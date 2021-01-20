Художник Владимир Карташов рассказывает о своих работах, которые можно увидеть на выставке «Невинные шалости» в галерее Jart.

«Enchanted»

Эта серия родилась в 2019 году, потом я работал над ней в 2020-м, но когда закончил, выставить уже было невозможно, начался локдаун. Я придумал брать популярные сюжеты полотен XVIII века и смешивать их с образами фотографий из соцсетей и вирусной рекламы. Кстати говоря, куратором выставки выступил Сергей Хачатуров, который сделал много музейных выставок, посвященных искусству XVIII века. Сюжет этой картины я нашел в одном из пабликов в «ВКонтакте», изменил какие‑то детали, одежду, украшения, добавил барочные элементы. Герои целуются через решетку, но по бокам этой решетки ничего нет, стоит им немного подвинуться, и никакого препятствия для поцелуя не будет. «A Quiet Place»

В этой работе я продолжал использовать тот же прием, но с другим сюжетом. Что касается техники, то мое классическое образование художника-живописца дает о себе знать: я старался использовать приемы старых мастеров — имприматуры, лессировки, — чтобы еще больше усилить барочный эффект. На этой картине юноша прячется в кустах. Это такой e-boy в черном пуховике, кроссовках Prada, птицы на крыльях подносят ему AirPods. Мне кстати, очень нравится их форма: она похожа на скульптуру, и я вообще использую эти наушники во многих своих работах. «Fog»

Сюжет, где человек взаимодействует с воздухом, туманом или ветром, очень популярен для картин XVIII века. Есть очень классная работа, я не вспомню с ходу автора, где всадника пытаются сбить с пути облака. На этой картине девушку целует ветер. Очевидно, что никакого харассмента тут нет, девушка вполне довольна ситуацией, все явно происходит по взаимному согласию. Внизу у воды можно заметить дрон, заключенный в клетку. И, опять же, я взял идею из вирусной рекламы: лицо, заклеенное стикерами, — это вроде и не маска, однако сильно меняет лицо и создает некую защиту. «Dame de l'‎Épine»

Здесь тоже один из классических сюжетов: девушка в парке теряет что‑то или роняет в воду. В данном случае она уронила свой телефон, причем «раскладушку». Когда я делал эту работу, Samsung выпустил новую модель телефона как раз в таком формате, и мне такая форма очень нравится. На заднем фоне виден черный прямоугольник в цветах, и у многих возникали разные ассоциации, самой популярной из которых был, конечно, «Черный квадрат». На самом деле это грифельная доска, такие раньше ставили в парках, чтобы писать на них какие‑то объявления. Я решил оставить ее пустой, потому что текст там не подходил композиционно. «Last Rave»