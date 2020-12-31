Весь год мы следили за новостями, как и жители Собакистана — вымышленной страны из одноименного комикса Виталия Терлецкого и Кати. Минисерия «Персик и Герцог», нарисованная специально для «Афиши Daily», рассказывает о том, что происходило в 2020 году в государстве хороших мальчиков. Все совпадения случайны.
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