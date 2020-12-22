Благотворительные концерты с участием звезд — давняя и мировая практика: от Live Aid с участием Queen и Дэвида Боуи до One World в поддержку фонда COVID-19 Solidarity Response. Рассказываем, какими бывают благотворительно-культурные инициативы в России и как на этот сектор повлияла пандемия.

Как устроен благотворительный фестиваль В ноябре 2019 года «Ночлежка Fest» прошел в пятый раз — и впервые в Москве. На нем выступали Face, Найк Борзов, Муся Тотибадзе, Ic3Peak и секретный гость в лице Noize MC. Между выступлениями показывали фильм Ильи Варламова: многие москвичи узнали про «Ночлежку» благодаря ему. «Это же банальная тема, но это правда, что в такой ситуации может любой человек оказаться, и не обязательно быть алкоголиком», — заявил со сцены Face. «Ночлежка» — благотворительная организация, помогающая бездомным. В Петербурге она работает с 1990 года, а собственный фестиваль организует с 2012-го — в лайнапе тогда среди прочих были Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. К моменту проведения первого московского фестиваля проекты «Ночлежки» в столице еще не запустили: их открывали долго, трудно, выдерживая противостояние с частью местных жителей. В 2020 году Гребенщиков поучаствовал в записи видеоролика #язаночлежкувмоскве: «Мне кажется, все просто: если можешь помочь попавшим в беду людям — помоги».

Дарья Байбакова директор «Ночлежки» в Москве https://www.facebook.com/daria.baybakova

«Мы начали подготовку к фестивалю в мае 2019 года. Сознательно для первого концерта в Москве решили пригласить к участию музыкантов, которые раньше не поддерживали «Ночлежку». Для нас это мероприятие не столько позволяет собрать деньги, сколько помогает привлечь внимание к проблеме бездомности. Поэтому мы стали думать, на кого бы пришла аудитория, с которой мы реже сталкиваемся».

В Москве, вспоминает Дарья Байбакова, больше всего времени заняли переговоры с артистами. Кто‑то не ответил, у кого‑то на конец осени уже был плотно расписан гастрольный график. Быстро договорились только с клубом «ГлавClub Green Concert», на чьей петербургской площадке проходил первый фестиваль. Аренда площадки была некоммерческой, а все музыканты выступали без гонораров. Основными затратами стали обеспечение технических и бытовых райдеров артистов, уборка помещений после фестиваля, таргетированная реклама и мерч. Фестиваль принес «Ночлежке» 1,2 млн рублей , которые пошли на запуск в столице консультационной службы и «Ночного автобуса» (бесплатная еда, средства гигиены и медицинские консультации для бездомных). В этом году «Ночлежка» не проводила фестиваль — ни офлайн, ни онлайн: «Было ощущение, что к осени накопится усталость от онлайн-мероприятий. Мы думали и про офлайн-событие, пытались предугадать, и хорошо, что ничего не запланировали — было бы обидно за потраченные усилия, когда пришлось бы все отменить». В 2021 году «Ночлежка Fest», возможно, снова пройдет в Москве. «Но когда именно и будет ли вообще — посмотрим по ситуации», — заключает Дарья Байбакова.

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Как обычные промоутеры сотрудничают с благотворительными фондами Куда чаще в России благотворительные организации присутствуют на обычных, не фандрайзинговых мероприятиях. Та же «Ночлежка» еще с начала 2010-х сотрудничает с компанией «Светлая музыка» — организатором ежегодного фестиваля Stereoleto. В сентябре 2020-го девятнадцатый фестиваль прошел в пространстве «Севкабель-порт». Отличительная особенность международного события в условиях пандемии — выступали только отечественные артисты: Земфира, Хаски и другие.

Екатерина Кириллова директор по работе с партнерами компании «Светлая музыка»

https://m.vk.com/id1809688

«Я бы не сказала, что в поддержке благотворительных фондов и организаций есть для нас какая‑то пиар-составляющая. В соцсетях мы размещаем лишь по одному посту о присутствии фондов на наших фестивалях. Прежде всего это интересно самим фондам. Присутствие благотворительных фондов — часть концепции наших фестивалей. Например, мы уже не первый год сотрудничаем с БФ «Гуманитарное действие» — прямо на фестивале можно сдать тесты на ВИЧ и гепатит. Казалось бы, это совсем не про фестиваль, но мы попробовали и были удивлены, что довольно много гостей сдали такие тесты. Фестивальная атмосфера располагает людей к принятию многих вещей, помимо музыки и развлечений.

Некоторым благотворительным фондам мы просто выделяем билеты на фестивали. Считаем, что здорово давать возможность посетить наш праздник родителям детей с инвалидностью, которым часто приходится непросто и совсем не до развлечений.

Мы сотрудничаем далеко не со всеми благотворительными фондами и организациями, подающими заявки. Отдаем предпочтение тем, кто не просто собирает пожертвования в коробку, но предлагает яркий и интересный интерактив силами волонтеров — квесты, аквагрим, мастер-классы и так далее. Что касается нынешней ситуации кризиса из‑за пандемии, она никак не затрагивает вопрос присутствия благотворительных фондов на фестивалях. Главные наши затраты — аренда мебели для нужд БФ. Это небольшие деньги. Ну и приглашения для подопечных фондов — немного, но даем». Как провести концерт в условиях пандемии Один из первых благотворительных онлайн-концертов в 2020 году провела государственная структура: 13 апреля фонд «Росконгресс» транслировал выступление группы Uma2rman. Концерт посмотрели около 100 тыс. зрителей, в итоге собрали порядка 100 тыс. рублей пожертвований (в «Росконгрессе» не ответили на запрос «Афиши» о том, сколько составили затраты). Деньги направили в помощь пожилым и маломобильным людям, которые оказались в зоне риска из‑за пандемии и изоляции. «Будь с городом!» — петербургский пример окологосударственного благотворительного проекта: ежегодный фестиваль организует автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры, туризма и спорта «Городские проекты» при поддержке Смольного. В конце августа 2020 года событие прошло в пятый раз. В отличие от «Ночлежка Fest» его перенесли в онлайн. Результатом организаторы довольны: более 300 тыс. просмотров трансляции концерта с участием IOWA, «Марсель», Муси Тотибадзе и Елки — это почти в десять раз больше людей, чем теоретически может вместить Дворцовая площадь, на которой фестиваль проводили до сих пор. Впрочем, цели «Будь с городом!», как и у «Ночлежка Fest», скорее не фандрайзинговые, а информационные. В этом году организаторы сосредоточились на теме воспитанников детдомов и приютов. «У большинства людей существуют устойчивые нерушимые стереотипы о детях, оставшихся без попечения родителей. Но нужно говорить об этом и действовать, потому что главная проблема — это социализация сирот. Сейчас они живут изолированно в своих учреждениях. Но дети очень быстро вырастают, и вот они уже выпускники и становятся частью общества — дается им это очень трудно. Чем раньше мы осознаем, что это наши будущие соседи, и начнем им помогать подготовиться к новой для них, но обычной для нас жизни, тем лучше будет для всех», — поясняет руководитель социально-благотворительного проекта «Будь с городом!» Александра Хачатрян. По ее словам, в будущем, со снятием коронавирусных ограничений, мероприятие вернется к привычному формату, но прямой эфир оставят: «Раньше эта идея как‑то не приходила нам в голову, но пандемия внесла свои изменения в этом году — можно даже сказать, что в каком‑то смысле положительные».

Екатерина Иванчикова солистка группы IOWA

«Мне это дает очень сильную эмоцию, когда удается собрать необходимую сумму или подарки и так далее. Ты являешься частью проекта, помогаешь сдвинуться с мертвой точки, говоришь о проблеме в медиа, тем самым помогая, например, собрать подарки, отвезти их детям. Однозначно я чувствую, что сделано важное дело. Я работаю с людьми и организациями, которым доверяю. Я могу быть уверена, что собранные средства идут на конкретное дело. Если я участвую в благотворительных мероприятиях, то мы обсуждаем, чтобы процент шел в фонд, другом которого я являюсь, — «Доброделы Петербурга» (новый петербургский фонд, помогающий разным категориям нуждающихся. — Прим. ред.)».



Почему не все фестивали перенесли в онлайн Из‑за пандемии пока не состоялось другое крупное благотворительное событие — срежиссированный Кириллом Серебренниковым гала-концерт «Viva la Vita» фонда «Подари жизнь» (помощь детям с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями). На нем планировали собрать не менее 20 млн рублей . Концерт должен был пройти 6 апреля в Большом театре, но к тому моменту в Москве фактически ввели изоляцию, и мероприятие перенесли на неопределенный срок, предварительно — на 2022 год. Как рассказали «Афише» в фонде «Подари жизнь», многое зависит от площадки: изначально Большой предоставил сцену бесплатно, но «после пандемии им самим нужно выходить из кризиса и решать свои проблемы». Переносить «Viva la Vita» в онлайн не стали — в фонде поясняют, что это невозможно для концерта «со сложной режиссерской задумкой и большим количеством артистов со всего мира». Но в целом директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова с оптимизмом оценивает перспективы онлайн-формата: «Он чаще всего не требует больших вложений, при этом фандрайзинговый и пиар-результат может быть достойным. Но мы, как фонд, ресурсно вкладываемся в другие формы фандрайзинга. Кроме того, когда все перешли в онлайн, количество просьб к артистам выступить на том или ином онлайн-мероприятии выросло. В какой‑то момент мы заметили, что форматы очень похожи, они повторяют друг друга, и сидеть дома и смотреть, например, концерт одного и того же артиста людям становится не так интересно. Поэтому тут, как и в офлайне, все зависит от оригинальности формата». В фонде придумали и провели онлайн-акцию «Рак не уходит на карантин» — причем с нулевым бюджетом, силами сотрудников. Артисты — друзья фонда (Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Манижа, Елка и другие) — выходили в прямой эфир из инстаграм-аккаунта «Подари жизнь», давали концерты или мастер-классы и просили подписчиков жертвовать деньги. Аналогичные акции прошли на волонтерской платформе «Друзья фонда «Подари жизнь»: например, гимнастка Маргарита Мамун организовала онлайн-тренировку и собрала более 150 тыс. рублей. Всего в ходе марафона «Рак не уходит на карантин» поступило 2,1 млн рублей пожертвований . Как в условиях пандемии проводят благотворительные аукционы В пандемию объектами благотворительности стали и сами деятели культуры — люди, по которым в первую очередь ударила невозможность работать как раньше. Интересный пример симбиотической помощи — прошедший летом благотворительный онлайн-аукцион, организованный Фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина, благотворительной организацией «Во благо» и фондом «Образ жизни», в котором участвовали работы Олега Кулика, Константина Звездочетова, Оксаны Мась и других художников. Целью аукциона стало, во-первых, приобретение техники для больниц, во-вторых — поддержка художников-участников. Всего за 53 лота выручили 3,3 млн рублей .

Ольга Мансир директор «Во благо» и основатель voblago.club

https://www.facebook.com/diplomatique

«Если на офлайн-события люди приходят повстречать старых друзей и познакомиться с единомышленниками, в случае с онлайн-аукционами все «софиты» направлены на искусство. Главная проблема онлайн-аукционов — покупатель не видит продукт, и ему трудно расставаться с деньгами. Поэтому с точки зрения привлечения клиентов и продаж онлайн-аукционы современного искусства мы считаем более сложной задачей. Технические моменты не затронули наш процесс, поскольку мы пришли на действующую площадку».

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Средства на московском аукционе собирали для закупки аппарата в петербургской больнице Святого Георгия. 12 мая 2020 года в больнице на Северном проспекте произошел пожар. Погибли пять пациентов, лечившихся от коронавируса. Причиной пожара стал вспыхнувший в палате реанимации аппарат ИВЛ. «Мы знали про пожар и поняли, что если можем помочь больнице, то нужно это сделать, потому что погибли люди», — поясняет Ольга Мансир. Кроме того, по итогам аукциона приобрели 20 рециркуляторов (приборы для очистки и обеззараживания воздуха) для Долгопрудненской центральной городской больницы и Госпиталя для ветеранов войн № 2. В декабре организаторы решили повторить опыт и провели похожий аукцион, собрав 2,4 млн рублей. «Денежные средства пойдут на решение сразу нескольких задач: покупку специализированного оборудования для учреждений, помогающих людям с инвалидностью, оплату обучения молодых врачей-онкологов, поддержку инициативы «Что делать» и ее справочной службы «Просто спросить о COVID-19», развитие арт-резиденций для российских региональных художников», — говорит директор Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина Анна Зыкина. Это не единственные подобные события в 2020 году. Например, в мае на благотворительном аукционе «Фотографы — врачам» собрали больше миллиона рублей, которые перевели в фонд «Живой», закупающий средства индивидуальной защиты для врачей. А в ноябре на благотворительном аукционе в поддержку Фонда Константина Хабенского собрали 4,3 млн рублей , которые направили в помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Зачем проводить благотворительное мероприятие, если пожертвований будет мало

Екатерина Шергова директор фонда «Подари жизнь»

https://www.facebook.com/ekaterina.shergova

«Мы иногда проводим благотворительные мероприятия, про которые сразу понимаем, что они не будут фандрайзингово успешны без бюджета, но могут привлечь к нашей деятельности новых сторонников. Особенно когда речь идет о молодой аудитории, которой мы стараемся рассказать о себе в привычных и интересных ей форматах — потому что в будущем это наши благотворители.



Так, например, в прошлом году мы провели день фонда «Подари жизнь» на Даниловском рынке вместе с концертом группы «СБПЧ». Весь день за прилавками рынка стояли звездные продавцы — друзья фонда, а часть выручки шла в фонд. Мы собрали относительно немного для масштабов тех трат, которые лежат на нас по помощи детям с онкологией. Но мы провели это мероприятие практически без вложений, и у нас появилась лояльность от новой для нас аудитории, чье участие мы увидели позже, поэтому считаем мероприятие успешным».