«Афиша Daily» собрала еще 12 новых слов и явлений, которые появились или вернулись в интернет в 2020 году.

Подробности по теме 14 новых слов и интернет-явлений полугодия 14 новых слов и интернет-явлений полугодия

Химбо Мужской образ в поп-культуре, который противопоставляют токсичной мужественности

Это привлекательный, милый, уважительно относящийся к другим людям, но не очень сообразительный мужчина. Яркие примеры современных химбо — Стив из «Очень странных дел», Сокка из «Аватара: Легенда об Аанге», Кронк из «Похождений императора» и Джейсон Момоа в реальной жизни. Термин появился в 1988 году в газете The Washington Post для описания персонажей, которые воспринимаются зрителями как привлекательные и бессодержательные (такое качество, как уважительное отношение, добавится к образу химбо только к концу 2010-х). Тогда примерами химбо были герой Арнольда Шварценеггера из «Красной жары» и Мел Гибсон в «Смертельном оружии». «Инфантильные неандертальцы, красавчики с сексуальной осведомленностью 11-летнего», — писали про химбо. Само же слово произошло от bimbo, итальянского сленга, который в середине XX века использовали для описания стереотипного образа глупой блондинки.

Sus Сокращение от слова suspicious (подозрительно), которое вернулось в интернет благодаря игре Among Us Игроки в Among Us пользовались множеством сокращений, чтобы не тратить лишнее время во время очередного обсуждения. Например, на англоязычных серверах говорили vent вместо ventilation, а на русскоязычных — оранж вместо оранжевый. Слово sus обычно использовали, чтобы обвинить кого‑то без доказательств. «Orange is pretty sus», — после такой фразы оранжевый игрок мог запросто вылететь. А впервые это слово появилось в английском полицейском жаргоне 1930-х. Тогда suss (с двумя буквами s) использовали, чтобы обратить внимание на важные улики.

Карен Стереотипный образ женщины, которая презирает нужды всех вокруг

Самое известное видео с женщиной, которую называют Карен, в этом году: светлокожая женщина обвинила темнокожего мужчину в нападении за то, что тот сделал замечание о собаке без поводка (что нарушало правила парка). Предупреждение: грубое обращение с животным

Обычно Карен называют обеспеченную светлокожую американку, которая скандалит с работниками сферы обслуживания, с подозрением относится к темнокожим и требует позвать менеджера. Мем появился в 2019 году, но популярность получил летом прошлого года, когда в США проходили протесты Black Lives Matter и первая волна коронавируса. Видео с женщинами, устраивающими скандалы из‑за масок или темнокожего человека, появлялись в некоторых англоязычных медиа почти каждый день. «Карен без маски попыталась пристыдить бариста в Starbucks за отказ ее обслуживать», — так выглядел один из множества заголовков. Популярный мем в итоге превратился в сексистское оскорбление.

Клаттеркор Стиль интерьера от зумеров из тиктока, которые отрицают минимализм

Интерьер в стиле клаттеркор выглядит как дом семейства Уизли из фильмов о Гарри Поттере: множество картинок в рамках, растения и горшки, разноцветные одеяла и ковры, полки с книгами и пластинками. Кажется, главная цель клаттеркора — создать ощущение приятного глазу беспорядка. Авторка i-D сравнивала клаттеркор с беспорядком в спальнях подростков, а создатель термина @mDugy уточнял, что стиль «является принятием вещей, которые мы можем назвать своими». О подобном говорили и другие адепты клаттеркора: им нравится, когда они окружены безделушками и связанными с ними воспоминаниями, а минимализм им кажется холодным и неприветливым.

Подробности по теме Kinfolk для зумеров: что такое коттеджкор? Kinfolk для зумеров: что такое коттеджкор?

Думскроллинг Чрезмерная увлеченность чтением статей о пандемии коронавируса, глобальном кризисе, а также о мрачных прогнозах на ближайшее будущее

Множество угроз в 2020 году подтолкнули некоторых людей к тому, чтобы узнать о них побольше. Во время думскроллинга они смотрят видео о карантине в Европе, изучают сводки с коронавирусной статистикой в твиттере и читают статьи о состоянии российской медицины. Все это только усиливает тревогу и заставляет думскроллить еще усерднее. Считается, что пользователи соцсетей превращаются в думскроллеров по вечерам. Чтобы как‑то оградить их от этого, авторка Quartz Карен Хо каждый вечер пишет твиты о том, что на сегодня достаточно и пора идти спать.

Подробности по теме «Как закончится пандемия»: перевод статьи The Atlantic о будущем SARS-CoV-2 «Как закончится пандемия»: перевод статьи The Atlantic о будущем SARS-CoV-2

Ковидиот Оскорбление в адрес представителя главной субкультуры 2020 года — не верящих в коронавирус Ковидиоты отказываются соблюдать коронавирусные ограничения, не считают его серьезной угрозой или даже утверждают, что вируса не существует. Более распространенными стали нейтральные аналоги — антимасочники и ковид-отрицатели.

Неоморфизм Новый тренд в дизайне приложений, который добавляет в интерфейс трехмерные элементы и легкие тени

Пример элементов неоморфизма © Emy Lascan/Dribbble

Стиль добавил «концепцию общего освещения, которое выходит за рамки одного объекта и определяет, как несколько объектов взаимодействуют в одном мире», пишет издание Input. Неоморфизм соединил элементы сквеморфизма и плоского дизайна. Первый имитировал объекты и поверхности реального мира, чтобы пользователю было проще понять, для чего нужны элементы интерфейса. В 2013 году сквеморфизм заменили iOS 7 и плоский, более минималистичный дизайн. Новый подход критикуют, в частности, за то, что он не делает интерфейсы доступнее. В неоморфизме не всегда просто понять, где находится нужная кнопка и как она работает. Пока что приложений в этом стиле почти нет, а его главный пример — обновление macOS Big Sur. Но вы можете оценить дизайн в одноименном приложении-головоломке.

Trigger Warning Предупреждение о контенте, который может напомнить о травме из прошлого Обычно его ставят в самом начале поста или видео, чтобы заранее сообщить: контент далее может задеть читателей или зрителей, у которых был травматичный опыт. В более широком смысле, можно сказать, что TW ставят для всех зрителей, которые могут быть чувствительны к шокирующему контенту. Trigger Warning или предупреждения о психологических триггерах выглядит таким образом: «TW: убийство, насилие». Ранее TW использовались в образовании. В 2016 году историк Университета Ноттингема Онни Гаст, на лекциях которого часто обсуждают насилие, писал, что перед изучением тревожных материалов делает предупреждения для студентов. В 2017-м Netflix добавил TW в эпизоды сериала «13 причин почему». В 2020-м TW пришли в русскоязычные твиттер и тикток. О пользе предупреждений спорят — некоторые исследования говорят, что TW не снижают тревоги. Но историк Гаст считает, что они дают время, чтобы подготовиться перед изучением неприятных материалов: «Я использую предупреждения, потому что они помогают студентам на мгновение остановиться и подышать. Это поможет им думать».

Ауф Абстрактное междометие со сложной судьбой

Сначала ауф использовали для восклицания, после оно превратилось в неотъемлемую часть пацанских цитат на картинках с волками, а затем трансформировалось в ироничный метамем, которым можно закончить очевидную мысль. Точное происхождение слова неизвестно, но считается, что оно появилось на Кавказе. В 2015 году сочинский сайт SCAPP писал, что на Черноморском побережье ауф — это способ «наделить любое выражение безудержной экспрессией». Кандидат филологических наук Борис Иомдин нашел более раннее упоминание — в повести Агнаси Айвазяна 1983 года. Там жители одного из районов Тбилиси выражали с помощью слова свое удивление. Два главных события в истории ауф — песни: в 2018 году рэпер Нуримский, кажется, серьезно спел «Ауф, выкатывает со дворов», а в 2020-м Sqwoz Bab уже точно иронично продолжил: «Все мои волки делают ауф». Последний трек сделал ауф мейнстримом.

Дистант Особое обозначение удаленной работы, распространенное среди учителей и родителей учащихся Кажется, что слову «удаленка» еще удалось сохранить нейтральное значение, а вот «дистант» в соцмедиа начало восприниматься негативно. Дистант (издание «Мел» считает, что ударение правильнее ставить на первый слог) не любят ни ученики, которые учатся в одной квартире со своей семьей, ни учителя, которым тяжело дался новый формат, ни родители. Последние не раз требовали отменить дистант и вернуть детей в школы.

Digital Garden Интернет-коллекции на личных сайтах, в которых люди собирают увлечения и важные мелочи

Цифровой сад Тома Клитчлоу © tomcritchlow.com