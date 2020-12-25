В преддверии Нового года почти каждый становится немного художником: кто сооружает скульптуры из снега, кто — редимейд-украшения на елку. По просьбе «Афиши Daily» участники II Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» прощаются со старым годом и поздравляют с Новым — словом и делом (то есть своими работами).
Участница II Триеннале российского современного искусства и резидентка мастерских музея «Гараж»
Автор живописных работ и инсталляций, рассказывающих о животном, растительном, женском, телесном и монструозном в нашей повседневной жизни. Экспериментирует с регистрами инфантильности, уязвимости и заботы.
«Самым сложным в 2020 году было научиться ничего не планировать, максимум на неделю вперед. А еще мне кажется обманчивым то, что к этой тревоге мы привыкли и теперь, как герои хоррора, думаем, что все в порядке, что так и надо. Но ничего не в порядке. Сейчас я как‑то особенно ощущаю, что 2021 года я боюсь».
Участник II Триеннале российского современного искусства и резидент мастерских музея «Гараж»
Художник, музыкант, поделочник, работающий под творческим псевдонимом. Обучение в различных учебных заведениях считает зря потраченным временем, а самообразование — основой становления себя как творческой личности.
«Врываясь снова в новый год
и повышая оборот,
чтоб жизни наши делать слаще —
мы все рассчитываем на Аркашу».
Участник II Триеннале российского современного искусства
Использует повседневность как один из основных художественных материалов. В творческой практике предпочитает мультидисциплинарный подход, задействуя живопись, графику и новые медиа, работает с книгой художника, создает ленд-арт-объекты. В круг его интересов входят эксперименты с фактурой различных материалов.
«Мой кинетический объект «Расстроенный снеговик» — аллегорическое высказывание на тему принятия решения. Снеговик не смог принять решение и расстроился. Одна его часть — золотая середина (золотой снеговик). Другая — страсть (черный снеговик). Третья — долг перед родом снеговиков (белый снеговик).
Золотая середина — стремление к гармонии. Всегда думает о своем предназначении, о призвании, может, и туманном, но предписанном свыше. Эта его часть не хотела бы колебаться, но под воздействием страсти и обязательств тоже не может найти равновесия. Этой части гармонично быть одной.
Страсть — гордыня, блуд, сребролюбие, гнев, уныние…
Долг — обязательства реальные, эфемерные и надуманные.
2020 год для многих людей стал годом принятия сложных решений. В канун Нового года мне хочется пожелать каждому из нас обрести равновесие и гармонию».
Участница II Триеннале российского современного искусства и резидентка мастерских музея «Гараж»
Художница, создающая видео, инсталляции, объекты, вышивки и текстильные аппликации. Изучает аспекты взаимодействия поколений внутри традиционных общественных институтов. Многие работы Обуховой фокусируются на процессе поиска идентичности и самоидентификации, обращаясь к памяти и к пережитым травмам.
«Здесь мне видится мерцание звезд, отблеск бенгальского огня, мигающая кремлевская звездочка и огонек гирлянды на старой елке из детства. Ты лежишь в темноте, смотришь на ее блеск, и нет в мире ничего, кроме мигающего ожидания чуда посреди тьмы.
Когда я делала эту маску, я думала о птице Феникс, что горит ярким пламенем перерождения. Этот год многих опалил, и хочется верить, что мы восстанем из пепла и будем гореть лишь идеями, любовью и красотой в этом новом странном мире».
Группа «Сан-Донато» была основана в 2008 году в Калининграде Алексеем Чебыкиным, Евгением Уманским и Олегом Бляблясом. Группа объединяет художников, практикующих разные виды и технологии искусства и стремящихся как единый коллектив развить художественную практику каждого, а также расширить спектр идей в современной культуре.
«Дом Советов — самое монументальное здание Калининграда, практически символ города. Оно расположено на Королевской горе, на фундаментах знаменитого замка Тевтонского ордена в Кенигсберге, взорванного в 1967 году, с перспективой строительства Дома Советов, которое началось в 1970 году.
За пятьдесят лет здание не было достроено и никогда не эксплуатировалось, хотя изредка в разрушенных временем интерьерах Дома Советов снимались фильмы, проводились рейв-пати или арт-коворкинги. Споры о судьбе здания не прекращаются десятилетиями. Одна группа людей называет Дом Советов монстром и требует его сноса и восстановления Королевского замка. Другая считает, что это уникальный памятник эпохи, требуют его расконсервации и функциональной реконструкции. Споры о судьбе здания снова стали актуальны в 2020 году, после заявления губернатора территории о разборке Дома Советов. Очевидно, что Королевская гора, лакомый пустырь в центре города, привлекает внимание девелоперов и застройщиков, чтобы лоббировать идею сноса здания.
Художники группы предположили, что судьба несдающегося Дома Советов зависит не от частного политического решения, а от события, выходящего за рамки человеческого масштаба. И как версия — метеоритный парафраз с ликом куклы, довоенного периода, возможная месть Кенигсберга Калининграду, Замка — дому, королевского — советскому.
Авторы объекта рассчитывают на всеобщее здравомыслие и надеются, что не только в 2021 году, но и в последующие пятьдесят лет обновленный Дом Советов будет символизировать уверенность и толерантность».
Участница II Триеннале российского современного искусства
Художник-самоучка. Работает цветными карандашами и шариковой ручкой, изучая и продуцируя «мультяшную составляющую серой реальности».
«С Новым годом всех, особенно ЭнтуЖенщина, живущая в том же доме престарелых, что и бабушка художницы., которая проводит свой 103-й Новый год запертой в этом подвале. Желаю вам и вашей внучке скорой вакцинации и дожить до 103-й весны».
Побывать на II Триеннале можно и не выходя из дома: на сайте «Гаража» появилась виртуальная панорама экспозиции.