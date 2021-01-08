Галереи уходят на карантин, а искусство выходит на улицы: вспоминаем лучшие материалы об искусстве, которые вышли на «Афише Daily» в прошлом году.

Искусство
10 главных молодых художников России
10 главных молодых художников России
Искусство
Как коллекционеры влияют на современное искусство? Отвечает куратор Алексей Масляев
Как коллекционеры влияют на современное искусство? Отвечает куратор Алексей Масляев
Учебник
От Гуантанамо до Брекзита: новейшая история по версии Бэнкси
От Гуантанамо до Брекзита: новейшая история по версии Бэнкси
партнерский материал
Тест
Банка супа или Мэрилин Монро? Узнай, какая ты картина Энди Уорхола
Банка супа или Мэрилин Монро? Узнай, какая ты картина Энди Уорхола
тест
Препринт
Почему хорошая выставка — не всегда большая? Фрагмент книги куратора Пушкинского музея
Почему хорошая выставка — не всегда большая? Фрагмент книги куратора Пушкинского музея
премьера
Искусство
Караваджо, Климт и Моне: «Афиша Daily» смотрит фильмы о гениях и золотых эпохах
Караваджо, Климт и Моне: «Афиша Daily» смотрит фильмы о гениях и золотых эпохах
партнерский материал
Искусство
Где работал Пикассо? Кого рисовал Боттичелли? Сложный тест об истории искусства
Где работал Пикассо? Кого рисовал Боттичелли? Сложный тест об истории искусства
партнерский материал
Тест
Новое искусство: нейросеть Алисы ремиксует русскую живопись (а вы угадываете!)
Новое искусство: нейросеть Алисы ремиксует русскую живопись (а вы угадываете!)
Учебник
«Подчиняйся!»: все, что нужно знать о художнике Шепарде Фейри
«Подчиняйся!»: все, что нужно знать о художнике Шепарде Фейри

Выставки

Выставки в Москве
Зеркало карантина: как устроен «Музей самоизоляции»
Зеркало карантина: как устроен «Музей самоизоляции»
Выставки в Москве
«Вместе ходили на хип-хоп»: как выбирали участников триеннале в «Гараже»
«Вместе ходили на хип-хоп»: как выбирали участников триеннале в «Гараже»
Выставки в Москве
Как устроена «Закрытая рыбная выставка» в Центре Вознесенского
Как устроена «Закрытая рыбная выставка» в Центре Вознесенского
Искусство
Пепельная компартия и «Эрмитажный Будда»: что посмотреть на выставке Чжан Хуаня
Пепельная компартия и «Эрмитажный Будда»: что посмотреть на выставке Чжан Хуаня
Искусство
Дом-антресоль и беседка в чаще леса: кто построил новые арт-объекты в Никола-Ленивце
Дом-антресоль и беседка в чаще леса: кто построил новые арт-объекты в Никола-Ленивце
Стрит-арт
Галереи — для ценителей, улицы — для всех: партизанский фестиваль стрит-арта «Карт-Бланш»
Галереи — для ценителей, улицы — для всех: партизанский фестиваль стрит-арта «Карт-Бланш»

Карантинная галерея

Искусство
Карантинная галерея: над чем работают художники в самоизоляции
Карантинная галерея: над чем работают художники в самоизоляции
Искусство
Искусство во время пандемии: как COVID-19 вдохновляет Бэнкси, Шепарда Фейри и Яеи Кусаму
Искусство во время пандемии: как COVID-19 вдохновляет Бэнкси, Шепарда Фейри и Яеи Кусаму
Интервью
«Город без праздных горожан»: карантин глазами фотографа Сергея Пономарева
«Город без праздных горожан»: карантин глазами фотографа Сергея Пономарева
Выставки в Москве
Как московские галереи выходят из карантина
Как московские галереи выходят из карантина
Карантин Daily
«Искусство еще нас всех переживет»: галеристы о коронавирусе и карантине
«Искусство еще нас всех переживет»: галеристы о коронавирусе и карантине
Искусство
Как чума, холера, ВИЧ и другие эпидемии убивали художников
Как чума, холера, ВИЧ и другие эпидемии убивали художников
Искусство
Лувр, Эрмитаж и еще 10 музеев, по которым можно погулять, не выходя из карантина
Лувр, Эрмитаж и еще 10 музеев, по которым можно погулять, не выходя из карантина

Интервью

Искусство
Павел Пепперштейн: «Люди — чудовищные монстры. Но любовь к ним не угасла в моем сердце»
Павел Пепперштейн: «Люди — чудовищные монстры. Но любовь к ним не угасла в моем сердце»
Выставки в Москве
Художница Анна Ротаенко — о неустроенном и неудобном поколении тридцатилетних
Художница Анна Ротаенко — о неустроенном и неудобном поколении тридцатилетних
Интервью
Познакомьтесь с Дэвидом Датуной — тем самым художником, который съел банан
Познакомьтесь с Дэвидом Датуной — тем самым художником, который съел банан