Американские соцсети захватила конспирологическая теория QAnon, теперь она расползается по всему миру. Ее последователи уверены — они знают, кто управляет миром и при чем тут мировая сеть торговли детьми. Рассказываем, как анонимная теория о сатанистах из Белого дома приобрела сотни тысяч сторонников.

28 октября 2017 года некто, назвавшийся Q и выдающий себя за инсайдера с высшим уровнем доступа к государственной тайне США (Q clearance), начал публиковать загадочные сообщения на анонимном форуме 4chan. Название его треда — «Затишье перед бурей» — отсылало к фразе, которую президент Дональд Трамп произнес в том же месяце на званом ужине с военными советниками. Тогда никто так и не смог понять, что Трамп имел в виду. Газете The New York Times даже пришлось разобрать все догадки на этот счет: намек на новые столкновения с Северной Кореей, Ираном или Китаем.

В чем суть теории QAnon В сообщениях Q говорилось, что ему поручили тайно и по крупицам публиковать на 4chan информацию о плане президента США свергнуть глубинное государство — группу высокопоставленных людей, которая управляет страной, несмотря на выбранное народом правительство. Барак Обама и Хиллари Клинтон вместе с другими политиками и знаменитостями, например Опрой Уинфри, Томом Хэнксом и Эллен ДеДженерес, якобы являются частью тайного правительства и входят в группу педофилов, которые поклоняются сатане и управляют глобальной системой торговли детьми. Некоторые считают, что они также убивают и едят своих жертв, чтобы продлить себе жизнь благодаря свойствам их крови. Трамп противостоит этой организации, уверены сторонники QAnon, и только притворяется, что симпатизирует России. А на самом деле с ней связаны Клинтон и Обама, и именно они находились под расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

В США и раньше появлялись похожие теории. Еще в 2016 году широкое распространение получила мистификация «Пиццагейт». Тогда конспирологи сочли подозрительной опубликованную WikiLeaks переписку штаба Хиллари Клинтон с владельцем вашингтонской пиццерии Comet Ping Pong, в которой обсуждался сбор средств на кампанию. Они решили, что словосочетание cheese pizza («пицца с сыром») — это зашифрованная фраза child pornography («детская порнография»). Большинство предсказаний Q не сбылись. Например, описанный им «Шторм» 3 ноября 2017 года (тот самый, о затишье перед которым говорил Трамп) так и не произошел: в этот день в политике США не случилось ничего значимого. Но даже несмотря на это, многие поверили Q из‑за нескольких совпадений: он якобы предугадал, что Трамп твитнет слово small в день малого бизнеса, и опубликовал размытую фотографию островов во время поездки президента в Азию. На реддите решили, что аноним находится в самолете вместе с Трампом.

Кто такой Q и как выглядят его «предсказания» Установить личность Q до сих пор не удалось. Некоторые считают, что это просто интернет-тролль, другие верят, что за никнеймом скрывается группа из нескольких людей или даже сам Дональд Трамп . Q постоянно меняет платформы, что только усложняет поиск. Сначала его сообщения появлялись на 4chan, потом — на 8chan. А когда сайт закрыли после стрельбы в Эль-Пасо, он переехал на 8kun. За все время аноним оставил несколько тысяч записей, большинство из которых зашифрованы. Так выглядит одно из них, опубликованное в сентябре 2018 года.

PANIC IN DC

[LL] talking = TRUTH reveal TARMAC [BC]?

[LL] talking = TRUTH reveal COMEY HRC EMAIL CASE?

[LL] talking = TRUTH reveal HUSSEIN instructions re: HRC EMAIL CASE?

[LL] talking = TRUTH reveal BRENNAN NO NAME COORD TO FRAME POTUS?..………….FISA = START

FISA BRINGS DOWN THE HOUSE.WHEN DO BIRDS SING?

Q



В этом тексте закодированы имена Лоретты Линч, бывшего генерального прокурора США (LL), Билла Клинтона (BC), Хиллари Клинтон (HRC), Барака Обамы (HUSSEIN), должность Дональда Трампа (POTUS), а также упоминаются бывший глава ЦРУ Джон Бернар и Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Многие последователи Q загружают специальные приложения, которые собирают все его посты в одном месте и иногда дают ключ к их расшифровке. Одно из них вошло в топ-10 платных приложений в App Store, пишет NYT, но было удалено за нарушение правил. Новые посты Q также обсуждают в многочисленных группах в фейсбуке, чатах в дискорде и твиттере. Некоторые из радикальных последователей начали планировать преступления. Так, в декабре 2018 года американец собирался взорвать рождественскую скульптуру, которую счел сатанинской. А в 2020-м вдохновленная QAnon женщина из Колорадо планировала выкрасть ребенка, прав на которого ее лишили.

Подробности по теме Как связаны массовые расстрелы в США и анонимные форумы в интернете Как связаны массовые расстрелы в США и анонимные форумы в интернете

Почему люди вообще в это верят Завязанная на политике конспирология не могла остаться незамеченной в преддверии президентских выборов в США. Оказалось, что именно сторонники Трампа склонны ей доверять. Согласно опросам, в QAnon верят более 56% республиканцев. Среди демократов только 4% считают, что она может быть отчасти правдивой. В 2020 году число сторонников теории продолжило расти. «Мы прожили девять месяцев пандемии, — рассказал изданию Vox Бен Рэдфорд, психолог и исследователь конспирологии и мистификаций. — Некоторые люди потеряли работу. Было много неопределенности, и они направили ее в конспирологические теории». По его словам, у конспирологов сложилась мощная система самоубеждения, и появляется впечатление, что они наконец-то познали мир с новой стороны.

«Они думают, что начали рассуждать критически, хотя на самом деле сделали противоположное». Сандер ван дер Линден Социальный психолог (в интервью Vox)

«Конспирология предоставляет людям новую точку доступа, — говорит Рэдфорд. — Они думают, что им вручили ключ, так? И они говорят: «Если вы примете красную или синюю таблетку, то узнаете и поймете, что происходит». Люди, которые увлеклись этим, склонны верить, что видят паттерны, коды, символы, недоступные другим. Такую особенность называют апофенией, и она еще больше убеждает их в истинности теории». QAnon поддерживает даже президент Дональд Трамп, которому она помогала привлекать новых сторонников и улучшать имидж. Его подписчики уже привыкли узнавать об «альтернативных фактах». Еще в 2007 году он заявлял, что вакцинация приводит к развитию аутизма. Затем распространял конспирологию о том, что Обама родился за пределами США. Он открыто поддерживает QAnon и делает ретвиты сторонников теории. В августе 2020 года Трамп назвал их патриотами. Он добавил, что не очень хорошо разбирается в вопросе, но, кажется, последователям QAnon такой президент нравится.

Трамп признается, что благодарен поддержке сторонников QAnon.

Подробности по теме Как на самом деле работают пропаганда и теории заговора: от масонов до Госдепа Как на самом деле работают пропаганда и теории заговора: от масонов до Госдепа

Как QAnon нашла новых поклонников Из‑за разборов на реддите, ютьюбе и в твиттере теория вышла за пределы 4chan. Ролики о QAnon собирали сотни тысяч просмотров, в фейсбуке появились тысячи групп с миллионами подписчиков, посвященных теории Q. Локальные движения возникли и в других странах мира. В российском телеграм-канале о QAnon состоят более 20 тыс. пользователей. А в Германии теории придерживаются около 200 тыс. человек, которые, кроме прочего, выступают за смягчение антикоронавирусных ограничений. Чтобы узнавать своих, они изображают букву Q на плакатах и одежде, а также используют теги #SavetheChildren и #WWG1WGA («Where we go one, we go all», то есть «Куда идем по одному, туда идем вместе»). Распространению конспирологических идей способствуют алгоритмы соцсетей. Уже после нескольких просмотренных видео или постов система предлагает пользователю узнать больше о теме и погружает его в информационный пузырь. Чтобы оздоровить свои площадки, соцсети начали борьбу с конспирологией. Например, твиттер перестал рекомендовать контент, связанный с QAnon, а ютьюб удалил десятки тысяч видео.

Вклад в распространение внесли и блогеры, специализирующиеся на контенте об альтернативной истории и оккультных практиках. Для них QAnon стал способом привлечь новую аудиторию и заработать. Например, христианский писатель Дэйв Хайс рассказал, что бог объяснил ему теорию QAnon в вещем сне и уже выпустил две книги на эту тему. В итоге разрозненные поклонники разных конспирологических теорий — об убийстве президента Джона Ф.Кеннеди, существовании НЛО, теракте 11 сентября, заговоре о 5G, «Пиццагейте» — оказались объединены QAnon. Поскольку теория связана с политикой, QAnon стали активнее обсуждать на фоне президентских выборов в США. И как поклонникам конспирологии не поверить даже в самые невероятные вещи, если их транслирует действующий президент, который уже приучил свою аудиторию к громким и бездоказательным заявлениям. И Трамп такой не один: осенью в Конгресс США избиралась Марджори Тейлор Грин, сенаторка от Джорджии, которая верит в QAnon.