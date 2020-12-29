Дарить на Новый год игрушки — замечательная традиция, отходить от которой мы не видим смысла. В нашем списке 14 игрушек, игр и игровых систем, которые вдохнут новогоднее настроение в кого угодно.
Простой виниловый проигрыватель, который сам подведет иглу к пластинке, сам снимет с нее, да еще и сможет транслировать звук на домашнюю блютус-колонку.
Превращает квартиру в гоночную трассу. Понадобятся: консоль Nintendo Switch и много свободного места, чтобы расставить специальные ворота-чекпойнты.
Главный люксовый гаджет этого года — красивые наушники Apple с колесиком, как у часов Apple Watch.
Подарок в последнюю минуту. Даже если не знаете вкусы одариваемого, все равно не промахнетесь: у Funko море разных персонажей из кино, книг, комиксов, игр.
Популярные в 80-х игры «Ну, погоди!» и «Тайны океана» были неофициальной копией японской Nintendo. Возможно, вы ее и не видели, но теперь можете купить.
Футуристическая селфи-палка снимает сферические фотографии. Поднадобится, чтобы снять очень большую компанию или головокружительное видео.
Архитектурные наборы можно собирать в любом возрасте. Представьте: снегопад за окном, отключенные мессенджеры, какао и самый большой набор LEGO.
Коллаборация LEGO и IKEA — и коробка для хранения мелочей, и игрушка. К коробке докупают конструктор и создают дома, замки или фантастических монстров.
Самая громкая игра года. Ее делали восемь лет, она превратилась в мем и все еще была сырой после релиза. Тем не менее это одна из самых интересных игр года.
Соединяется с приложением, которое решает все проблемы с головоломкой, а также научит собирать оптимальным образом и предложит интеллектуальные игры.
15 фильмов Альфреда Хичкока, а вместе с ними — куча дополнительных материалов, интервью и документальных фильмов.
Прекрасно понимаем: ни PS5, ни Xbox Series X в праздничные дни не достать, но не включить их в подарочный гид не могли.
Если не любите мудреные настолки. Правила простые: открыть замки и выбраться из дома зомби. Но ключи к ним нужно забрать из пластмассовой руки мертвеца.
Очень дорогой, но компактный и быстрый дрон. Снимает в 4K и в тихую погоду держится в воздухе почти 30 минут.