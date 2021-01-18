Прошедший Новый год был особенным: в некоторых российских городах запретили массовые мероприятия, многие решили не возвращаться домой на каникулы. «Афиша Daily» поговорила с людьми, которые предложили новый формат празднования — провести его на трансляции с любимым стримером.

Нэнси Новикова Косплеерка и стримерка, последний Новый год в онлайне — 2021-й, 79 тыс. подписчиков на твиче

На твиче я уже больше пяти лет — если считать самый первый канал, то даже больше шести. Как шутят в пабликах, «опытная стримерша». Но это был мой первый Новый год, проведенный на стриме. Я была в образе быка, символа Нового года по китайскому календарю, также изменилось оформление стрима: появились гирлянда и салюты, а игр не было. Праздновать я начала чуть заранее, еще на своей косплей-студии, и к моменту стрима подошла уже слегка навеселе, чем не горжусь, но, наверное, в Новый год можно.

Долго пыталась вспомнить какие‑нибудь новогодние традиции, которые можно повторить в одиночестве. Так что во время боя курантов я написала желание на бумажке, сожгла ее, бросила в бокал шампанского и выпила.

Почему решили отпраздновать на стриме? Для меня это семейный праздник, который обычно я встречала с родными и близкими. В этот раз так совпало, что в Новый год я впервые оказалась без молодого человека, моя сестра впервые захотела отпраздновать с друзьями, и я решила провести праздник на твиче. Поскольку я стримлю давно, часть зрителей стали для меня хорошими знакомыми, многие выросли, пока меня смотрели . С ними сложилась неплохая компания. Почему люди были с вами на стриме в Новый год? В современном мире достаточно много одиноких людей, которым не с кем отпраздновать, есть и те, для кого Новый год — это не такой уж и праздник: просто очередной день, только салюты за окном. В этом году из‑за пандемии многие предпочли остаться в одиночестве. Но все-таки когда чувствуешь энергетику Нового года, хочется хоть как‑то приобщиться к празднеству, и стримы — далеко не худший вариант. Есть ли в вашей семьей новогодние традиции? Мне нравится празднование моих родителей, хоть в этом году я и не составила им компанию, а приехала на следующий день. Они уезжают в свой коттедж, украшают, приглашают друзей и детей, все заранее готовят подарки и запаковывают их. Готовится много несложных блюд, шашлыки, стейки, с самого утра включаются новогодние фильмы. Отец с другом одеваются в Деда Мороза и Снегурочку: из огромного мешка они достают подарки, а тот, кому их вручают, должен что‑нибудь сделать, например, спеть, прочитать стихотворение, отжаться, сесть на шпагат, станцевать. Далее — сауна, если есть снег, то можно попрыгать в него. Заканчивается все обсуждением прошедшего года, во время которого делаются какие‑то выводы. Первого числа они едут на горнолыжный склон в 20 минутах [от коттеджа] и на почти пустых трассах катаются и попивают глинтвейн.

Aisumaisu Стримерка, последний Новый год в онлайне — 2021-й, 72 тыс. подписчиков на твиче

С момента как начала стримить в 2016 году, каждый Новый год был на трансляции. В этот раз мы смотрели «Один дома». Мысль отмечать так пришла из‑за разницы в часовых поясах: у меня плюс три часа от Москвы, а большая часть аудитории из России или около того, поэтому есть возможность отметить сначала с семьей, а потом спокойно запустить стрим и встретить со зрителями. Наверное, традицией стал сам факт того, что я стримлю каждый Новый год. Но я не придерживаюсь правил. Моя главная цель — отпустить негатив в старом году и набраться положительной энергии, которую мне могут дать зрители, а потом поделиться ею. Мне нравится просто разговаривать с ребятами и вспоминать, что было в этом году: в такое время люди больше открыты к душевным разговорам. Похожи ли новогодние стримы и «Голубой огонек»? За праздничным столом с семьей мы фоном включали какие‑то передачи, но основной фокус был на общении друг с другом. Общее у стримов и таких передач определенно есть. Взять даже то, что организовал Бустер у себя на канале (речь идет о костюмированном шоу с конкурсами «Новогодний Бустер», на которое позвали другие стримеров. — Прим. ред.). Это было очень похоже на «Уральских пельменей» — та же атмосфера.

Olsior Ведущий в студии Maincast, последний Новый год в онлайне — 2021-й, 86 тыс. подписчиков на твиче

Я на твиче с того времени, когда он еще был Justin.tv (название сайта до 2014 года. — Прим. ред.). Но чаще стал стримить последние пару лет, регулярно — в 2020-м. Идея провести Новый год на стриме пришла в середине декабря, когда мы [со стримеркой и женой Кристиной] не особо знали, чем заняться в праздник: не придумали, как отмечать с друзьями, и решили, что можем отметить со зрителями. В итоге родители тоже смотрели большую часть стрима — и многие друзья провели праздник похожим образом.

На стриме ты так или иначе работаешь, напрягаешься, поэтому пока не готов утверждать, что мы так будем делать каждый Новый год.



У нас была шоу-программа с рубриками, которые в этом году были популярны на нашем канале, плюс всякие новогодние подарочки для зрителей: гадания на печеньках и киндерах, караоке на заказ; готовили оливьешку и рассказывали, как праздновать Новый год по-вегетариански. От обычного стрима это отличалось достаточно сильно: было много поздравлений от нас и зрителей, было трогательно от того, сколько людей решили провести Новый год с нами и как наше комьюнити само поздравляло друг друга. Как вы относитесь к традиционному празднованию? Для меня идеальный просмотр на Новый год — это «Один дома» (но в последние годы надоел). Детство же скорее ассоциируется со «Старыми песнями о главном», чем с «Голубыми огоньками». Традиционное празднование себя изжило на 100%. Такое возможно только в каком‑то небольшом семейном кругу, если для вас это повод собраться и пообщаться, а не обжираться и бухать.

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Тиджой Стример, последний Новый год в онлайне — 2020-й, 77 тыс. подписчиков на твиче Каждый Новый год на стриме разный, поэтому и традиции не сформировались. Прошлую новогоднюю трансляцию я провел со своим товарищем-стримером, и это было крайне забавно — за каждую смерть в игре мы должны были выпивать. Еще раньше я нашел несколько халтурных версий одной популярной игры, и зрителям понравилась такая внезапная подмена. В этот раз планировал посмотреть мое любимое аниме «Tengen Toppa Gurren Lagann», но на праздник приедет брат, так что, скорее всего, 2021 год отмечать буду в кругу семьи.

Честно говоря, до этого интервью я не осознавал, что за четыре года стримов все четыре раза в Новый год у меня были прямые эфиры.



Что происходит на новогоднем стриме? Обычно на таких стримах собирается немало людей. Вместо приветствий все поздравляют друг друга, закидывают донаты с теплыми пожеланиями и периодически отходят выпить да закусить салатами. Помню, в одну из новогодних трансляций у меня было гадкое настроение, но позитивный настрой чата тут же дал мне подзатыльник, и все встало на свои места. «Под градусом» люди в основном менее скованы, поэтому от общения с чатом получаешь еще больше положительных эмоций. Есть, конечно, и залетные позеры , которые имитируют опьянение, но в основном это подростки, которые хотят казаться круче. Это даже забавно. Как вы относитесь к традиционному празднованию? Не считаю, что традиционное празднование себя изжило. Новый год — это все-таки семейный праздник и хороший повод провести время в кругу близких. В предновогодней суете есть свой шарм: приятно повспоминать какие‑то истории и в очередной раз послушать пожелания из телевизора, в искренность которых никто не верит. Все это погружает в беззаботное детство и ненадолго вырывает из серых будней.

Мила Алиева Комментаторка Dota 2 в RuHub Studio, последний Новый год в онлайне — 2021-й, 19 тыс. подписчиков на твиче

На самом деле Новый год на стриме был просто стечением обстоятельств: многие друзья, а также родители живут в других городах и странах, в эру «короны» ехать куда‑то проблематично, и я решила поэкспериментировать. Можно сказать, эксперимент удался — стрим получился веселым и неординарным. В целом ничем особым он не отличался. Разве что я накрасилась (обычно так не делаю) и включила гирлянды. Ребята заказывали новогодние песни, мы смотрели лучшие и очень старые выпуски КВН, немного ностальгировали. Ну и, конечно, я включила «Гарри Поттера» — это наша традиция, а у многих серия фильмов ассоциируется именно с Новым годом.

Это был первый Новый год на твиче, поэтому традиции появиться не успели, но кто знает, что будет в 2021 году. Например, в этот раз вместо президента речь говорила я. Было весело — если в следующем году решусь на новогодний стрим, тоже так сделаю.



Почему люди были с вами на стриме в Новый год? Если честно, я не спрашивала, почему люди решили провести Новый год на моем стриме. Как мне кажется, это не совсем правильно. Обычно праздник хочется провести с кем‑то, но если у зрителей по каким‑то причинам не вышло (а в прошлом году причин было много), мне не хотелось напоминать им об этом. Моей задачей было сделать так, чтобы они встретили его весело и им было не до грустных мыслей. Было несколько забавных моментов, например, подписчик заказал поздравление другу, и я прямо на стриме ему звонила и поздравляла с Новым годом. И он, и друг были очень довольны. В другой момент мне позвонила мама, и я показывала ей чатик твича, где зрители поздравляли ее с Новым годом. Это было по-доброму, я бы даже сказала, по-семейному. Похожи ли новогодние стримы и «Голубой огонек»? У меня праздник ассоциируется с фильмами «Один дома», «Реальная любовь», «Гарри Поттер», «Гринч — похититель Рождества» и «Плохой Санта». Но я уже давно не отмечаю Новый год с телевизором, даже не знаю, что там сейчас идет. В детстве, конечно, я смотрела «Голубой огонек». Честно говоря, думаю, ничего общего у него и моего стрима нет. У меня есть примерные планы на стрим, но я их легко меняю в зависимости от желаний зрителей и постоянно провожу голосования о том, что будем дальше делать. «Голубой огонек» — это сценарий, в котором зрители остаются зрителями, а на моем стриме они участники процесса .

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Uncle Bjorn Стример, последний Новый год в онлайне — 2020-й, 118 тыс. подписчиков на твиче

В этом году Uncle Bjorn не стримил в Новый год, поэтому на скриншоте случайный момент из январской трансляции

Как я начал стримить, так и встречаю Новый год на трансляции. Так вышло, что я живу в городе с разницей во времени плюс два часа от Москвы, поэтому получается встретить праздник сначала с семьей, а потом добраться до дома и запустить поток. Семья же все понимает и относится положительно, а друзья у меня поголовно стримеры или одобряющие это зрители. Проходят такие стримы, как обычно: игры, нередко тематические. К примеру, я много играю в World of Warcraft: благодаря ивентам в ней мы можем встретиться со зрителями у какой‑нибудь елочки и пострадать ерундой.

Сам не практиковал, но знаю, что многие стримеры любят играть в старые игры по «Гарри Поттеру», который у зрителей из СНГ ассоциируется с праздниками.

Новогодние стримы популярнее обычных? Не могу сказать, что людей на новогодних стримах больше или меньше. В плане статистики просмотров — это обычный стрим, но в чате появляется много и старых, давно не заходивших людей. Некоторые ребята сидят вместе со мной целый стрим, поздравляют заходящих на поток людей и просто отдыхают. Также знаю, что некоторые хлопочут по дому, общаются с домашними и иногда заглядывают в планшет, из которого я что‑то бубню. Есть ли у вас свои традиции для Нового года в онлайне? Не думаю, что подведение итогов за год на стриме можно назвать традицией. Это логичная штука, которую практикуют все. Думаю, традицией можно назвать сам факт встречи московского Нового года на стриме. Но и традиционное празднование себя не изжило. Глубоко убежден, что Новый год — семейный праздник. Тем не менее рад, что могу разделить его с людьми, которые не хотят или не могут провести его с семьей или друзьями.

Jam Комментатор Dota 2 в RuHub Studio, последний Новый год в онлайне — 2021-й, 108 тыс. подписчиков на твиче