Юбилеи Полунина и МакДоны, спектакли в Zoom и по телефону: вспоминаем лучшие материалы о театре, которые вышли на «Афише Daily» в прошлом году.
Театр
Как Дмитрий Александрович Пригов стал главным вдохновителем российского театра
Театр
Миронов в роли Горбачева — и еще три отличных новых спектакля
Театр
«Нежное комьюнити»: познакомьтесь с создательницами проекта о насилии в театральной среде
Театр
Новый стиль, спектакли и выставки: что покажет «Современник» в 65-м сезоне
Театр
Пойдем гулять: 4 новых спектакля-променада в Москве, Петербурге и Суздале
Театр
Петровы в театре и вокруг него: спектакль по роману Сальникова в «Гоголь-центре»
Учебник
«Спойлер: смерть неизбежна». Почему Мартин МакДона — русский народный режиссер
Антракт
Театр
Любовь во время коронавируса: спектакль «Брак» — о политике и отношениях в 2020 году
Театр
«Ни пяди врагу и никогда в онлайн»: как театры переживают пандемию
Театр
Алло, это театр: как устроены спектакли, которые играют по телефону
Театр
«Когда есть ограничения, то творчество прет»: как сделать онлайн-спектакль на карантине
Интервью
Театр
Марина Давыдова — о фестивале NET и о том, стоит ли театрам уходить на локдаун
Театр
Виктор Рыжаков: «Дедовщина для любого человеческого дела губительна»
Интервью
Семен Серзин и Вадик Королев — про дружбу, карантин и приоритеты
Театр
Режиссерка Вика Привалова — о спектакле про секс, который можно посмотреть в отеле
Театр
Алвис Херманис: «Театр в зуме — это секс с надувной куклой»
Театр
«Просто быть человеком — насилие»: Мило Рау рассуждает о театре реального и ждет курицу
Театр
Юрий Квятковский — про то, как подружить театр сперва с хип-хопом, а потом с цирком
Интервью
Актриса Джордан Роуз Фрай — про «Июль» Вырыпаева, одиночество и коронавирус
Советы старейшин
Слава Полунин: «Каждый из тех, кто меня окружает, только и думает, как бы меня удивить»
Интервью
Драматург Николай Коляда: «Пошли вы на хер, мне не стыдно»
Интервью
Театральный продюсер Федор Елютин: «Слоган 2020 года — «Придумывать и перепридумывать!»