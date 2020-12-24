Каждый декабрь мы обещаем в новом году начать новую жизнь — и обычно не очень в этом преуспеваем. Егор Михайлов выбрал 5 книг, которые помогут встретить и провести наступающий год лучше — и не сойти при этом с ума.

«Похмелье» Шонесси Бишоп-Столла Чтобы проснуться

Чтобы вступить в новый год, нужно сперва прийти в себя после вчерашнего. В поисках идеального средства от похмелья Шонесси Бишоп-Столл десять лет путешествовал по разным странам, пробовал все возможные способы — от моржевания до полета на истребителе — и, конечно, много пил — исключительно ради науки. Идеальное средство так и осталось ненайденным, зато из книги можно узнать, чем похмеляются в Дании («каминный пепел в стакане молока»), Франции («измельченный чеснок в красном вине») и Финляндии («воткнуть 13 булавок с черными головками в пробки от бутылок, которые привели к этому кошмару»). Помните: если вы справитесь с чугунной головой первого января, вам уже ничего не будет страшно в новом году.

Издательство Individuum , перевод мастерской Дмитрия Симановского

«Бьюти-минимализм» Сэнди Скотницки и Кристофера Шульгана Чтобы выглядеть лучше

Теперь пора в душ. Только имейте в виду: как бы ни тянуло холодным январским утром зависнуть на полчаса в горячем душе, а то и залечь в ванной на полдня, не стоит этим увлекаться: кожа вам спасибо не скажет. Канадский дерматолог Сэнди Скотницки в своей книге объясняет, что многие проблемы с кожей появляются не из‑за того, что мы недостаточно за ней ухаживаем, а наоборот — из‑за того, что налегаем на уход, мешая коже очищаться естественным путем. Книга расскажет, как ухаживать за собой разумно, а заодно поможет сэкономить на лишних банках с косметикой, которые вам порой только вредят.

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«Год заботы о себе» Дженнифер Эштон и Сары Толанд Чтобы стать новым человеком за год

Медицинская экспертка Дженнифер Эштон напоминает, что взвалить на себя кучу обещаний разом — лучший способ не выполнить ни одно из них. Поэтому куда разумнее приобретать новые привычки постепенно, скажем, по одной в месяц. Эштон рассказывает, как (и зачем) в январе она решила воздержаться от алкоголя, в марте начала медитировать, в мае стала есть побольше овощей, в августе почаще отвлекаться от смартфона, в ноябре начала наконец нормально спать. Можете последовать ее примеру, даже если в конце концов решите, что слишком любите мясо, а медитация — не для вас. Потому что суть не в том, чтобы за год вырастить из себя сверхчеловека без вредных привычек, а в том, чтобы научиться о себе заботиться.

Издательство МИФ , перевод Елены Куприяновой

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«Магическая уборка на работе» Мари Кондо Чтобы вернуться к работе

Рано или поздно придется вспомнить и о работе — возвращаетесь ли вы в офис или остаетесь на удаленке. В этой книге главная мировая специалистка по выкидыванию всего, что плохо лежит (точнее, не приносит радость), учит навести порядок сперва на письменном столе, потом — в компьютере с бесконечными «Новыми папками» и «Отчетфиналправки(копия)1.docx», затем проредить список контактов и, наконец, научиться не тратить по полдня на бесконечные совещания. Пара советов отсюда точно поможет немного облегчить свою рутину — ну и, в конце концов, наведение порядка — не худший способ прокрастинации.

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«Легко и просто» Тимура Зарудного и Сергея Жданова Чтобы не плюнуть на все это

Нужно принять данность: какие бы привычки вы ни решили завести в новом году, какие бы проекты ни придумали, какие бы планы ни построили — в какой‑то момент вам захочется вздохнуть, бросить все это и опустить руки. Это не потому, что вы безвольный человек, — это потому, что нам всем бывает сложно браться за большие дела и не выдыхаться на полпути. Тимур Зарудный и Сергей Жданов в компании научного редактора Оли Кашубиной рассказывают, как готовиться к начинаниям, как осуществлять их и что делать, если (и когда) наступит кризис. Главный урок книги: чтобы все получилось, нужно бережнее относиться сначала к себе, а уже потом к делам. Дела проходят, а вы у себя на всю жизнь.