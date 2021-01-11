Мышиное Рождество, путеводитель по тайге и много приключений: «Афиша Daily» советует 9 отличных новых книг для детей и подростков.
«Агнес и тайный ключ» Туутикки Толонен (иллюстрации Кати Вуоренто)
Мама и Агнес переезжают в маленький город. Весь таунхаус заставлен коробками, из соседей дома есть только старичок, чьего старенького бигля нужно выгуливать, и Агнес отправляется с псом исследовать окрестности. На старом кладбище она находит могильный камень с собственным именем.
Финская писательница Туутикки Толонен известна русскому читателю по книге «Бука». В новом романе меньше магии и необычных существ, но хуже от этого он не становится. Ведь читателя ожидают дружба, приключения и поиск таинственного сокровища.
«Амулет. Хранитель камня» Кадзу Кибуиси
Уютная поездка оборачивается ужасной аварией. Эмили пытается помочь родителям, но отца спасти не получается, и вот они с мамой и братом спустя несколько лет из‑за денежных затруднений вынуждены круто изменить жизнь и отправиться в глухие края. Старый дом кажется скучным, но таит в себе множество секретов.
Комикс Кадзу Кибуиси рассчитан на юного читателя, но лучше бы вам посидеть с ним рядом, а может, даже почитать по очереди. Некоторые части истории действительно жуткие, так что крепкое плечо рядом не повредит.
«Сын» Лоис Лоури
Клэр живет совершенно обычной жизнью: ходит в школу, ужинает вместе с родителями, с нетерпением ждет начала новой взрослой жизни, когда она уже наконец сможет приносить пользу обществу. Ведь главное в жизни двенадцатилетнего — это церемония, где определяется будущая профессия, от которой нельзя отказаться. Клэр назначают роженицей, то есть человеком, вся жизнь которого будет посвящена вынашиванию и рождению плодов, и после этого привычный мир исчезает.
Тетралогия, начавшаяся с «Дающего», рассказывает об очень правильном и симпатичном на первый взгляд мире, где человек платит чувствами за стабильность и предсказуемость. Заключительная книга сильно отличается от предыдущих — она очень взрослая и адресована скорее родителям тех юных читателей, которые следили за приключениями героев прежде. Впрочем, подойдет всем, кто хочет уже узнать, чем закончится история, полная волшебства, смелости и любви.
«Мир из прорех. Другой город» Яны Летт
Кая и Артем отправляются в путь, чтобы доставить в огромный город дедушкины чертежи. Главные герои сталкиваются с огромным количеством опасностей, и кажется, что крепкие стены и надежная охрана означают счастливую жизнь, но за сытостью и роскошью бывшей столицы скрываются тайны пострашнее чудовищ, населяющих мир вокруг.
Вторая книга русской писательницы Яны Летт точно порадует всех поклонников первой части, а если вы ее пропустили, то смело кладите под елочку — идеальный отечественный постапокалипсис для подростков и для тех, кто соскучился по приключениям и открытому для путешествий миру.
«Большая книга зверей» Михаила Яснова (иллюстрации Карины Кино)
Какой из котенка музыкант? Что за колыбельные у тигров? Где живут маленькие ослята? И что делать в том случае, если твой сосед живет абсолютно неправильно?
Очень грустный и очень светлый сборник, где сам поэт Михаил Яснов предлагает радоваться и удивляться тому огромному миру вокруг, где так много друзей для маленького человека! А если вы взрослый, то можете потрепать собаку за ухом (или погладить кота, или нарезать морковки морской свинке), рассмотреть чудесные иллюстрации Карины Кино и понять, что давно знакомые стихи за многие годы совершенно не испортились.
«Дракула» Натальи Кольцовой (иллюстрации Владимира Долгова)
Дракула — вовсе не он, а она. И вообще, это собака. У нее немного странный вид, а от ее улыбки почему‑то все очень нервничают, но это уже вопросы к людям вокруг. Впрочем, овсянка с мясом примиряет ее почти со всем, но только не с разбитым сердцем! Ведь Дракуле не дают быть с ее возлюбленным, карликовым пуделем Шварценеггером.
Книга Натальи Кольцовой — умная, смешная история про собаку, которую здорово читать. Впрочем, можно и поговорить после чтения о том, насколько важна внешность и что там происходит в чужой душе.
«Иду по тайге» Станислава Олефира (иллюстрации Натальи Габеевой)
Можно ли любить то, чего совсем не знаешь? Все вокруг любят природу, а то, что медведь — ужасный трус, не знают. Да и места гнездовий птиц обычно никто не назовет. А ведь вокруг существует огромный мир, где каждый день происходит что‑то удивительное.
Книга Станислава Олефира — удивительный подарок для нас всех, запертых дома из‑за пандемии. От коротких зарисовок не оторваться, а маленький размер глав только затягивает все глубже и глубже: только прочту про налима, а еще про землеройку, ну и еще пару страниц. Чудесное, неторопливое чтение для души.
«Любовь будет всегда» Мони Нильсон (иллюстрации Юханны Хельгрен)
Леа любит футбол и дельфинов, у нее есть лучшая подруга и мама, которая обожает есть что‑то вкусненькое. И они с мамой могут проводить вместе целую кучу времени, потому что у мамы одна работа — выздороветь (ну и любить Леа, но это очевидно). Вот только мама все не поправляется, и Леа начинает ненавидеть всех вокруг.
Шведская писательница Мони Нильсон известна больше всего как автор книг о Цацики. Роман про Леа и ее маму — пронзительное и местами невыносимое чтение, так что запаситесь салфетками и готовьтесь понять простую истину — что любовь будет всегда.
«Рождество с тетей Жозефиной» Михаэля Энглера (иллюстрации Мартины Матос)
Семья Мышковских получает письмо от тети Жозефины, уехавшей в Америку и там прославившейся. Теперь она побывает с гастролями и в их городке и хочет встретить рождество у родных. Только вот беда: семья Мышковских бедна, как церковные мыши! Как же быть?
Немецкий писатель Михаэль Энглер придумал очень симпатичную небольшую книжку для маленьких читателей (или для тех, кто любит слушать родительское чтение) про Рождество, семью и взаимовыручку, которая и делает праздник праздником. Отдельно стоит отметить яркие иллюстрации, на которых так интересно рассматривать маленький мышиный мир.