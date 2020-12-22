Встречать Новый год и провожать старый — тоже искусство. Советуем, как провести этот праздник в духе Бэнкси, Матисса и Джеффа Кунса.

Нарядите елку в стиле современных художников

В 2018 году на аукционе Sotheby’s уличный художник Бэнкси намеренно уничтожил свою картину «Девочка с шариком» как только лот ушел с молотка за 1,4 миллиона долларов. Он опубликовал видео в своем инстаграме и рассказал, что за несколько лет до этого спрятал измельчитель в раме на случай, если работу когда‑либо выставят на продажу. Проделка Бэнкси быстро превратилась в мем: пользователи соцсетей стали предлагать разрезать подобным способом картошку, «Мону Лизу» и даже Конституцию РФ. А две художницы из Центра искусств Паркерсбурга в Западной Вирджинии — Кейси Снайдер и Келли Картрайт — пропустили через шредер новогоднюю елку! «Деревья художников» — ежегодная выставка центра, на которой преподаватели и школьники представляют, как могли бы украсить свою елку известные художники. Под работой на полу девушки разбросали измельченные куски гирлянды, сломанные ветки и разбитые украшения, чтобы создать впечатление, будто дерево проходит через измельчитель. В углу картины они прикрепили красную лампочку, которая напоминает воздушный шар с работы Бэнкси. Если елку в стиле Бэнкси повторить будет сложно, можете взять на заметку другую идею сотрудников центра и сделать зеленую красавицу в духе Маурицио Каттелана, автора банана со скотчем.

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Откройте бутылку шампанского от Джеффа Кунса под бой курантов

Современные художники частенько делают совместные проекты с известными брендами. Вот и американец Джефф Кунс в 2013 году превратил элитное шампанское «Дом Периньон Розе» урожая 2003 года в произведение искусства. Он придумал подставку для бутылки в виде знаменитой статуэтки Венеры Виллендорфской, которую археологи обнаружили в Австрии в 1908 году. Держатель стилизован под фирменные кунсовские воздушные шарики. «Толстушку из Виллендорфа» сваяли целых двадцать девять с лишним тысяч лет назад. Тогда она не стоила и копейки — а за «Венеру» Кунса просили уже $20 000. Коллекция была лимитированной, поэтому шампанское в подставке уже не раздобыть. Зато вы можете заказать эту же бутылку с фирменной этикеткой Кунса с изображением его «Венеры», которую он придумал за год до держателя. Попрощайтесь со старым годом вместе с Йоко Оно «Инструкции» — самая известная серия работ японской художницы Йоко Оно. Их она придумала еще в 1960-х годах. Сперва это были небольшие карточки с заданиями, которые нужно было выполнить, чтобы уловить красоту повседневности: «Прикоснуться друг к другу», «Смотреть на закат и почувствовать, как движется Земля», «Прислушаться к пульсу друг друга, приложив ухо к животу» и так далее. Позже текстовые инструкции дополнились объектами, с которыми нужно было непосредственно взаимодействовать: например, самому нарисовать картину, забить гвоздь или сыграть в полностью белые шахматы. Некоторые из ее инструкций можно выполнить под бой курантов! И проводить старый год.

Итак, запишите все, чего вы боитесь в жизни. Сожгите список. Залейте пепел травяным маслом со сладким ароматом.

В нашем случае масло можно заменить шампанским, которое вы уже открыли. Есть и другой вариант (в роли дерева желаний пусть выступит елка).

Загадайте желание. Запишите его на кусочке бумаги. Возьмите и завяжите бумагу вокруг ветки дерева желаний. Попросите своего друга сделать то же самое. Продолжайте загадывать желания, пока все ветки не будут заняты.

Закусите бананом Каттелана

Пара глотков, и приступаем к закуске. Шампанское обошлось нам очень дорого, поэтому заедать будем бананом. Да не простым, а бананом Каттелана. Вы точно видели работу под названием «Комедиант», которую итальянский художник показал на ярмарке «Арт-Базель» в Майами в 2019 году. Инсталляция стала ироничным комментарием Каттелана о капитализме, обществе потребления и мировой торговле. Еще бы: арт-объект приобрели за $120 тысяч, а сам художник признался, что купил банан на местном рынке где‑то за 30 центов. Работа тоже стала мемом и обзавелась собственной страничкой в инстаграме. Итак, рецепт новогодней закуски прост: приклейте банан серым скотчем к стене, дайте настояться (точнее, нависеться) — и можно есть! На выставке этот банан с аппетитом проглотил художник Дэвид Датуна. Свой перформанс он назвал «Голодный художник».

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Станцуйте, как герои Матисса (не забывайте про перчатки, когда будете браться за руки!)

Время танцев! «Танец» — самое известное произведение Анри Матисса в собрании русского мецената Сергея Щукина. Художник написал картину специально для особняка коллекционера в Большом Знаменском переулке в 1910 году. Матисс говорил, что идея изобразить хоровод пришла к нему во время посещения бала в Мулен-де-ла-Галетт на Монмартре. Там он увидел танцоров, которые, «держась за руки, пробегают через зал, как лентой обвивая немного ошеломленных людей…». Это был хороводный народный танец фарандола, который исполняют под флейту и тамбурин. «Вернувшись к себе, я сочинил мой танец на плоскости четырехметровой длины, напевая мотив, который услышал в Мулен-де-ла-Галетт, так что вся композиция, все танцующие движутся в едином ритме», — вспоминал художник. Чем не развлечение в новогоднюю ночь? Похмеляйтесь любимым супом Энди Уорхола

Возможно, наутро вы проснетесь с лицом, как на картине «Крик» Эдварда Мунка. Спасти ситуацию поможет горячий томатный суп Campbell’s — любимое блюдо Энди Уорхола. Он ел этот дешевый суп быстрого приготовления все свое детство, как и миллионы других американцев во время Великой депрессии, — а двадцать лет спустя сделал жестяную банку сюжетом своих картин. «Банки супа Campbell’s» рассказывали о потреблении, прогрессе, о рекламе и маркетинге и стали чем‑то вроде портретов американцев среднего класса. Заказать оригинальный супчик можно здесь, а можно и приготовить дома по рецепту шеф-повара Владимира Чистякова.