Железные елки, оптимистичные шары и чашки в виде Везувия: рассказываем, чем порадовать на Новый год любителя искусства.

В 2018 году проект НАТИ (Новый архив тиражного искусства) предложил известным художникам выпустить ограниченным тиражом работы в любой выбранной самими авторами технике. Ирина Корина создала свою серию при помощи шелкографии. Работа с жизнеутверждающей надписью «Все сбудется» придется в Новом году как нельзя кстати.

Картины Вероники Ивашкевич

Молодая художница из Санкт-Петербурга обращается к повседневности и находит вдохновение в самых обыденных вещах. Намеренный уход от концептуальности придает ее работам легкость, хотя, помимо колористики, Веронику, по ее словам, интересует «красота помех и случайностей, возникающих в процессе сопротивления материала».

Шар Андрея Логвина

В новой коллекции арт-магазина Елены Крыловой Cubed — стеклянные шары от художника и дизайнера Андрея Логвина, который в свое время придумал знаменитый плакат с икрой «Жизнь удалась». На этот раз Логвин устремляет свой ироничный взгляд в будущее, где все «будет более лучше».

Подарочный набор от «Объединения»

Платформа «Объединение» совместно с концепт-стором «Палаты» выпустила серию подарочных наборов, в которые входят объекты, выполненные молодыми художницами (Катя Любавская, Маша Егорова и Олеся Лавриненко), и предметы интерьера. Можно выбрать из двух вариантов: с двумя или тремя предметами в наборе.

Игрушки Ивана Чемакина

На новой платформе Yaba, созданной участниками арт-объединения «Север-7», можно приобрести работы Ивана Чемакина. Художник исследует феномен «современной дикости», создавая свои объекты из дерева и других материалов на манер старинных игрушек.

Керамика Веры Мартынов

Объекты из фарфора художница Вера Мартынов совместно с Императорским фарфоровым заводом изготовила для своего проекта «Песнь песней» в галерее Myth — там же их можно и купить. В перевернутом виде изящные чашки выглядят как вулкан Везувий, которому на выставке отведена важная роль.

«Баухаус» Фрэнка Уитфорда

Книга Фрэнка Уитфорда, посвященная школе архитектуры и дизайна «Баухаус», на английском языке впервые вышла в 1984 году и с тех пор по-прежнему остается одним из лучших обзоров истории и достижений легендарной школы.

Офорты Елагиной и Макаревича

Офорт классиков московского концептуализма по привлекательной цене украсит не только интерьер, но и любую коллекцию. Идея создания серии «Жизнь на снегу» появилась у Игоря Макаревича и Елены Елагиной благодаря найденной брошюре 1941 года с одноименным названием.