В 2020 году музеи и галереи то закрывались, то открывались снова, выставки переносились и отменялись. Но выставочная жизнь кипела даже в условиях пандемии. «Афиша Daily» выбрала 10 главных арт-событий 2020 года.
«Сальвадор Дали. Магическое искусство» в Манеже
С 28 января по 25 марта
Ни суровый зимний мороз, ни огромные очереди на входе — ничто не смогло помешать выставке Дали стать одним из самых запоминающихся событий начала 2020 года. 180 работ ключевого художника XX века от импрессионистских опытов до возвращения к классике, знаменитый «Мягкий автопортрет с жареным беконом», и вся светская Москва на открытии «Магического искусства» в Манеже.
«Тод Пападжордж. Студия 54» в «Мультимедиа-арт-музей»
С 21 февраля по 28 июня
Как отдыхали в легендарном клубе «Студия 54» во времена, когда еще никто не слышал про карантин и запрет на вечеринки после 23.00, можно было увидеть летом в МАММ. 54 кадра одного из самых влиятельных американских фотографов Тода Пападжорджа вошли в серию «Студия 54», в которой автору удалось поймать и передать атмосферу гламура и декаданса ночного Нью-Йорка конца семидесятых.
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Новой Третьяковке
C 22 февраля по 20 сентября
Иммерсивная выставка, звездой которой стал огромный медведь, позволила окунуться в мир детства и дала возможность по-новому взглянуть на старые русские сказки. Задействовав сразу несколько уровней восприятия — с помощью декораций, воссоздавших леса и подземелья, обращаясь к русскому фольклору и искусству: от Васнецова, Врубеля, Уилсона до современных художников — Третьяковская галлерея смогла добавить в 2020 год немного сказки.
«Неизвестный Берлин. Май 1945 года» В Еврейском музее
С 8 мая по 11 сентября
На выставке было представлено более 50 ранее неопубликованных фотографий, сделанных в Берлине весной 1945 года — сразу после того, как Советская армия вошла в город. В кадре фронтового оператора Ильи Аронса и будущего известного оператора кино Валерия Гинзбурга герои войны, разрушенный город и изнуренные воем сирен берлинцы. Ознакомиться с экспозицией все еще можно онлайн на сайте Еврейского музея.
«От Дюрера до Матисса» в ГМИИ им. Пушкина
С 10 июля по 12 ноября
Познать многообразие графических стилей на примере работ лучших мастеров итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и русской национальных школ до сих пор можно онлайн на сайте Пушкинского музея. Кроме того, в своих соцсетях музей проводит специальные образовательные лекции и кураторские экскурсии по экспозиции в формате прямых трансляций и не только.
«Cosmoscow 2020» в Гостином Дворе
C 11 по 13 сентября
Несмотря на первые ковидные ограничения прикоснуться к прекрасному офлайн можно было на международной ярмарке современного искусства «Cosmoscow». Более 300 художников, 62 галлереи, образовательные программы, масса причудливых экспонатов — и всего лишь три дня, чтобы это увидеть.
III Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» в «Гараже»
С 11 сентября по 12 ноября
«Коррупция — любовь» или что движет российским современным искусством? Исследуя этот вопрос, кураторы триеннале-2020 предоставили выбор работ и авторов художникам выставки 2017 года. Те, в свою очередь, позвали жен, друзей, учителей, а кто‑то вообще разыграл место в лотерею, превратив это в перформанс. Все в лучших отечественных традициях.
«Я, Энди Уорхол» в центральном зале Союза художников России на Крымском валу
С 25 сентября по 12 ноября 2020
Выставка, успевшая стать скандальной из‑за неразберихи с подлинностью работ легендарного американского художника, неоднократно копировавшего самого себя.
«Паоло Роверси. В поисках Джульетты. Календарь Pirelli 2020» в МАММ
С 26 октября по 12 ноября 2020
Вдохновившись трагедией Шекспира, итальянский фэшн фотограф Паоло Роверси примерил образ ее главной героини на современных звезд кино, музыки и арт индустрии. Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Индия Мур, Крис Ли, Розалия, Мия Гот, Клэр Фой, Яра Шахиди и Стелла Роверси предстали не только в образе «классической» Джульетты шекспировских времен, но и в ее современной интерпретации. В этом 47-м издании календаря Pirelli фотография впервые встретилась с кинематографом: Роверси выступил режиссером короткометражки по мотивам классического произведения.
«Фаберже — ювелир императорского двора» в Эрмитаже
С 25 ноября 2020 по 14 марта 2021
История фирмы Карла Фаберже неразрывно связана с Эрмитажем и его жителями. Хоть «визитной карточкой» Фаберже до сих пор считаются пасхальные яйца, на выставке можно увидеть работы ювелира, созданные по заказу его главных заказчиков: Александра III, Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны.