора разработана по содержанию учебных материалов от Stanford Online. Обучение будет проходить онлайн. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение . Помимо основной программы, лучшие команды, выбранные Сбербанком, получат дополнительное кураторство, а также сертификат Стэнфордского Центра Профессионального Развития, который управляет Stanford Online. После обучения, такие команды смогут презентовать свои проекты российским корпорациям и инвесторам во время специально организованного демо-дня.

Отдых и антистресс

Александра Герасимова Глава Fitmost

Приложения Endel, Headspace и Meditopia В последнее время я стала тестировать разные приложения для сна. Началось все с того, что слушала подкасты с медитациями, которые мы записали для «Яндекс.Музыки». Это было во время самоизоляции, и тогда они мне помогли справиться с бессонницей, с которой столкнулась впервые в жизни. Сейчас хочу тестировать по одному новому приложению каждую неделю. Это интересно и близко к отрасли, в которой я работаю. Спорт В зависимости от состояния и моих запросов виды занятий чередуются. Если упала мотивация, выбираю заряжающие виды спорта вроде фитнес-боксинга или интервальной тренировки. Если чувствую, что устала эмоционально, то иду на йогу или медитацию. Если нужно переключить мозг — в бассейн. И бывают временные «лекарства»: например, в декабре было пару недель, когда играла по вечерам в Counter-Strike, и меня это очень разгружало . Ежедневные ритуалы В последнее время начинаю утро, как правило, без света, зажигая везде свечи, даже душ проходит в полутемноте.

Ярослав Комков Сооснователь и CEO Winstrike

Игра Counter-Strike: Global Offensive Мозг на время игры отключается от всего остального, и это здорово помогает перезагрузиться. Приложение «Баскетбол» Обожаю НБА, так что лучшее приложение — это «Баскетбол Sports.ru». Там совершенно потрясающее комьюнити, которое генерирует контент бесконечно.

Кирилл Родин Сооснователь «Кухни на районе»

LEGO Обожал собирать конструктор еще в раннем детстве, и до сих пор это остается любимым занятием, которое отвлекает от работы и рутинных дел. У меня есть полная коллекция всех героев из Overwatch. Очень нравится эта вселенная, такой боевой Disney, но от Blizzard. И еще набор по сериалу «Друзья», который мне подарили. Приложение «Практика» Это ежедневные медитации без эзотерики.

Курсы MasterClass Игра Counter-Strike: Global Offensive Книга «Переговоры с монстрами» Игоря Рызова Ролик «The Big Leap» Lacoste Приложение Endel LEGO Статьи на Business Insider Книга «Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха» Роберта Чалдини

Образование и вдохновение

Александра Герасимова Глава Fitmost

Курсы MasterClass Решила усилить свой навык по переговорам и купила подписку на MasterClass, где есть такой курс. Книга «Переключайтесь. Как меняться, когда это непросто» Дэна Хиза и Чипа Хиза Раскрываемые в ней темы — о том, как быстро и эффективно менять бизнес, — сейчас особенно актуальны. Книга «Переговоры с монстрами» Игоря Рызова Из нее мне особенно запомнилась фраза «Вы живете так, как ведете переговоры» . Нашла много полезных советов, которые помогли мне и в переговорах, и в достижении результатов. Книга «Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха» Роберта Чалдини Одна из лучших нон-фикшен-книг. Автор рассказывает, как работает мозг, какие ловушки он может нам устраивать и как из них выбраться. А также неплохо описывает психологию человека. Сайты Forbes, Business Insider и СМИ, в которых много кейсов Например, вчера читала, как человек, который раньше был бездомным и любил кроссовки, создал компанию по ресейлу Urban Necessities. В прошлом году она заработала 25 млн долларов. Такие истории меня вдохновляют и кажутся куда полезнее, чем истории неудач, ставшие такими модными. Всегда интересно посмотреть на опыт других людей, на препятствия, которые стояли перед ними, и на инструменты, которые помогли их преодолеть. Любые мероприятия Мне кажется, что в нынешней ситуации сложно выделить выставки и мероприятия. Но особенно в первые годы бизнеса я старалась попасть на все мероприятия, которые были бы полезными. Но только если там были или интересный контент, или знакомые участники, а не просто тусовка.

Ярослав Комков Сооснователь и CEO Winstrike

Сайт DTF Можно узнать все об игровой индустрии. И комментарии иногда полезнее самой статьи . Карьера звезды НБА Леброна Джеймса Каждое утро, видя результат очередной игры, получаю мощный заряд мотивации от того, как можно доминировать в самой конкурентной лиге на протяжении восемнадцати лет. Вставать каждое утро, тренироваться, отдавать всего себя и преследовать исторические цели. Киберспортивный турнир на стадионе Советую всем однажды на него попасть. Это может изменить вашу жизнь, как изменило жизни десятков моих знакомых.

Кирилл Родин Сооснователь «Кухни на районе»

Книга «Pixar. Перезагрузка. Гениальная книга по антикризисному управлению» Лоуренса Леви Прочитал ее в прошлом году. Мне нравятся все мультики Pixar и с художественной, и c технической точки зрения. После каждого выходил с мыслью: это ж сколько человеческих сил сюда было потрачено, какая кропотливая работа. Был в восторге, когда узнал, какая за этим стоит история: ребята разрабатывали технологию, а стали делать искусство . Реклама Я стабильно пересматриваю интересную рекламу разных брендов. Например, сразу вспоминаю «The Big Leap» Lacoste. Это одна из первых реклам, которые я посмотрел, когда только начал заниматься маркетингом и SMM, — реально офигел. Чарли Кауфман Вдохновение номер один для меня — кино. Люблю фильмы Чарли Кауфмана — привлекает его образ сумасшедшего, который делает кино для себя. У него больше всего нравится «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Любая деловая выставка Мне кажется, в начале карьеры важно светить лицом, поэтому имеет значение любое мероприятие, будь то конференция или выставка. Чуть позже, когда ваш бизнес уже будет на слуху, можно выбирать мероприятия, которые позволят решить конкретную задачу: привлечь деньги, схантить, просто пиар. Полезные вещи и лайфхаки

Александра Герасимова Глава Fitmost

Полезная привычка Стараюсь выделять каждому отделу компании хотя бы час в неделю. Например, час отдела маркетинга, час отдела продаж и т. д. В это время я погружаюсь в происходящее там и провожу небольшой аудит: направляю и расставляю акценты. Я не могу постоянно присутствовать во всех процессах, но такой точечный подход помогает оптимизировать процессы и корректировать фокусы компании. Неочевидный инсайт для студентов, мечтающих о своем бизнесе В последнее время мне часто задают вопрос, где брать мотивацию. Мне кажется, что она появляется, когда занимаешься своим делом. Недавно читала материал с десятью выводами фаундера стартапа Atrium: он получил 75 млн долларов инвестиций, а потом закрылся. Среди выводов был один, который очень во мне откликнулся: «Не делайте то, на что у вас нет мотивации. В худшие времена ее не будет совсем».

Ярослав Комков Сооснователь и CEO Winstrike

Офисная традиция Абсолютно безумные и креативные поздравления с днями рождения. Традиция за карантин только укрепилась, продакшен становится все мощнее. Читайте как можно больше и все подряд Информация, которую вы получаете каждый день, позволяет не зависеть от скрипта или сценария и значительно расширяет кругозор. Хорошая привычка Есть минимум углеводов. Три совета и неочевидный инсайт для студентов, мечтающих о своем бизнесе Читайте, мечтайте, спорьте. И всегда есть причина.

Кирилл Родин Сооснователь «Кухни на районе»

Офисная традиция Раздельный сбор мусора и создание внутреннего сервиса. Сколько бы мы ни переезжали, у нас есть привычка организовывать себе внутренний сервис, например, кофе по нажатию кнопки: офис-менеджер получает заказ в личку и приносит кофе к рабочему месту. Лайфхак для спора Любой ответ оппоненту важно воспринимать так, как будто он финальный. В нем должно быть отражено максимальное количество информации. Отвечайте так, чтобы потом не было стыдно повесить свой ответ в рамку на стену. И еще важно никогда не переходить на эмоции. Полезная привычка Забыть про газировки и пить больше простой воды. Советую 300 мл теплой воды с утра перед завтраком. После этого сразу просыпаешься и чувствуешь себя живым. Три совета и неочевидный инсайт для студентов, мечтающих о своем бизнесе Не бояться, разбираться в разных аспектах своего бизнеса, взращивать сотрудников. И в спортивных трениках приходить в офис намного удобнее, чем в костюмах.