«Афиша Daily» попросила петербургского художника Никиту Зимова, которого вы могли знать по обложкам SP4K, Фараона и Boulevard Depo (или по картинам со всеми оттенками розового), составить короткий список главных вещей в своей жизни.
Любимый гаджет
Наверное, звуковая карта Scarlett Focusrite, к которой я подключаю все свои музыкальные инструменты и записываю, получая огромное удовольствие. У меня есть три гитары, небольшая коллекция губных гармошек и электрофортепиано. Мы много работаем с ребятами из Dopeclvbworld — Бейсиком (музыкант Basic Boy. — Прим. ред.) и i61. Периодически я сочиняю что‑нибудь для них под разными секретными псевдонимами. Конечно, мне нравится немного другая музыка: для себя я люблю создавать комплексные истории, думая о модальном джазе или латинской музыке и новой волне.
Главная вещь в доме
Принтер HP LaserJet Pro M1212nf MFP и состаривающий изображения сканер. Без них мои работы выглядели бы слишком современно. Но я держу это в большом секрете…
Картины с поцелуями
Принтер HP LaserJet Pro M1212nf MFP
Цикл фильмов «Палитры»
Картины Анри Матисса
Приложение FaceApp
Приложение Nike Run Club
Звуковая карта Scarlett Focusrite
Книга «Тайная жизнь цвета» Кассии Сен-Клер
Вязальный крючок
Любимый рабочий инструмент
Сейчас, наверное, вязальный крючок. В последнее время я вяжу слишком много зимних шапок и получаю огромное удовольствие, когда ношу их. Это одно из тех дел, которыми можно заниматься, когда больше ничего не хочется. Но, судя по тому, что за полтора месяца я связал около 20 шапок, вероятно, стоит переосмыслить свою жизнь. Ко всему прочему, у нас дома есть еще и швейная машинка — в скором времени я планирую занять и ее.
Важное приложение для работы
Я периодически пользуюсь функцией «Морфинг» в FaceApp для получения несуществующих лиц. С тех пор как я начал всерьез увлекаться нейросетями, это приложение помогает довольно быстро понять, какие типы внешности точно не будут «играть» вместе. Мне понравилась идея генерации окружающего мира, портретов и объектов, когда вместо фотографии интерьера или лица можно взять за основу сюжет, созданный автоматически. Конечно, для нормальных художников изображать по памяти или руководствуясь воображением — обычное дело, но, к сожалению, не для меня.
Лучшее приложение для жизни и отдыха
«Сканворды» — для ума, Nike Run Club — для тела. «Сканворды» — это хороший способ побороть бессонницу или убить время в дороге, в общем-то, как и онлайн-шахматы. В «Найке» я занимаюсь только бегом — это моя стихия и спасение от вредных привычек уже около полугода. Мне кажется, хорошие результаты в беге — единственное, что впервые в жизни повысило мою самооценку.
Вещь, с которой связана ностальгия
Наша первая совместная работа с i61 из большой серии картин, которую мы начали еще четыре года назад и продолжаем до сих пор. Она напоминает о беззаботной молодости, безделье и юношеском легкомыслии.
«Метаморфоза № 3» Никиты Зимова и i61
«Метаморфоза № 1» Никиты Зимова и i61
«Метаморфоза № 7» Никиты Зимова и i61
Лучшие книги об искусстве
Я никогда не учился анатомии по книгам, но всегда изучал колористику. В детстве, например, по домашним советским журналам и учебникам по живописи. Думаю, что у каждого начинающего художника точно должен быть экземпляр «Искусства цвета» Йоханнеса Иттена — отличная база для самоучек: ничего лишнего, только самое важное.
А в «Тайной жизни цвета» Кассия Сен-Клер описывает природу и происхождение цветов, но это больше художественный текст с исторической справкой, который мне безумно нравится. Из этой книги можно узнать множество новых для себя оттенков и научиться разбираться в базовых цветах.
Отличный способ искать идеи
Временами я обращаюсь к инструментам Google Arts & Culture, точнее, к Art Palette. Если не углубляться, это большая коллекция картин и объектов искусства, сгруппированная по цветам и оттенкам. Она помогает мне решать вопросы сочетаемости, с которыми довольно сложно разобраться, если не видишь конечного результата. Плюс ко всему туда можно загружать собственные изображения, чтобы сойти с ума от количества точно таких же цветовых решений, но сделанных до тебя и другими художниками.
Главный фильм для вдохновения
На ютьюбе есть мой любимый исторический цикл фильмов «Палитры», в котором на основе одной работы мастера прошлого подробно описывают все колористические составные картины. В свое время фильм из этого цикла об Эдуарде Мане мне очень помог научиться грамотно подражать художнику.
Своя любимая картина
Скорее всего, все сюжеты с поцелуями. На протяжении пяти лет каждый год, примерно в одно и то же время, я праздную выход самой первой работы с поцелуем, изображая эту картину в новых вариациях.
«Kiss» (2020)
«Kiss» (2018)
«Kiss» (2017)
«Kiss» (2015)
Любимые классические художники
Феликс Валлотон и Анри Матисс — в разное время я серьезно им подражал.
Молодые авторы, на которых стоит обратить внимание
Одного очень сложно выделить. В основном это мои друзья или знакомые: например, Азат gsm_garden — 3D-король и мастер графики, часто работает с Федей i61, которого большинство воспринимает в основном как музыканта, хотя его 3D-постановки и пестрые сюжеты — отдельная жизнь. Из ребят, которые работают с красками: Женя Милюкос, Алиса Vizhu Figu и Мария Войнич.
Главное стыдное удовольствие
Читаю очень много эротической литературы и смотрю слишком много эротических изображений, хотя это, наверное, больше для вдохновения…