Редакторы «Афиши Daily» рассказывают, какие хорошие книги они читали в ушедшем году.

Николай Овчинников

Редактор раздела «Музыка»

«Новая критика»

Сборник под редакцией Александра Горбачева — манифест не новой критики, конечно же, но возвращения нормальной музыкальной журналистики в ее классическом образе. Этого давно не хватало: въедливых разборов, подробных описаний, бесконечного неймдроппинга, обращения к гениям прошлого. С половиной текстов хочется жарко спорить — и это тоже важный показатель: музыкальная критика в последние годы редко задевала за живое. Вот, к счастью, получилось.

Издательство «Институт музыкальных инициатив»

«Все свободны» Михаила Зыгаря

Михаил Зыгарь финализирует нашу картину мира, связанную с 1996 годом. Примерно половина изложенных фактов — при всей их спорности — вызывает желание взять спикера за грудки и заорать: «Да вы что там, охренели все, что ли?» Зыгарь показывает, что российская история последних 30 лет — злая версия комедии братьев Коэн. Все смешно, нелепо и никто не в выигрыше.

Издательство «Альпина Паблишер»
Александра Ларионова

Редакторка социальных сетей

«Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары

Самая триггерная книга, которая точно разобьет вам сердце. Читать такое в начале весеннего карантина — это как при пожаре окна открыть. Наверное, одна из самых потрясающих авторок современности, которая нам сейчас очень нужна. Книга про настоящую дружбу, любовь, Нью-Йорк и травмы. Обещать не могу, но, кажется, к концу книги вы немного переродитесь.

Издательство Corpus, перевод Александры Борисенко, Анастасии Завозовой, Виктора Сонькина
Лизавета Шатурова

Шеф-редакторка раздела «Красота»

«Кинг-Конг-теория» Виржини Депант

Книга, которая в моем воображении заменяет одновременно все фильмы про Лару Крофт, Ангелов Чарли и других крутых девчонок, если убрать из них все клише и оставить только мощнейший эмпауэрмент. Депант не обсуждает сексизм и все его проявления, она принимает его как данность и превращает в источник постоянной светлой ярости, которая, в свою очередь, не разрушает, а, напротив, питает читателя уверенностью в том, что все будет хорошо.

Издательство No Kidding, перевод Евгения Шторна

«О чем мы молчим с моей матерью» Мишель Филгейт

Серия историй, которые больше напоминают законспектированные сеансы у психотерапевта. Авторы разных гендеров и этнических групп, разного достатка и прочих привилегий показывают, что, несмотря на известную цитату, все несчастливые семьи похожи друг на друга.

Издательство «МИФ», перевод Екатерины Петровой, Ольги Терентьевой, Наталии Флейшман
Анна Махорина

Редакторка раздела «Красота»

«Нормальные люди» Салли Руни

Не выдержав и половины первого эпизода сериала «Нормальных людей» (ну сложно смотреть, когда на экране ничего не происходит), решила попробовать книгу и проглотила за три вечера. Наверное, так бывает, когда находишь в героях и сюжете что‑то очень близкое себе: ну с кем не бывало, что романтические отношения не складываются просто потому, что вы не можете нормально поговорить друг с другом? Финал остается открытым, но хочется верить, что у героев (и у тебя самого) все будет хорошо.

Издательство «Синдбад», перевод А.Глебовской

«Большое небо» Кейт Аткинсон

В этом году Аткинсон порадовала как фанатов детективного жанра вообще, так и поклонников ее серии о частном сыщике Джексоне Броуди — в частности, выходом четвертой книги. Автор снова идеально балансирует между собственно детективным сюжетом, личными переживаниями героев и семейными отношениями самого Броуди. А можно сразу же посоветовать еще пару-тройку идеальных детективных серий? Роберт Гэлбрейт — про сыщика Корморона Страйка, Тана Френч — цикл «Дублинский отдел убийств» и все книги Жоэля Диккера с 2012 года.

Издательство «Азбука», перевод Анастасии Грызуновой
Егор Михайлов

Редактор раздела «Мозг»

«Пятьдесят лет любви» Виталия Терлецкого, Алексея Хромогина и Ольги Лаврентьевой

Сборная независимых российских комиксистов решила издать комикс про Гитлера, в итоге издала комикс про то, что невозможно в России 2020 года издать комикс про Гитлера. Получилось высказывание о свободе творчества, цензуре, самоцензуре и любви, которое начинается цитатами из песни Михаила Елизарова и фильма Тайки Вайтити, а заканчивается тремя страницами, на которых доцент «Вышки» объясняет и без того, кажется, очевидную мысль о том, что обвинять всех подряд в пропаганде нацизма — это глупость какая‑то. И поскольку никто не в безопасности, тоже на всякий случай уточню: Адольф Гитлер — военный преступник, он очень плохая бяка. А эта книга, наоборот, хорошая.

Издательство «Терлецки комикс»

«Сердце из стекла» Дебби Харри

Честно признаюсь, что до этой книги я как‑то не вполне осознавал, что Дебби Харри — не просто одна из главных звезд своего поколения, но и музыкантка, по важности вполне сопоставимая с Игги Попом и Дэвидом Бирном. На протяжении 350 страниц эта блондинка тусит с Дэвидом Боуи, дружит с Уорхолом и Гигером, целуется с Жан-Мишелем Баския, протаскивает хип-хоп в телевизор, колошматит Энди Кауфмана и едва не снимается в «Бегущем по лезвию» — при этом оставаясь иконой стиля и находя добрые слова даже для самых неоднозначных людей в своей жизни. Ну и еще это одна из самых красивых книг, которые я в руках держал, не пожалейте, купите ее в бумаге.

Издательство «МИФ», перевод Д. Смирновой
Федор Кузьмин

Редактор раздела «Новости»

«Русский дневник» Джона Стейнбека

Масштабные путевые заметки, сделанные Стейнбеком в 1947 году во время путешествия по Советскому Союзу вместе с фотографом Робертом Капой. С точки зрения журналистики пользы от этой книги — ноль, потому что советские чиновники показали Капе и Стейнбеку только парадные места, а львиную долю времени оба репортера тусовались в отеле с иностранцами и пили шампанское. Однако дело здесь не в достоверности: хоть книга и не описала СССР таким, какой он есть (это признавал и сам Стейнбек), она стала самостоятельным литературным произведением, где закрытая от всего мира страна показывается через призму восприятия и специфического юмора писателя.

Книжка попала ко мне случайно: я впопыхах бросил ее в рюкзак, когда сам отправлялся в путешествие по России, — чтобы было что почитать в дороге. В результате «Русский дневник» помог мне привезти из путешествия собственный репортаж о жизни в России.

Интересное наблюдение: в середине книги есть вставка, где их русский со Стейнбеком быт с изрядной долей иронии описывает Роберт Капа. Этот отрывок занимает всего несколько страниц, но фотограф в одну калитку убирает нобелевского лауреата по литературе по степени юмора и работе с деталями.

Максим Сухагузов

Редактор раздела «Кино»

«Муравечество» Чарли Кауфмана

Абсолютный талмуд на 700 страниц про жизнь и мысли вымышленного кинокритика, исполненный эскапизма, цитат, извращения и неожиданных сравнений, которых хватит на целый год. Кто‑то скажет, что автор «Адаптации» и «Вечного сияния чистого разума» — зануда и мизантроп, так мы Кауфмана за это и полюбили (в том числе за его режиссерскую работу этого сезона «Думаю, как все закончить»). Если кому‑то нудно разговаривать с людьми, то добро пожаловать на эти сотни страниц, а если кому‑то вовсе не нужны даже слова, то добро пожаловать в кинематограф Кауфмана. Как правильно написал на обороте книги кинокритик «Афиши Daily» Станислав Зельвенский: «Симметричный ответ на все рецензии, что мы писали эти 20 лет».

Издательство Individuum, перевод Сергея Карпова и Алексея Поляринова

«Безлюдное место. Как ловят маньяков в России» Саши Сулим

Важное напоминание для тех, кто пресытился тру-крайм-документалками на Netflix: настоящий мрак и не штампованное зло на самом деле скрываются здесь рядом и заслуживают своего осмысления.

Издательство «Альпина Паблишер»
Артем Колганов

Редактор раздела «Города»

«Postcapitalist Desire: The Final Lectures» Марка Фишера

Одиннадцать лет назад Марк Фишер поставил диагноз современности понятием капиталистического реализма: мы живем в затянувшемся настоящем моменте и даже не можем помыслить некапиталистическую альтернативу. Однако в последние годы жизни (британский критик умер в январе 2017 года) Фишер искал варианты лучшего будущего — и его последний лекционный курс заметно контрастирует с пессимизмом ранних работ. Фишер не представляет посткапитализм как единый проект, это скорее набросок возможного будущего — но, возможно, потому он и выглядит убедительнее многих других попыток преодолеть горизонты воображения.

Издательство Repeater Books

«Гараж» Оливии Эрлангер и Луиса Ортеги Говелы

Эта книга — пример того, как через один-единственный объект можно кратко рассказать о главных культурных событиях двадцатого века. Эрлангер и Говела задумывали свою работу как архитектурное исследование, но отталкивались от персонального опыта — и на выходе получилась книга на грани нон-фикшена и художественной литературы, в которой Фрэнк Ллойд Райт встречается с Гвен Стефани, а место для хранения ненужных вещей превращается в резиденцию многомиллионных корпораций.

Издательство «Гараж», «Стрелка», перевод Дмитрия Кралечкина