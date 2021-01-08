Галереи уходят на карантин, а искусство выходит на улицы: вспоминаем лучшие материалы об искусстве, которые вышли на «Афише Daily» в прошлом году.
Искусство
10 главных молодых художников России
Искусство
Как коллекционеры влияют на современное искусство? Отвечает куратор Алексей Масляев
Учебник
От Гуантанамо до Брекзита: новейшая история по версии Бэнкси
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Тест
Банка супа или Мэрилин Монро? Узнай, какая ты картина Энди Уорхола
тест
Препринт
Почему хорошая выставка — не всегда большая? Фрагмент книги куратора Пушкинского музея
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Искусство
Караваджо, Климт и Моне: «Афиша Daily» смотрит фильмы о гениях и золотых эпохах
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Искусство
Где работал Пикассо? Кого рисовал Боттичелли? Сложный тест об истории искусства
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Тест
Новое искусство: нейросеть Алисы ремиксует русскую живопись (а вы угадываете!)
Учебник
«Подчиняйся!»: все, что нужно знать о художнике Шепарде Фейри
Выставки
Выставки в Москве
Зеркало карантина: как устроен «Музей самоизоляции»
Выставки в Москве
«Вместе ходили на хип-хоп»: как выбирали участников триеннале в «Гараже»
Выставки в Москве
Как устроена «Закрытая рыбная выставка» в Центре Вознесенского
Искусство
Пепельная компартия и «Эрмитажный Будда»: что посмотреть на выставке Чжан Хуаня
Искусство
Дом-антресоль и беседка в чаще леса: кто построил новые арт-объекты в Никола-Ленивце
Стрит-арт
Галереи — для ценителей, улицы — для всех: партизанский фестиваль стрит-арта «Карт-Бланш»
Карантинная галерея
Искусство
Карантинная галерея: над чем работают художники в самоизоляции
Искусство
Искусство во время пандемии: как COVID-19 вдохновляет Бэнкси, Шепарда Фейри и Яеи Кусаму
Интервью
«Город без праздных горожан»: карантин глазами фотографа Сергея Пономарева
Выставки в Москве
Как московские галереи выходят из карантина
Карантин Daily
«Искусство еще нас всех переживет»: галеристы о коронавирусе и карантине
Искусство
Как чума, холера, ВИЧ и другие эпидемии убивали художников
Искусство
Лувр, Эрмитаж и еще 10 музеев, по которым можно погулять, не выходя из карантина
Интервью
Искусство
Павел Пепперштейн: «Люди — чудовищные монстры. Но любовь к ним не угасла в моем сердце»
Выставки в Москве
Художница Анна Ротаенко — о неустроенном и неудобном поколении тридцатилетних
Интервью
Познакомьтесь с Дэвидом Датуной — тем самым художником, который съел банан