Мышиное Рождество, путеводитель по тайге и много приключений: «Афиша Daily» советует 9 отличных новых книг для детей и подростков.

«Агнес и тайный ключ» Туутикки Толонен (иллюстрации Кати Вуоренто)

Мама и Агнес переезжают в маленький город. Весь таунхаус заставлен коробками, из соседей дома есть только старичок, чьего старенького бигля нужно выгуливать, и Агнес отправляется с псом исследовать окрестности. На старом кладбище она находит могильный камень с собственным именем. Финская писательница Туутикки Толонен известна русскому читателю по книге «Бука». В новом романе меньше магии и необычных существ, но хуже от этого он не становится. Ведь читателя ожидают дружба, приключения и поиск таинственного сокровища.

«Амулет. Хранитель камня» Кадзу Кибуиси

Уютная поездка оборачивается ужасной аварией. Эмили пытается помочь родителям, но отца спасти не получается, и вот они с мамой и братом спустя несколько лет из‑за денежных затруднений вынуждены круто изменить жизнь и отправиться в глухие края. Старый дом кажется скучным, но таит в себе множество секретов. Комикс Кадзу Кибуиси рассчитан на юного читателя, но лучше бы вам посидеть с ним рядом, а может, даже почитать по очереди. Некоторые части истории действительно жуткие, так что крепкое плечо рядом не повредит.

«Сын» Лоис Лоури

Клэр живет совершенно обычной жизнью: ходит в школу, ужинает вместе с родителями, с нетерпением ждет начала новой взрослой жизни, когда она уже наконец сможет приносить пользу обществу. Ведь главное в жизни двенадцатилетнего — это церемония, где определяется будущая профессия, от которой нельзя отказаться. Клэр назначают роженицей, то есть человеком, вся жизнь которого будет посвящена вынашиванию и рождению плодов, и после этого привычный мир исчезает. Тетралогия, начавшаяся с «Дающего», рассказывает об очень правильном и симпатичном на первый взгляд мире, где человек платит чувствами за стабильность и предсказуемость. Заключительная книга сильно отличается от предыдущих — она очень взрослая и адресована скорее родителям тех юных читателей, которые следили за приключениями героев прежде. Впрочем, подойдет всем, кто хочет уже узнать, чем закончится история, полная волшебства, смелости и любви.

«Мир из прорех. Другой город» Яны Летт

Кая и Артем отправляются в путь, чтобы доставить в огромный город дедушкины чертежи. Главные герои сталкиваются с огромным количеством опасностей, и кажется, что крепкие стены и надежная охрана означают счастливую жизнь, но за сытостью и роскошью бывшей столицы скрываются тайны пострашнее чудовищ, населяющих мир вокруг. Вторая книга русской писательницы Яны Летт точно порадует всех поклонников первой части, а если вы ее пропустили, то смело кладите под елочку — идеальный отечественный постапокалипсис для подростков и для тех, кто соскучился по приключениям и открытому для путешествий миру.

«Большая книга зверей» Михаила Яснова (иллюстрации Карины Кино)

Какой из котенка музыкант? Что за колыбельные у тигров? Где живут маленькие ослята? И что делать в том случае, если твой сосед живет абсолютно неправильно? Очень грустный и очень светлый сборник, где сам поэт Михаил Яснов предлагает радоваться и удивляться тому огромному миру вокруг, где так много друзей для маленького человека! А если вы взрослый, то можете потрепать собаку за ухом (или погладить кота, или нарезать морковки морской свинке), рассмотреть чудесные иллюстрации Карины Кино и понять, что давно знакомые стихи за многие годы совершенно не испортились.

Дракула — вовсе не он, а она. И вообще, это собака. У нее немного странный вид, а от ее улыбки почему‑то все очень нервничают, но это уже вопросы к людям вокруг. Впрочем, овсянка с мясом примиряет ее почти со всем, но только не с разбитым сердцем! Ведь Дракуле не дают быть с ее возлюбленным, карликовым пуделем Шварценеггером. Книга Натальи Кольцовой — умная, смешная история про собаку, которую здорово читать. Впрочем, можно и поговорить после чтения о том, насколько важна внешность и что там происходит в чужой душе.

«Иду по тайге» Станислава Олефира (иллюстрации Натальи Габеевой)

Можно ли любить то, чего совсем не знаешь? Все вокруг любят природу, а то, что медведь — ужасный трус, не знают. Да и места гнездовий птиц обычно никто не назовет. А ведь вокруг существует огромный мир, где каждый день происходит что‑то удивительное. Книга Станислава Олефира — удивительный подарок для нас всех, запертых дома из‑за пандемии. От коротких зарисовок не оторваться, а маленький размер глав только затягивает все глубже и глубже: только прочту про налима, а еще про землеройку, ну и еще пару страниц. Чудесное, неторопливое чтение для души.

«Любовь будет всегда» Мони Нильсон (иллюстрации Юханны Хельгрен)

Леа любит футбол и дельфинов, у нее есть лучшая подруга и мама, которая обожает есть что‑то вкусненькое. И они с мамой могут проводить вместе целую кучу времени, потому что у мамы одна работа — выздороветь (ну и любить Леа, но это очевидно). Вот только мама все не поправляется, и Леа начинает ненавидеть всех вокруг. Шведская писательница Мони Нильсон известна больше всего как автор книг о Цацики. Роман про Леа и ее маму — пронзительное и местами невыносимое чтение, так что запаситесь салфетками и готовьтесь понять простую истину — что любовь будет всегда.

«Рождество с тетей Жозефиной» Михаэля Энглера (иллюстрации Мартины Матос)