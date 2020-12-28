«Афиша Daily» попросила петербургского художника Никиту Зимова, которого вы могли знать по обложкам SP4K, Фараона и Boulevard Depo (или по картинам со всеми оттенками розового), составить короткий список главных вещей в своей жизни.

Любимый гаджет Наверное, звуковая карта Scarlett Focusrite, к которой я подключаю все свои музыкальные инструменты и записываю, получая огромное удовольствие. У меня есть три гитары, небольшая коллекция губных гармошек и электрофортепиано. Мы много работаем с ребятами из Dopeclvbworld — Бейсиком (музыкант Basic Boy. — Прим. ред.) и i61. Периодически я сочиняю что‑нибудь для них под разными секретными псевдонимами. Конечно, мне нравится немного другая музыка: для себя я люблю создавать комплексные истории, думая о модальном джазе или латинской музыке и новой волне. Главная вещь в доме Принтер HP LaserJet Pro M1212nf MFP и состаривающий изображения сканер. Без них мои работы выглядели бы слишком современно. Но я держу это в большом секрете…

Картины с поцелуями Принтер HP LaserJet Pro M1212nf MFP Цикл фильмов «Палитры» Картины Анри Матисса Приложение FaceApp Приложение Nike Run Club Звуковая карта Scarlett Focusrite Книга «Тайная жизнь цвета» Кассии Сен-Клер Вязальный крючок

Любимый рабочий инструмент Сейчас, наверное, вязальный крючок. В последнее время я вяжу слишком много зимних шапок и получаю огромное удовольствие, когда ношу их. Это одно из тех дел, которыми можно заниматься, когда больше ничего не хочется. Но, судя по тому, что за полтора месяца я связал около 20 шапок, вероятно, стоит переосмыслить свою жизнь. Ко всему прочему, у нас дома есть еще и швейная машинка — в скором времени я планирую занять и ее. Важное приложение для работы Я периодически пользуюсь функцией «Морфинг» в FaceApp для получения несуществующих лиц. С тех пор как я начал всерьез увлекаться нейросетями, это приложение помогает довольно быстро понять, какие типы внешности точно не будут «играть» вместе. Мне понравилась идея генерации окружающего мира, портретов и объектов, когда вместо фотографии интерьера или лица можно взять за основу сюжет, созданный автоматически. Конечно, для нормальных художников изображать по памяти или руководствуясь воображением — обычное дело, но, к сожалению, не для меня. Лучшее приложение для жизни и отдыха «Сканворды» — для ума, Nike Run Club — для тела. «Сканворды» — это хороший способ побороть бессонницу или убить время в дороге, в общем-то, как и онлайн-шахматы. В «Найке» я занимаюсь только бегом — это моя стихия и спасение от вредных привычек уже около полугода. Мне кажется, хорошие результаты в беге — единственное, что впервые в жизни повысило мою самооценку. Вещь, с которой связана ностальгия Наша первая совместная работа с i61 из большой серии картин, которую мы начали еще четыре года назад и продолжаем до сих пор. Она напоминает о беззаботной молодости, безделье и юношеском легкомыслии.

«Метаморфоза № 3» Никиты Зимова и i61 1 из 3 «Метаморфоза № 1» Никиты Зимова и i61 2 из 3 «Метаморфоза № 7» Никиты Зимова и i61 3 из 3

Лучшие книги об искусстве Я никогда не учился анатомии по книгам, но всегда изучал колористику. В детстве, например, по домашним советским журналам и учебникам по живописи. Думаю, что у каждого начинающего художника точно должен быть экземпляр «Искусства цвета» Йоханнеса Иттена — отличная база для самоучек: ничего лишнего, только самое важное. А в «Тайной жизни цвета» Кассия Сен-Клер описывает природу и происхождение цветов, но это больше художественный текст с исторической справкой, который мне безумно нравится. Из этой книги можно узнать множество новых для себя оттенков и научиться разбираться в базовых цветах. Отличный способ искать идеи Временами я обращаюсь к инструментам Google Arts & Culture, точнее, к Art Palette. Если не углубляться, это большая коллекция картин и объектов искусства, сгруппированная по цветам и оттенкам. Она помогает мне решать вопросы сочетаемости, с которыми довольно сложно разобраться, если не видишь конечного результата. Плюс ко всему туда можно загружать собственные изображения, чтобы сойти с ума от количества точно таких же цветовых решений, но сделанных до тебя и другими художниками. Главный фильм для вдохновения На ютьюбе есть мой любимый исторический цикл фильмов «Палитры», в котором на основе одной работы мастера прошлого подробно описывают все колористические составные картины. В свое время фильм из этого цикла об Эдуарде Мане мне очень помог научиться грамотно подражать художнику. Своя любимая картина Скорее всего, все сюжеты с поцелуями. На протяжении пяти лет каждый год, примерно в одно и то же время, я праздную выход самой первой работы с поцелуем, изображая эту картину в новых вариациях.

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