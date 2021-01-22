Консоль PlayStation5 стала настолько популярным гаджетом, что спустя два месяца после старта продаж ее все еще невозможно найти ни в одном магазине. Приставки раскупают как горячие пирожки. Рассказываем, как молчаливость производителей и хаос во время предзаказов сделали PS5 самым желанным устройством года.

Спустя восемь лет после релиза своей прошлой консоли Sony порадовала поклонников выходом новой — PlayStation5. Среди главных фишек нового устройства — совместимость с играми прошлого поколения, контроллер DualSense, передающий реалистичные ощущения вроде натягивания тетивы или нажатия на спусковой крючок автомата, и практически мгновенные загрузки. Впервые о консоли рассказали в статье издания Wired в 2019 году. Ведущий системный архитектор Sony Марк Черни продемонстрировал журналисту разницу между тем, как прогружается локация в игре «Человек-паук» на PS4 Pro и на прототипе PS5. «На экране Паучок стоит на площади. Черни нажимает кнопку контроллера, чтобы начать быстрое перемещение, — пишет он. — Паучок появляется в другом конце Манхэттена через 15 секунд. Тогда Черни делает все то же самое с помощью девкита (тестовой версии приставки для разработчиков. — Прим. ред.) следующего поколения. И то, что занимало около 15 секунд, теперь происходит менее чем за одну: 0,8 секунды, если быть точным».

Молчаливый маркетинг При этом разработчики не спешили показывать поклонникам и журналистам, как выглядят игры на консоли. Вместо этого на презентации еще в марте 2020-го демонстрировали таблицы и диаграммы с технологическими характеристиками. Такая сухая подача усыпила даже техножурналистов.

«Единственное, что мы действительно знаем об этой консоли, — сухие цифры: насколько быстро работают процессоры; сколько вычислительных блоков у видеокарт; насколько быстро SSD могут обрабатывать данные; сколько у них оперативной памяти; и, конечно же, подсчет терафлопсов (их используют для подсчета производительности компьютеров. — Прим. ред.), которым часто хвасталась компания, — подвел итог журналист The Verge Чейн Гартенберг. — Я — техножурналист. Как правило, мне нравится слушать о том, что для обычных людей — скучные технические подробности о компьютерном оборудовании, но даже мне в этот раз было неинтересно». Самый желанный гаджет в тиктоке Несколько месяцев спустя компания наконец показала две версии консоли: с оптическим приводом и без. PS5 быстро стала мемом. В соцсетях шутили об асимметричном вертикальном дизайне приставки и сравнивали его с внешним видом старой бытовой техники: роутерами, увлажнителями воздуха и вентиляторами. Кому‑то консоль даже напомнила героев мультфильмов. Модель сильно отличалась от того, как выглядели предыдущие поколения: раньше приставки были преимущественно однотонными и горизонтальными.

Sony объявили дату предзаказов за день до их начала, и все обернулось катастрофой. Ретейлеры открыли продажу раньше положенного срока, и из‑за повышенного спроса все консоли были проданы еще до того самого дня — 17 сентября. Сайты зависали, пользователи внезапно оказывались заблокированными по непонятной причине, те, кому удалось добавить консоль в корзину, не могли перейти к оформлению заказа или произвести транзакцию. В соцсетях началась паника. «Мне так повезло с Xbox Series X в день предзаказа. Но это было так нервно — целый день обновлять страницу, потом перейти к оплате и внезапно обнаружить, что моя корзина пуста. В итоге получил ее, — писал в твиттере один из покупателей. — Пока не хочу PS5 настолько, чтобы снова пройти через все это».

«Та же история. Я провел четыре часа на сайте Best Buy посреди ночи, только чтобы заказать PS5. К счастью, я смог сделать это в день релиза» Brayyannnnn Купил Xbox Series X, но не смог купить PS5

К моменту старта продаж 12 ноября в соцсетях придумали целую серию мемов о PS5. В ней обыгрывали желание (преимущественно парней) заполучить эксклюзивную консоль. Так, в тиктоке появился челлендж, в котором девушки обещали им PS5, если они станцуют в женской одежде под песню «Famous (I´m the One)» Mozzy и Iamsu! Парней также разыгрывали с помощью инстаграм-фильтров, которые позволяли снять видео с будто бы купленной и уже стоящей на столе PS5. Все эти события — неудачная презентация, мемы о новом дизайне, провал предзаказов — только подогревали интерес к консоли. Интерес к Xbox Series X, согласно Google Trends, держался на среднем уровне в течение всего времени после анонса, а пика достиг к моменту старта продаж. Но в случае с PS5 число запросов достигало пика после громких интернет-событий. Ожидаемый ажиотаж Спустя более чем два месяца после запуска консоль все еще невозможно найти в свободной продаже. Предзаказ сделать тоже нельзя. Компания поставила в магазины достаточно консолей, уверен глава Sony Джим Райан, и все они были бы распроданы в любом случае: и с пандемией, и без нее. «Все продано, абсолютно все, — сказал он 19 ноября, сразу после запуска. — И все будет так же продано в России, я не сомневаюсь. Большую часть года мы пытались произвести столько товара, чтобы покрыть спрос. И сейчас я также пытаюсь увеличить размеры поставок». Магазины не делятся информацией о том, когда консоли станут доступны снова. В то же время за устройствами охотятся перекупщики, использующие, как пишет Screenrant, специальные программы для покупки приставок в больших количествах. Затем их перепродают, например, на Avito или Ebay с наценкой до 30% и без гарантии. По прогнозам издания, беспроблемно купить консоль можно будет не раньше марта .