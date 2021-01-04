У «новой этики» — новая лексика, за президентскими выборами в США следить интереснее, чем за своими, маленький вирус ставит на колени весь мир. Весь 2020 год в мире творилось что‑то непонятное. Егор Михайлов выбрал три новые книги, которые могут хоть как‑то в этом разобраться.

Почему какой‑то маленький вирус перевернул весь мир? «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» Ирины Якутенко

За время, прошедшее с момента, когда человечество смирилось с тем, что пандемия — это надолго, вышла целая небольшая библиотека книг, посвященных вопросу. Во-первых, у издателей наконец дошли руки до выпуска уже не новых, но отличных книг про эпидемии прошлого (скажем, про холеру и Эболу), пара внятных, но ранних изданий, неясное количество макулатуры, внаглую паразитирующей на теме. Главные книги про коронавирус у нас еще впереди, но пока лучшее, что у нас есть, — скрупулезно точный и при этом читательски дружелюбный том Ирины Якутенко, написанный для верности под присмотром сразу трех научных редакторов. Тут все, что вы хотели знать о злополучной гадине: и почему у SARS-CoV-2 такое незвучное — на фоне испанки и свиного гриппа — название, и чем инактивированная вакцина отличается от аттенуированной, и почему тесты ошибаются, и нужен ли на самом деле карантин. Все — на основе самых последних научных работ и исследований, так что за достоверность можно не беспокоиться.

Почему все вокруг на все обижаются, что теперь, никаких слов нельзя произносить? «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать» Марии Бобылевой

Для людей, не привыкших сильно задумываться о выборе слов, жизнь в 2020 году — сплошное риторическое минное поле. Геев нельзя называть гомосексуалистами, ребенок Михаила Ефремова говорит о себе в мужском роде, в медиа — сплошные авторки с редакторками. Как правило, сталкиваясь с непривычными изменениями языковой нормы, люди реагируют агрессивно («Ваши феминитивы уродуют язык!») — и сталкиваются с ответной агрессией. Проект «Таких дел» — попытка выйти за пределы бесконечной твиттерной перепалки и аргументированно поговорить о том, действительно ли слова и словосочетания «бомж», «инвалид», «смена пола» и «трансвестит» безобидны и что нам с ними делать. Важная черта книги в том, что это не манифест, который учит, как надо, а как не надо, а приглашение к диалогу — хотелось бы думать, уважительному.

Издательство АСТ

Почему у американцев такие нервные выборы, а у нас такие скучные? «Все свободны» Михаила Зыгаря